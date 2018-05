Klart for stortingshøring om forslag helseministeren mener vil bryte loven

Strid om pilotenes arbeidsforhold har ført til krise i luftambulansetjenesten etter at det svenske datterselskapet til britiske Babcock vant anbudet på driften i seks år fra neste sommer. Prisen lå 300 millioner kroner under dagens operatør Lufttransport.

Men helseminister Bent Høie (H) advarer mot Rødt-forslaget som er utgangspunktet for en åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité torsdag. Ap, Sp og SV har signalisert støtte til forslaget om å annullere kontrakten.

Å skrote kontrakten og la Lufttransport fortsette vil i praksis bety at tjenesten driftes ulovlig, fremholdt Høie da han nylig møtte i Stortinget for å redegjøre for krisen.

KrF er på vippen og kan avgjøre saken. Partiet vil avvente behandlingen i komiteen, og den starter altså med en åpen høring torsdag.

Mads Gilbert, spesialist i anestesiologi og klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), åpner torsdagens høring i Stortinget. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

I tillegg til Gilbert og kolleger fra UNN møter klinikkleder Terje Strand ved Oslo universitetssykehus, direktørene for Helse Nord, Helse Midt og Daniel Haga, som var styreleder i Luftambulansetjenesten da kontrakten ble inngått.

Luftambulansetjenestens direktør Øyvind Juell er også innkalt – i tillegg til ledelsen i henholdsvis Lufttransport, Babcock og Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Ekstra ambulansefly koster 600.000 kroner uken

De ekstra kostnadene knyttet til luftambulansekrisen nærmer seg nå ti millioner kroner.

Luftambulansetjenesten har den siste måneden leid inn ekstra fly, helikoptre, ambulanser og mannskap for å sikre den livsviktige beredskapen.

Etter fire uker beløper de ekstra kostnadene seg til 8,8 millioner kroner, viser tall fra Luftambulansetjenesten. De største utgiftene er et innleid Beech ambulansefly fra Sverige og to innleide helikoptre fra Forsvaret, skriver Dagens Næringsliv.

Mange ambulansefly har i vår stått på bakken på grunn av pilotmangel, etter at dagens operatør Lufttransport tapte anbudet etter 25 års drift. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Luftambulansetjenesten vurderer også å leie inn et ekstra jetfly fra Sverige. Kostnaden avhenger av bruken, der timeprisen er oppgitt til 31.000 kroner.

Mange ambulansefly har i vår stått på bakken på grunn av pilotmangel, etter at dagens operatør Lufttransport tapte anbudet etter 25 års drift. Babcock, som fikk oppdraget i stedet, skulle kunne drive tjenesten 900.000 kroner billigere i uken, og på den måten spare 282 millioner kroner i løpet av oppdragsperioden på seks år.