I flere minutter ble hun hyllet av en fullstappet konferansesal.

I fire dager har det demokratiske partiet varma opp scenen på landsmøtet i Chicago for Kamala Harris. Alt har handlet om dette øyeblikket.

– «Okay, let’s get to business» – Ok, la oss starte, var Harris sine første ord, før hun begynte på sin historie om hvordan hun vokste opp i enkle kår.

– Jeg aksepterer å stille som presidentkandidat, og jeg vil alltid være en president som forener oss og som vil akseptere en fredelig maktovertagelse, sa Harris med et tydelig spark til sin motkandidat Donald Trump.

Salen i ekstase for Kamala Harris Du trenger javascript for å se video. Salen i ekstase for Kamala Harris

I talen takket Harris for nominasjonen og dro paralleller mellom morens reise til USA og sin egen vei til å bli Demokratenes presidentkandidat.

– Veien som ledet meg hit, var utvilsomt uventet, sa hun.

Advarer mot Trump

Harris brukte mye av talen sin på å advare mot Donald Trump og trakk opp forskjellene mellom henne og han. En mann hun mener kun tenker på seg selv og som ved forrige valg ikke gjorde nok for hindre en mobb angripe Kongressen.

– På mange måter er Donald Trump en useriøs mann. Men konsekvensene av å sette Donald Trump tilbake i Det hvite hus er ekstremt alvorlige, sa hun.

– Bare forestill dere Trump uten tøyler og regler og hvordan han ville brukt presidentmakten. Han ville ikke brukt den til å forbedre livene til dere, ikke til å styrke den nasjonale sikkerheten, men for å tjene den eneste klienten han noen gang har hatt: Seg selv, advarte Harris.

Og salen svarte med Harris sitt slagord:

«We are not going back»

– Vi staker nå ut en ny vei fremover. Fremover til en ny fremtid med en sterk middelklasse. Å bygge en sterk middelklasse er et viktig mål for meg som president, sa Harris.

Jobber for en fredsavtale

Harris og president Joe Biden har fått mye kritikk for sitt forhold til Israel etter deres angrep på Gaza i fjor. Balansegangen mellom å fordømme angrepene, samtidig ikke støte fra seg støtten fra partiets Israel-venner har av mange blitt pekt på som en av Harris sine største utfordringer. Det ble også tydelig i talen.

Kanskje var hun tydeligere enn noen gang.

– President Biden og jeg jobber døgnet rundt. Dette er tiden for å få en gisselavtale og få på plass en våpenhvileavtale. La meg være tydelig: Jeg vil alltid støtte Israels rett til å forsvare seg selv. Jeg vil alltid sørge for at de har evnene til å forsvare seg selv, sa Harris før hun fortsatte:

– Samtidig så er det som har skjedd i Gaza de siste 10 månedene, forferdelig. Så mange uskyldige liv har gått tapt. Desperate, sultne mennesker som flykter i trygghet om og om igjen. Omfanget av lidelsene i Gaza er hjerteskjærende.

– President Biden og jeg jobber for å få slutt på krigen på en måte der Israel er trygg, gislene løslates, det blir slutt på lidelsene i Gaza og det palestinske folket kan få oppleve sin rett til å leve i verdighet, sikkerhet, frihet og retten til å bestemme over seg selv, sa hun til enorm jubel fra salen.

Harris om Gaza og Israel Du trenger javascript for å se video. Harris om Gaza og Israel

Gledet seg til talen til Harris

Det var ikke mange ledige seter i den store konferansesalen i Chicago, og der hadde folk store forventninger til Harris' tale, og til hvem andre som kan dukke opp.

Randa White er ikke delegat, men bare en helt vanlig publikummer. Hun gleder seg også stort til både Kamala Harris og Beyoncé. Men det ble dessverre ingen Beyoncé på scenen i Chicago.

Publikum gleder seg til Kamala og Beyoncé Du trenger javascript for å se video. Publikum gleder seg til Kamala og Beyoncé

– Det er veldig spennende altså. Vi er heldige som får være her på en så historisk dag, sier norske Christina Skovsgaard.

– Tenk, vi har nominert en kvinne som presidentkandidat for andre gang, sier norske Christina Skovsgaard. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Hun er delegat for Democrats Abroad som er demokrater som bor i utlandet, og som også er med på å nominere presidentkandidaten.

Og den siste måneden har hele partiet kasta seg rundt for å løfte henne opp som presidentkandidat for Demokratene, etter at president Joe Biden trakk seg fra kandidaturet.

Tim Walz aksepterte nominasjonen som visepresidentkandidat i går.

I natt holdt Kamala Harris sin viktigste tale så langt i valgkampen for å bli USAs neste president.

Der hun aksepterte nominasjonen som presidentkandidat for Demokratene, og utdypet litt mer om hva hun vil prioritere videre i valgkampen.

Kamala Harris brukte deler av takketalen til å love skattekutt for USAs middelklasse.

Hun lover også støtte Ukraina og Nato-allierte.

Hun har også tidligere gitt løfter til velgerne i vippestaten Nord-Carolina om å redusere prisene for den jevne amerikaner.

Stor støtte i partiet

Så langt har landsmøtet gått ut på å hylle Harris, og snakke om hvor splittende presidentkandidaten til Republikanerne, Donald Trump, er.

Fra talerstolen har store navn som Oprah Winfrey bedt folk velge Harris i årets presidentvalg.

Blant talerne på landsmøtet, har Harris fått full støtte av tidligere president Barack Obama.

– USA er klar for en ny fortelling. Vi er klare for president Kamala Harris. Og Kamala Harris er klar for jobben, sa han.

Tidligere førstedame Michele Obama erklærte fra talerstolen at håpet var tilbake i USA.

– Kamala vet, som vi også gjør, at uansett hvor du kommer fra, uansett hvordan du ser ut, hvem du elsker, hvilken religion du har, eller hva du har på konto, så har alle rett til å bygge et anstendig liv, sa hun i talen sin.

Eksperter syns partiet ser ut til å være mer samla nå enn før valget i 2016, som var forrige gang ei kvinne hadde presidentkandidaturet for partiet.

Tok over etter Biden

Det er bare en måned siden nåværende president Joe Biden trakk seg fra gjenvalg, etter press fra både partiet og viktige støttespillere.

Flere var bekymra for alderen og helsa hans, og minte det var på tide med yngre og friskere blod i det tunge kandidaturet. Biden la selv vekt på dette i sin første tale til folket etter valgkamp-exiten:

– Det er tid for å slippe inn nye og yngre stemmer, sa han da.