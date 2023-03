Knallhard kamp om å bli Listhaugs nummer to

Limi sier det er hyggelig å bli pekt på som Ketil Solvik-Olsens erstatter og stiller seg til disposisjon som kandidat til å bli ny første nestleder.

– Jeg har lyst til å være med på å utvikle dette partiet videre. Jeg har lang fartstid i Frp og synes det er spennende å drive med politikk. Og jeg mener Frp har enorme muligheter, nå i første omgang ved valget 11. september i år, sier han til NRK.

Men det blir en durabelig kamp om å bli Frp-leder Sylvi Listhaugs nærmeste støttespiller i partiledelsen når Solvik-Olsen takker for seg på vårens landsmøte.

Hans Andreas Limi fra Akershus (62) blir nå foreslått av sitt eget fylkeslag Akershus.

fra Akershus (62) blir nå foreslått av sitt eget fylkeslag Akershus. Bård Hoksrud (49) fra Telemark har allerede varslet at han ønsker å bli nestleder.

(49) fra Telemark har allerede varslet at han ønsker å bli nestleder. Det samme har Erlend Wiborg (39) fra Østfold.

(39) fra Østfold. Også Frank Sve (55) fra Møre og Romsdal er spilt inn som nestleder, men har foreløpig ikke åpent bekreftet at han er kandidat.

FORBILDE: Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi har et bilde av USAs tidligere president Ronald Reagan hengende på kontoret. Foto: Mats Rønning / NRK

– Ingen maktkamp

Alle de fire kandidatene sitter på Stortinget for Fremskrittspartiet.

– Hans Andreas er en kunnskapsrik, erfaren og stødig politiker med lang erfaring og bred tillit ute i organisasjonen, sier fylkesleder i Akershus Frp, Torbjørn Weisæth til NRK.

VETERAN: Hans Andreas Limi var allerede for 30 år siden del av Frps ledelse, som generalsekretær i perioden 1988–1994. Foto: Mats Rønning / NRK

Han sier Listhaug, Terje Søviknes og Limi sammen vil gi partiet en ledertrio «bredde, erfaring, kompetanse og nødvendig handlekraft» i en viktig periode.

– Blir det maktkamp i Frp fram mot landsmøtet, Limi?

– Jeg tror ikke det blir noen maktkamp. Det er fire kandidater. Så vil det være litt avgjørende hva valgkomiteen foreslår. Til sjuende og sist er det landsmøtet som avgjør.

– Så langt har kandidatene fremstått med positivt fortegn og snakket positivt om hverandre. Det er ingen maktkamp som foregår, det er en konkurranse. Og Frp liker konkurranse.

Lang fartstid

Hans Andreas Limi er født i Porsgrunn i 1960. Han har lang fartstid i Fremskrittspartiet og ble allerede i 1982 en del av ledelsen i Telemark Frp. Året etter tok han plass i formannskapet i Skien, og senere ble han generalsekretær i Fremskrittspartiets Ungdom og kontorsjef og generalsekretær i Fremskrittspartiet.

Dette vervet hadde han fra 1988 til 1994, og det famøse landsmøtet på Bolkesjø, der flere sentrale medlemmer av den unge, liberalistiske fløyen i Fremskrittspartiet brøt med partileder Carl I. Hagen.

I 20 år var Limi ute av politikken og over i det private næringslivet, der han blant annet var eiendomssjef hos Olav Thon, utviklingsdirektør i Steen & Strøm og senere etableringsdirektør i ICA Norge.

I 2013 gjorde han rikspolitisk comeback som stortingsrepresentant, og han er nå inne i sin tredje periode som folkevalgt på Stortinget. Han var leder av Frp i Akershus i årene 2012–2016 og er partiets finanspolitiske talsperson.

UTSKIFTNING: Dagens Frp-ledelse, med Terje Søviknes (til venstre), Ketil Solvik-Olsen og Sylvi Listhaug. Nå gir Solvik-Olsen seg. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Vil fortsette på Stortinget

Hvis Limi blir ny nestleder, vil han også stille seg til rådighet for en ny periode på Stortinget.

– Om ikke så altfor lenge er det ny nominasjon foran valget i 2025. Jeg vil signalisere tydelig at jeg ikke har tenkt å hoppe av, men snarere tvert om: jeg ønsker å ta en ny periode, sier han.

– Har du noen ambisjoner om å bli partileder?

– Nei, det har jeg ikke. Vi er i den veldig heldige situasjonen at Listhaug, som leder av Frp, forhåpentlig vis vil være det i mange år fremover.

– Vil du, hvis du blir en del av partiledelsen, jobbe for at Frp skal gå inn i regjering hvis det blir borgerlig flertall i 2025?

– Det ser jeg ikke på som veldig aktuelt å ta stilling til nå. Nå er det i første omgang et fylkes- og kommunevalg, så skal vi begynne å forberede 2025. Veldig mye kan skje før stortingsvalget i 2025.

SENTRAL: I 2013 gjorde Limi rikspolitisk comeback som stortingsrepresentant, og han er nå inne i sin tredje periode som folkevalgt på Stortinget. Foto: Terje Pedersen / NTB

Som finanspolitisk talsperson på Stortinget har Limi vært tungt involvert i å meisle ut Frps svar på dyrtid, prisvekst og strømpriskrise den siste tiden.

– Vi trenger å skape forutsigbarhet og stabilitet for folk og bedrifter. Vi lever i en veldig usikker dyrtid, sier han.

– Det er årsaken til at Frp har kommet med en rekke forslag om å redusere avgifter og forbedre strømstøtteordningen, rett og slett for å gjøre det lettere for folk og bedriftene våre å komme seg gjennom denne vanskelige tiden.

Ny partiledelse skal velges på Fremskrittspartiets landsmøte i slutten av april.