Knallhard kritikk av Erna Solbergs politiske lederskap

I en konturløs valgkamp, så er Støres mål å utfordre Erna Solbergs lederskap og få fram at valget 11 september er et verdivalg. Støre var offensiv og får gjenklang hos sine egne, men det er samtidig et dristig strategisk grep å invitere til innvandringsdebatt i innspurten av en valgkamp for Arbeiderpartiet.

Ingen desidert taper

En duell mellom Høyre og Arbeiderpartiet kan lett bli en debatt uten store forskjeller. Med ett viktig unntak, var det også tilfelle i kveldens duell i Tromsø.

Under temaene olje/klima helse og skole er det riktignok forskjeller mellom de to partienes løsninger, men debatten handler i stor grad om hvem som har rett i virkelighetsbeskrivelsen om hva regjeringen har gjort på feltet de siste årene.

I disse sekvensene var begge kandidatene kompetente og gode, og politisk sett er det en fordel for Erna Solberg. Grunnen er at Arbeiderpartiet må søke å få fram forskjellene mellom dagens regjering og Arbeiderpartiets regjeringsprosjekt for å snu trenden i valgkampen. Det viktige i slike debatter, er å unngå å komme ut som den desiderte taper, og det gjorde ingen av de to.

Knallhard mot Ernas lederskap

Arbeiderpartiet har åpenbart bestemt seg for å utfordre Erna Solbergs lederskap med utgangspunkt i Sylvis Listhaugs valgkampstrategi og retorikk om innvandring.

Angrepet var ikke rettet direkte mot Listhaug men mot «laglederen» Erna Solberg.

«Erna har bidratt til å forandre Norge og forandre Høyre», var Støres analyse. Arbeiderpartiets grep er lett å forstå, men er samtidig dristig. Håpet for Arbeiderpartiet er å unngå at dette blir oppfattet som en tradisjonell innvandringsdebatt mellom en liberal og en restriktiv fløy.

Blir det resultatet, er Støres velgerkorps for splittet til å oppnå den ekstra mobiliseringen partiet trenger. Støre og hans strateger vurderer åpenbart at Listhaugs retorikk kan gjøre dette til en verdidebatt som mobiliserer bredere.

Vurdering

Fraværet av debatt om saker på Arbeiderpartiets hjemmebane som sysselsetting, ulikhet, skatt og fordeling, gjorde at Jonas Gahr Støre ikke fikk fram de forskjellene han er avhengig av å kommunisere for å få sine velgere til å oppfatte av noe viktig står på spill 11 september.

Han gjennomførte nok en god valgkampdebatt og skapte begeistring i egne rekker over offensiven mot Erna Solbergs lederskap. Men denne duellen er neppe nok for å snu stemningen i et Arbeiderparti i krise.