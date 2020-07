Kaskis svar til Tajik: – Stor avstand mellom SV og Ap

– Jeg oppfatter at Ap vil fortsette som før, og det er jeg uenig med, sier stortingsrepresentant for SV, Kari Elisabeth Kaski.

Det kommer på bakgrunn av nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, sitt intervju i NRK P2s sommerkvarter.

Der snakker Tajik om hvordan hun mener veien til det grønne skiftet går gjennom oljearbeideren, og hans eller hennes kompetanse.

– Og da er vi nødt til å planlegge, ikke hva vi skal leve av etter oljen, men sammen med oljen, sier hun, og snakker blant annet om deres plan for videre industri i Nordsjøen.

Nestleder i Ap, Hadia Tajik. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

– Får dere SV med på det?

– Jeg skal ikke foregripe andre partiers beslutninger, men opplever at de har veldig sansen for måten Arbeiderpartiet tenker på, sier Tajik, og refererer til kombinasjonen å kutte utslipp og skape jobber.

– Uenig

Hadias utstrakte hånd blir møtt av et lunkent svar hos SV:

– Vi må skape arbeidsplasser samtidig som vi kutter i klimagassutslipp, men det er ingen tvil om at det er stor avstand mellom SV og Ap i oljepolitikken, og det har vi sett senest i vår, sier Kaski, og refererer til blant annet skattelettelsene oljeindustrien fikk i starten av juni.

Der forlot SV forhandlingene, mens Arbeiderpartiet sørget for flertall på Stortinget.

Det mener Kaski var et konkret eksempel på hvor partiene er svært uenig.

Stortingsrepresentant for Sv, Kari Elisabeth Kaski. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Jeg mener det er SV som står for en politikk som er i tråd med klimamålene, så her må Ap følge etter oss. Jeg ser også at det var stor uenighet innad i Ap om å bli med på denne oljestøttepakken, sier hun, og håper de grønne delene i Ap i større grad vinner frem.

– Må få gjennomslag

Før sommeren sa SV-leder Audun Lysbakken til NRK at han tror klimaspørsmålet blir den vanskeligste saken for en eventuell rødgrønn regjering å bli enig om.

Foran neste års stortingsvalg har både SV og Ap sagt at de vil samarbeide med hverandre om de skulle komme i regjeringsposisjon, slik de gjorde fra 2005 til 2013.

I intervjuet med NRK sier Tajik at det nå må komme et trykk bak det grønne skiftet.

– Da tror jeg det vil være bra med et samarbeid mellom Ap, SV og Senterpartiet, sier hun.

Kaski forteller at partiene har hatt et godt samarbeid tidligere, men er klar på at SV i så tilfelle må få betydelige gjennomslag.

– Hvis ikke er det ikke noen vits å sitte i regjering hvis vi ikke får gjennomslag for den politikken vi mener Norge trenger, sier hun, men legger til at det er summen av forhandlingene som vil være utslagsgivende for om de vil sette seg ved kongens bord