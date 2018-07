Kjæresten til Vibeke Skofterud meldte henne savnet

– Familien ble varslet av kjæresten til Vibeke som også meldte henne savnet. Familien fikk beskjed om dødsfallet midt på dagen søndag. De fikk vite at det hadde vært en tragisk ulykke i skjærgården utenfor Arendal, sier Pål Tømmerhoel som er familiens talsperson.

Han forteller at Vibeke og kjæresten Marit Stenshorne har feriert på en hytte på Tromøya i Arendal siden fredag.

UNDERSØKELSER: Politiet er i gang med tekniske undersøkelser i Hovekilen på øya St. Helena, der Skofterud ble funnet omkommet i formiddag. Foto: Jon Gelius / NRK

– Var på vei hjem til hytta

– Så vidt meg bekjent var Vibeke på vei hjem fra Arendal til hytta på Tromøya da ulykken skjedde. Men her er det politiundersøkelser inne i bildet så mer enn det kan jeg ikke si noe om, sier Tømmerhoel.

– Hvor var kjæresten da ulykken fant sted?

ELSKET Å KJØRE VANNSCOOTER: Vibeke Skofterud og Marit Stenshorne på scootertur tidligere i sommer. Foto: Privat

– Det har vi ikke noen opplysninger om. At en hyggelig sommerdag og en hyggelig ferie ender på verst tenkelig måte er jo helt ufattelig. Kjæresten har det veldig tøft, sier Tømmerhoel.

Politiet sier at det ikke er noe som tyder på at Skofterud var sammen med andre på vannscooteren. Savnetmeldingen fra kjæresten gikk ut på at Skofterud ikke var kommet tilbake til hytta.

ETTERFORSKER: Politiet etterforsker hva som har skjedd da Vibeke Skofterud kjørte hjem til hytta lørdag kveld. Vannscooteren er nå til tekniske undersøkelser. Foto: Jon gelius / NRK

Familiens talsperson forteller at Skofterud tilbrakte den siste delen av livet sitt som hun pleide, full av futt og fart, og at det alltid skjedde noe rundt henne.

– Hun hadde gått fra et aktivt skiløperliv, til et liv som for henne gikk ut på å jobbe mye med trening. Hun holdt veldig mange foredrag om motivasjon og samhold, i tillegg til at hun likte å være aktiv, sier Tømmerhoel.

Han forteller at hun brukte store deler av sommeren på å kjøre vannscooter.

– Hun var glad i å kjøre vannscooter, så det er jo et forferdelig paradoks at det ender gærent.

På Instagram la Vibeke Skofterud lørdag kveld ut en såkalt «story» hvor hun og kjæresten kjørte vannscooter på vei til Pollen i sentrum av Arendal.

ULYKKE: Det var denne vannscooteren Vibeke Skofterud kjørte da hun omkom. Foto: Jon Gelius / NRK

Familien ber om ro

Vibeke Skofterud etterlater seg foreldre, en bror og kjæresten Marit Stenshorne.

– Familien er i sjokk etter beskjeden og bruker nå tiden på å takle det som har skjedd. De er veldig glad for alle støtteerklæringer og kondolanser som har kommet, samtidig ber de om forståelse for at de trenger mest mulig ro i tiden fremover, sier Tømmerhoel.

Politiet i Agder er i gang med tekniske undersøkelser på stedet for å finne ut omstendighetene og det nøyaktige tidspunktet ulykken har skjedd.

– Vi har ingen flere opplysninger før tidligst i morgen, sier Bård Austad, leder for felles operativ enhet i Agder politidistrikt.

– Vibeke var et nydelig menneske

Vibeke Skofterud har siden 2016 holdt kurs og foredrag gjennom selskapet PLAN- B. Manager Linn Halstensen forteller at hun er i sjokk etter meldingen om dødsfallet.

– Dette er bare forferdelig trist og tragisk. Vibeke var et nydelig menneske. Våre tanker går til hennes nærmeste og vi ber om forståelse for at familien trenger ro i denne tøffe tiden, skriver Halstensen i PLAN-B til NRK.