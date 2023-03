Ketil Solvik-Olsen tar ikke gjenvalg som nestleder i Frp

Ketil Solvik-Olsen vil ha en pause fra politiske verv og vil ikke stille til gjenvalg som første nestleder i Fremskrittspartiet.

Solvik-Olsen har informert valgkomiteen om at han takker nei til en ny periode. Frp må dermed velge ny nestleder på landsmøtet i april.

– Etter mange runder som nestleder i Fremskrittspartiet takker jeg nei til gjenvalg. Jeg er på et sted i livet hvor jeg trenger å ta en liten pause fra krevende politiske verv slik at jeg bedre kan følge opp nære personer som trenger en hjelpende hånd, skriver han i en pressemelding.

Han skriver videre at familien og nære venner betyr mye for ham, og at han vil prioritere dem som står ham nærmest i tiden som kommer. Sammen med jobben i det private næringslivet gjør det at det blir vanskelig for ham å ha tillitsverv som krever at han stiller opp på små og store arrangementer over hele landet, beskriver han.

– Jeg har allerede dårlig samvittighet for at jeg ofte må takke nei til invitasjoner fra mange Frp-lag, og det vil tilta etter hvert som vi går inn i et viktig lokalvalg. Jeg vet samtidig at jeg vil få enda dårligere samvittighet dersom jeg ikke er der for mine nærmeste, skriver Solvik-Olsen.

Han sier det ikke har vært en enkel beslutning å sette politikken på pause fordi han fortsatt har et sterkt samfunnsengasjement.

– Samtidig vet jeg at ingen er uunnværlig, og det er mange dyktige menn og kvinner i partiet som kan fylle rollen som nestleder. Da er det bedre at vervet overlates til en som kan løse oppgavene bedre enn jeg kan akkurat nå.

(NTB)