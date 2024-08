– Jeg vet ikke med dere, men jeg er klar! Selv om jeg er den eneste som er dum nok til å snakke etter Michelle Obama.

USAs tidligere president Barack Obama ble møtt med jubel da han i natt talte på Demokratenes landsmøte i Chicago. Han gjorde tre ting:

Skrøt av president Joe Biden. Slaktet ekspresident og Republikanernes kandidat Donald Trump. Ga sin helhjertede støtte til Demokratenes kandidat Kamala Harris.

– Historien vil huske Joe Biden som en president som forsvarte demokratiet da det var en farlig tid, sa Obama.

Han understreket også at det er viktig at folk stemmer:

– Det blir et tett løp.

Demokratenes landsmøte i Chicago Du trenger javascript for å se video.

– Ready to go!

Obama ble introduserte av kona Michelle Obama, som er svært populær blant mange demokrater. Hun holdt en tale som fikk taket til å løfte seg i hjembyen Chicago.

– Kamala vet, som vi også gjør, at uansett hvor du kommer fra, uansett hvordan du ser ut, hvem du elsker, hvilken religion du tror på, eller hva du har på konto, så har vi alle rett til å bygge et anstendig liv, sa Michelle Obama.

Michelle Obama sier at håpet gjør comeback Du trenger javascript for å se video. Michelle Obama sier at håpet gjør comeback

Også hun kritiserte Donald Trump for å være splittende, nøre oppunder hat og for å ta fra kvinner retten til å bestemme over sin egen reproduktive helse. Hun oppfordret folk til å «gjøre noe».

– USA – håpet gjør comback, understreket Michelle Obama.

Talen ble godt tatt imot av mange.

– Det var fantastisk. Michelle Obama er fantastisk og sier alltid sannheten. Vi skal komme oss ut og gjøre noe – få dette til å skje, sa Michelle Brown fra Arizona til NRK.

Michelle Brown er en stor tilhenger av Michelle Obama. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Michelle Obama dro frem at Trump har kommet med angrep mot både mannen hennes Barack og Kamala Harris:

– Hans begrensede verdenssyn gjør at han føler seg truet av eksistensen til to hardarbeidene, høyt utdannede og suksessfulle personer som også er svarte, sa Michelle Obama.

Også andre lot seg rive med av talen hennes:

– Jeg er overveldet av følelser, sa newyorkeren Amelia til NRK, før hun roper:

– I am ready to go!

Amelia fra New York var preget av sterke følelser. Foto: Tove Bjørgaas / NRk

– Klar for jobben

Da han fulgte kona på talerstolen, var Barack Obama også raskt ute med å advare mot at Donald Trump vil øke og spille på polariseringen mellom amerikanere.

Han anklagde Trump for å være sytete, søke makt for å tjene seg selv, og for å ha en «rar besettelse med størrelsen på publikum».

Barack Obama og Joe Biden endte som parhester gjennom åtte år, etter å ha blitt valgt til presidentkandidat og visepresidentkandidat under Demokratenes landsmøte i 2008. Foto: JIM YOUNG / Reuters

Siste punkt ble understreket med en gestikullering som førte til vill jubel og latter fra tilhørerne.

– Vi trenger ikke fire år til med bløff, kløning og kaos. Vi har sett den filmen før. Vi vet at oppfølgeren stort sett er dårligere, sa Barack Obama.

– USA er klar for et nytt kapittel. USA er klar for en ny fortelling. Vi er klare for president Kamala Harris. Og Kamala Harris er klar for jobben.

Barack Obama ble møtt av et entusiastisk publikum. Foto: SAUL LOEB / AFP

Harris surfer for tiden på en entusiasmebølge lik den Barack Obama, med slagordet «Yes, we can», selv skapte i 2008.

Med mor fra India og far fra Jamaica, som kom til landet som innvandrere, og med en jødisk hvit ektemannen, ansees Harris for å speile mangfoldet i USA.

Hun har ifølge meningsmålingene fått med seg unge, fargede og kvinner, som i stor grad bidro til å velge Obama som president i 2008. Han ble da USAs første svarte president.

Samtidig må hun klare å få med seg de hvite velgerne og sentrumsvelgerne som også var viktige for at Biden vant valget for fire år siden.

Måtte jobbe seg opp

I sin tale natt til onsdag understreket Barack Obama at Harris har måttet jobbe for å komme seg din hun er, og at hun bryr seg om andre menneskers utfordringer.

– Kamala ble ikke født inn i privilegium.

Kamala Harris deltok på et valgmøte i Milwaukee i Wisconsin tidligere denne uken. Foto: ANNA MONEYMAKER / AFP

Han trakk også frem det Harris' har fått til som påtaleansvarlig og justisminister i California. Blant annet arbeid med å forsvare barn som er blitt utsatt for seksuelle overgrep, samt kjempe for lavere priser på medisiner.

Barack Obama trakk også frem at Harris vil sikre kvinner retten til abort, noe som er blitt en stor valgsak i USA.

– Hvis vi står på som vi aldri har stått på tidligere, hvis vi er tro mot våre overbevisninger, så vil vi velge Kamala Harris som USAs neste president og Tim Walz som USAs neste visepresident, understreket han.

Hillary Clinton, som snakket til landsmøtet mandag, er ikke i tvil om at Harris vil klare det hun selv ikke klarte.

– Sammen lager vi sprekker i det høyeste, hardeste glasstaket. På den andre siden av det glasstaket blir Kamala Harris tatt i ed som USAs 47. president. Når en barriere brytes av en av oss, åpner det for oss alle, sa Clinton.

To personer NRK traff i Chicago tirsdag, fortalte at de har fått litt mer håp for framtida:

Tiffany Harris Syns Barack Obama er veldig motiverende, og at han er viktig for det afroamerikanske miljøet og for folk i Chicago Hun sier Obama er en helt i hjembyen. Hun syns Harris bringer tilbake litt håp, som Obama gjorde.

Roger Brown Han sier at for ham vil nok ikke det ha så mye å si hvem som har makten, men at han er glad det kommer flere svarte inn i maktens korridorer. Han mener det trengs flere tiltak for å få landet på beina. Spesielt når det kommer til jobber.