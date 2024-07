– Jeg ser liksom ikke poenget hvis det skal bli på den måten. Kan jeg ikke like gjerne bare ta det på mitt eget kredittkort da?

Det sier Stian Jonassen når NRK møter han i Bogstadveien.

Stian Jonassen (38) mener det holder med kredittkort. Foto: Mathias Hagfors / NRK

Han er en av mange som har benyttet seg av et tilbud Klarna har: «Kjøp nå, betal senere».

Det er det trolig slutt på nå.

Forbrukertilsynet har nemlig påbudt Klarna å utføre kredittvurderinger på kundene som bruker denne muligheten.

De mener det i praksis er en kredittavtale, og at folk dermed kan ende opp med å handle ting på kreditt selv om de ikke har råd til det.

Komplisert og tungvint

Søstrene Aurora og Hennie Harviken tror også at de kommer til å slutte å bruke ordningen.

– Det høres mer komplisert ut. Det virker som det vil ta lengre tid og, så da er det kanskje ikke noe vits å bruke uansett, sier Aurora Harviken.

Lillesøster Hennie sier seg enig.

– Det virker mer tungvint.

Nå må du inngå en kredittavtale og gjennomgå en kredittvurdering­ før du kan bruke «kjøp nå, betal senere». Foto: Karoline Forberg

For forbrukernes beste

Underdirektør i tilsynsavdelingen i Forbrukertilsynet Tonje Drevland mener endringene vil være til forbrukernes beste.

– Det betyr blant annet at du som forbruker kan være tryggere på at du ikke risikerer å pådra deg gjeld du ikke burde fått lov å ta på deg. At du må signere en avtale med Klarna før du kan benytte seg av tjenestene deres.

Selv om denne endringen vil kunne påvirke folks handlevaner, blir det likevel godt tatt imot av de NRK har snakket med.

– For meg og deg er det positivt, men muligens negativt for Klarna, sier Jonassen.

Søstrene Harviken er samstemte.

– Poenget med tjenesten forsvinner litt, men det er jo en bra ting at de tar tak i det.

Saftig bot

Klarna ble i april gjort oppmerksom på lovbruddet. De fikk frist ut juni til å komme med en tilfredsstillende plan for hvordan de ville løse problemet.

Det har de, ifølge Forbrukertilsynet, ikke gjort.

Tilsynet truer nå med en saftig bot på hele 9 millioner kroner i uka, dersom det ikke blir gjort endringer innen 31. oktober.

Presseansvarlig for Klarna i Norden Joel Hedin sier de vil gjennomføre kravene Forbrukertilsynet har kommet med.

– Vår dialog viser at vi allerede i stor grad oppfyller de lovfestede kravene, for eksempel når det gjelder kredittvurdering, avslagsplikt, klagebehandling og tvisteløsning.

Resten av løsningene skal være på plass ved utgangen av oktober. Hedin sier de derfor ikke kommer til å måtte betale den enorme boten.