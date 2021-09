Kjersti Holmen er død

Kjersti Holmen har vært syk i lengre tid. Den folkekjære skuespilleren ble 65 år.

Familien opplyser at de ønsker ro og fred etter dødsfallet.

«Kjersti var unik. En sjelden begavelse og en kjær venn. Jeg fyller hjertet mitt med gode minner», skriver Hege Schøyen i en e-post til NRK.

Schøyen laget tidligere seriene «Hege & Kjersti» og «Hege & Holmen» sammen med Holmen.

– Hun hadde en evne til å gå inn i roller på en måte som var så menneskelig og uredd, sier skuespiller Per Christian Ellefsen til NRK.

Ellefsen har kjent Kjersti Holmen siden hun begynte som skuespiller. De jobbet sammen på Oslo Nye Teater i mange år, men var også venner privat.

Vi var mye på ferie sammen, og barna våre kjenner hverandre, forteller Ellefsen.

– Jeg har vært forferdelig glad i Kjersti og kommer til å savne henne som kollega og venn.

– Nå blir det på en måte at hun endelig fikk slippe, men jeg kommer til å savne henne, sier han, sier venn og kollega Per Christian Ellefsen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

En av våre fremste skuespillere

Ellefsen sier Holmen var en av de mest fantastiske skuespillerne Norge har hatt og forteller hvordan hun kunne kaste seg inn i de rareste ting:

– Jeg husker i starten hun begynte å spille frisørjenta Rita som hun spilte sammen med Helge Reiss, så kom «Mannfolk» der hun spilte en full kar som underholdt og moret uendelig mange i Oslo Nye Teater.

– Den forestillingen som brakte oss mest sammen var kanskje «Det er min vår i høst», der vi spilte søsken. Der hadde vi det fantastisk gøy sammen.

Ellefsen sier at de to hadde opplevd mye sammen, men at hun hadde vært syk den siste tiden.

– Nå blir det på en måte at hun endelig fikk slippe, men jeg kommer til å savne henne, sier han.

Drømte om å bli skuespiller

Kjersti Holmen tilbrakte sine første leveår på Nøtterøy i Vestfold. Senere flyttet hun til Alnabru i Oslo, der hun vokste opp sammen med foreldrene og to søstre.

Allerede i barneskolealder var Holmen klar på at hun ville bli skuespiller.

Hun søkte to ganger på Teaterskolen før hun kom inn. Holmen debuterte som mann etter eksamen i stykket «Mannfolk» på Oslo Nye Teater i 1980.

Kjersti Holmen kom til Nationaltheatret allerede i 1981, ble fast ansatt i 1992 og har spilt over 20 større roller der.

I 1985 spilte hun i Ola Solums suksessfilm «Orions belte». Gjennombruddet på scenen kom som Laura i stykket «Glassmenasjeriet» i 1986.

1993 fikk hun sin første av to Amanda-priser for «Telegrafisten». Den andre kom for innsatsen i to filmer, «SOS» og «Sofies verden» i 2000.

Se Kulturoperatørenes møte med Holmen i programmet «Kjersti Holmen – hvor tar hun det fra?». Du trenger javascript for å se video. Se Kulturoperatørenes møte med Holmen i programmet «Kjersti Holmen – hvor tar hun det fra?».

Stor suksess

Den folkekjære skuespilleren hadde en lang karriere innen både teater, TV og film. Hun debuterte i stykket «Mannfolk» på Oslo Nye Teater i 1980.

Hun vant også en rekke gjeve priser, blant annet Per Aabels ærespris og Aase Byes legat.

Det kongelige hoff informerte utnevnte Holmen til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden «for hennes innsats for norsk scenekunst» i 2009. Samme år fikk skuespilleren Amandakomiteens ærespris.

Suksess på TV og radio

Også på TV gjorde Holmen seg bemerket, blant annet krimserien «Rød snø» som ble sendt påska 1985 og komiseriene sammen med Hege Schøyen; «Hege & Kjersti» og «Hege & Holmen» i henholdsvis 2002 og 2003.

Mange husker også den folkekjære skuespilleren fra radioen.

Både i radioteatret, i satireprogrammet «Hallo i luken» og i «Barnetimen for de minste», der hun leste «Redd Joppe, død eller levende» og «Harry Potter».