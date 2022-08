Jusprofessor reagerer på Forsvarets narkodimitteringer: Bekymret for rettssikkerheten

I forrige uke kunne NRK fortelle at 30 gardister var dimittert etter innrømmelser om rusbruk.

I ettertid har eks-gardistene fortalt at de følte seg manipulert og presset til å tilstå. Flere av dem har kontaktet advokat.

Eks-gardistene NRK har snakket med hevder blant annet at:

Det ble gitt et inntrykk av at de ville få mildere straff dersom de tilsto ulovlig rusbruk

Det framsto som at hårtestene ble tatt på feil måte av befaler, ikke av militærpolitiet. Hårprøvene ble senere aldri analysert

Det ble gitt et inntrykk av at rusbruken ville politianmeldes dersom hårprøvene, som aldri ble analysert, ga utslag for narkotiske stoffer, og de ikke tilsto

Både gardesjefen og talsperson Brage Steinsom Wiik-Hansen har bekreftet at hårprøvene ikke ble analysert på grunn av en «teknisk svikt», og at det ikke var militærpolitiet som tok dem.

– Lite betryggende fremgangsmåte

Forsvarets fremgangsmåte får jusprofessor Hans Petter Graver til å reagere.

Han påpeker at Forsvaret i utgangspunktet har en vid ramme til å bestemme hvem som er skikket til militærtjeneste.

Og at vernepliktige plikter til å la seg undersøke for å sjekke om de er skikket til militærtjeneste, etter forsvarsloven.

– Dette kan etter omstendighetene også omfatte å ta hårprøver. Forutsetningen er at dette gjøres på forsvarlig måte av kompetent personell, ikke minst for å sikre at prøvene behandles forsvarlig. Det virker ikke som at dette ble gjort her, sier Graver til NRK.

Eks-gardistene har også fortalt at de opplevde press til å innrømme rusbruk. De hevder at de ble truet med at saken kom til å havne på det sivile rullebladet deres hvis de ikke tilsto.

Graver mener også dette presset «om å angi seg selv» er problematisk.

– Vernet mot selvinkriminering gjelder også i forsvaret. Generelle krav om å rapportere om man har gjort noe ulovlig, koblet med stikkprøver, er en lite betryggende fremgangsmåte, sett fra et rettssikkerhetsperspektiv, sier han.

Mener Forsvaret ikke kan legge vekt på tilståelser

Advokat og partner Inger Zadig i Elden Advokatfirma representerer flere av eks-gardistene. I motsetning til Graver, mener hun at Forsvaret ikke hadde lov til å ta hårtester av gardistene.

– Jeg kan ikke se at det finnes noen lovhjemmel for innhenting av hårprøver, sier Zadig til NRK.

– Disse hårprøvene er å anse som tvangsmidler, og bruk av tvangsmidler krever hjemmel i lov.

Zadig viser til forsvarsloven, hvor det igjen henvises til veitrafikkloven. Her beskrives rammene for ulike type tester man kan pålegge vernepliktige å ta, som for eksempel blod- og urinprøver. Men det står ingenting om hårtester, sier Zadig.

Hun mener at det å bruke tilståelsene til gardistene, er i strid med vernet mot det som kalles selvinkriminering: det å bidra til egen domfellelse ved å avgi forklaring eller gi tilgang til andre bevis.

– Disse hårprøvene har blitt brukt som et pressmiddel for å tvinge fram tilståelser som har blitt fremkalt i en ekstrem pressituasjon. Det vil være i strid med selvinkrimineringsvernet å legge vekt på disse tilståelsene, man må se bort fra dem, sier Zadig.

Forsvarsombudet: Åpner for gjennomgang

I en e-post sendt fra sjefen i Forsvarets narkotikagruppe som NRK har fått innsyn i, skrives det at hjemmelsgrunnlaget forsvaret hadde for rustesting ble diskutert med en ikke-navngitt krigsadvokat, og sjefen i for Forsvarets Fellesjuridiske tjenester.

– Konklusjonen var at det er hjemmelsgrunnlag for å gjennomføre rusmiddelkontroll av personell, men det kan ikke være målrettet mot de mistenkte. Dette da det vil være målrettet etterforskning, og således følge straffesakssporet, skriver narkotikagruppesjefen.

Videre står det at de mener Forsvaret har hjemmel til å ta både urin- og hårprøve for å sjekke skikketheten til gardistene.

Garden ved talsperson Brage Steinson Wiik-Hansen påpeker at de som har blitt dimittert, kan klage på vedtaket om å dimittere dem.

– Hvis advokatkontoret Elden mener at prosessen har vært rettsstridig, imøteser vi dette skriftlig. Det er per nå ikke mottatt, skriver Steinson Wiik-Hansen til NRK.

– Det fremstår som mest ryddig for de involverte å ta dette gjennom disse kanalene på nåværende tidspunkt, legger han til.

Rus og dimittering i Forsvaret Ekspandér faktaboks Vernepliktige blir orientert om forsvarets syn på bruk av ulovlige rusmidler, og at det er nulltoleranse for dette.

Denne informasjonen gis blant annet under sesjon, som er de vernepliktiges første møte med Forsvaret.

Det gjøres en innrykkskontroll når de vernepliktige ankommer leir første gang med bruk av søkshund.

Videre kan det gjøres tilfeldige kontroller gjennom tjenesten. Forsvarets narkotikagruppe reiser jevnlig til avdelinger på tvers av grenene for å drive forebyggende arbeid og gi informasjon til vernepliktige og ansatte.

Cirka 550 vernepliktige er dimittert for rus de siste fem årene, opplyser Forsvaret. Dette er omtrentlige tall.

Totalt har det tjenestegjort cirka 48 000 vernepliktige i hæren, sjøforsvaret, luftforsvaret og heimevernet i perioden. Kilde: Forsvaret

Forrige helg sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen at han ville be om innsyn i prosessen med å dimittere de 30 gardistene.

Nå bekrefter hans kommunikasjonsfolk at han har mottatt en redegjørelse, og er fornøyd med den. De ønsker ikke å utdype hva forsvarssjefen er fornøyd med, eller hva han legger i fornøyd.

Forsvarsombud Roald Linaker ønsker ikke å kommentere hvordan han synes prosessen med å dimittere de vernepliktige gardistene fremstår.

– Vi vil nok være interessert i å bli informert og se resultatet av prosessene som foregår. Det er ikke usannsynlig at vi foretar en systematisk gjennomgang av saken etter at prosessen mellom partene er ferdig, sier Linaker til NRK.