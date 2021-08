Karantenekrav fra Tyskland og hele Sverige

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I dag la regjeringen ut reiserådene for neste uke.

Hele Sverige blir rødt og oransje. Endringer er det også for Latvia og Tyskland som går fra grønn til oransje. Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land.

Endringene trer i kraft fra neste uke, ved midnatt, natt til mandag 23. august.

I går kom det europeiske smittevernbyrået (ECDC) med sine ukentlige oppdateringer av smittesituasjonen i Europa. Den viste økende smitte og rødere farger på blant annet Hellas og store deler av Tyskland.

Innreisekarantene gjelder ikke for personer som kan dokumentere at de er fullvaksinert eller har vært smittet av korona i løpet av de siste 6 månedene.

Fargekoder for land Ekspandér faktaboks Fullvaksinerte og personer som har hatt korona siste seks måneder er unntatt fra reglene.

Grønne land: Det er ikke krav til testing før du reiser inn i Norge eller karantene. Man må fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge.

Det er ikke krav til testing før du reiser inn i Norge eller karantene. Man må fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge. Oransje land: Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere.

Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere. Røde land: Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene.

Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene. Mørkerøde land: Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell.

Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell. Lilla land: Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land.

Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land. Øvrige land i verden: Samme innreiseregler (karantenehotell, test osv.) som for mørkerøde land. (Kilde: Regjeringen)

Bakgrunnen for det oppdaterte kartet er en oppdatert vurdering fra Folkehelseinstituttet (FHI) av smittenivået i Europa. Målet er å redusere faren for importsmitte. Smitten har økt flere steder i Europa den siste uken.

BERGEN: Et SAS, Boeing 737, lander på Flesland i starten av august. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Utenriksdepartementet (UD) fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige for land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia.

Land i Europa

Følgende land får innført innreiserestriksjoner og innreisekarantene: Latvia og Tyskland (endret fra grønn til oransje).

Følgende land fortsetter å være grønne: Ungarn, Polen, Romania, Slovakia og Tsjekkia.

Følgende land fortsetter å være oransje eller røde, eller endres fra oransje til å bli røde: Italia, San Marino, Vatikanstaten, Kroatia, Luxembourg, Bulgaria, Slovenia og Østerrike. (alle oransje).

Portugal, Irland, Hellas, Malta, Frankrike, Estland, Nederland, Belgia, Litauen, Sveits og Liechtenstein (endret fra oransje til røde).

KRETA: Stranden Elafonisi på Kreta. Foto: Linda Pedersen / NRK

Følgende land fortsetter å være mørkerøde: Andorra, Kypros, Spania, Storbritannia og Monaco.

De nordiske landene vurderes fortsatt inntil videre på regionalt nivå.

Sverige

Det innføres innreiserestriksjoner og karantenekrav for åtte nye regioner i Sverige, og det er nå ingen regioner i Sverige som er grønne.

Følgende regioner får innført innreiserestriksjoner og innreisekarantene: Blekinge, Dalarna, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Västernorrland (disse går fra grønn til oransje), Gävleborg og Örebro (disse endret fra grønn til rød).

Fra før er Östergötland, Norrbotten, Södermansland og Uppsala, Östergötland, Norrbotten, Södermansland, Uppsala, Gotland, Halland, Stockholm, Värmland, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland, Skåne og Jämtland røde eller oransje.

Danmark

Det gjøres ingen endringer i innreiserestriksjoner eller karantenekrav. Dermed er det fortsatt innreiserestriksjoner og karantenekrav ved innreise fra alle regioner i Danmark (med unntak av Færøyene).

Færøyene fortsetter å være grønn, mens Grønland endrer kategori fra oransje til rød (de samme reglene gjelder for oransje og røde regioner).

Finland

Det innføres innreiserestriksjoner og karantenekrav for to regioner i Finland. Dette innebærer at det kun er igjen regionen Länsi-Pohja SVD i Finland som er grønn.

