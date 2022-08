I forrige uke kunne NRK fortelle at totalt 30 gardister har blitt sparket ut av Forsvaret etter bruk av narkotika.

Saken startet da politiet varslet Forsvaret i begynnelsen av august. Bakgrunnen for varselet var en fest, der deltagerne hadde brukt narkotika.

Fem av gardistene som ble dimittert i forrige uke skal ha deltatt på festen.

I etterkant ble saken tatt opp i kompaniet. Da innrømmet ytterligere 25 gardister å ha brukt narkotika i tiden de har avtjent verneplikten.

Men flere av de unge soldatene reagerer kraftig på hvordan saken har blitt håndtert, og sier de føler seg presset og manipulert til å tilstå egen narkotikabruk.

Noen av dem har tatt kontakt med Elden Advokatfirma for å be om hjelp til å vurdere grunnlaget for dimitteringen.

En av gardistene som ble dimittert etter å ha innrømmet bruk av narkotika mener det er et paradoks at man møte bakfull på vakt og håndtere våpen, mens det ikke er greit å røyke cannabis mens man har permisjon. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Hårprøver ble aldri analysert

Eks-gardistene NRK har snakket med ønsker å være anonyme. Også en gardist som ikke ble dimittert i prosessen bekrefter det de forteller. De hevder at:

Det ble gitt et inntrykk av at de ville få mildere straff dersom de tilsto ulovlig rusbruk

Det ble gitt et inntrykk av at rusbruken ville politianmeldes dersom hårprøvene, som aldri ble analysert, ga utslag for narkotiske stoffer, og de ikke tilsto

De ikke har fått tilgang på sin egen tilståelse eller dokumentasjon på det som skjedde

Etter sommerpermisjonen skal gardistene i 1. gardekompani blitt fortalt at det ville gjennomføres tilfeldige hårtester i alle troppene. Analyser av hår kan påvise gjentatt bruk av narkotika, også lenge etter inntak.

Eks-gardistene sier det ble laget lister med tilfeldige navn på personer som skulle testes i alle troppene i 1. gardekompani. Dette førte til at flere gardister innrømte bruk.

– Det var mange som innså at løpet var kjørt, sier en av de dimitterte gardistene til NRK.

Den 20 år gamle mannen sier han hadde røykte hasj i starten av permisjonen. Han og en annen dimittert gardist snakker med NRK på telefon.

– Er det ikke dumt å røyke hasj når man er i Forsvaret, som har nulltoleranse for narkotika?

– Vi er enige i det. I vårt tilfelle var vi fulle og gjorde en tabbe.

Rus og dimittering i Forsvaret Ekspandér faktaboks Vernepliktige blir orientert om forsvarets syn på bruk av ulovlige rusmidler, og at det er nulltoleranse for dette.

Denne informasjonen gis blant annet under sesjon, som er de vernepliktiges første møte med Forsvaret.

Det gjøres en innrykkskontroll når de vernepliktige ankommer leir første gang med bruk av søkshund.

Videre kan det gjøres tilfeldige kontroller gjennom tjenesten. Forsvarets narkotikagruppe reiser jevnlig til avdelinger på tvers av grenene for å drive forebyggende arbeid og gi informasjon til vernepliktige og ansatte.

Cirka 550 vernepliktige er dimittert for rus de siste fem årene, opplyser Forsvaret. Dette er omtrentlige tall.

Totalt har det tjenestegjort cirka 48 000 vernepliktige i hæren, sjøforsvaret, luftforsvaret og heimevernet i perioden. Kilde: Forsvaret

Truet med strengere straff

Eks-gardistene hevder blant annet at det ble truet med at saken kom til å havne på det sivile rullebladet deres hvis de ikke tilsto.

Dette til tross for at Forsvaret for to år siden gikk over til en ny praksis, som innebærer at narkotikasaker ikke skal overleveres til sivile politimyndigheter, ifølge Forsvarets Forum.

Gardesjef Trond Robert Forbregd sier han beklager det dersom noen av soldatene har opplevd kommunikasjonen rundt situasjonen som uklar. Foto: Bjørne Østrem Djukastein / NRK

Gardesjef Trond Robert Forbregd har bekreftet overfor NRK at sakene ikke har blitt politianmeldt.

Brage Steinson Wiik-Hansen, talsperson for Hæren, viser til at Garden er en stor organisasjon, med om lag 1000 ansatte og vernepliktige.

Han sier det er krevende å svare på hva enkelte kan ha fått formidlet på lavt nivå, tidlig i prosessen.

Wiik-Hansen skriver i en e-post at det er beklagelig dersom det er «informasjon som ikke oppleves å samsvare med overordnet informasjon».

– Dersom noen av de aktuelle soldatene opplever at kommunikasjonen rundt situasjonen har vært uklar beklager jeg som sjef HMKG det. Dette er utvilsomt en krevende situasjon å stå i både for dem og de rundt, skriver gardesjef Forbregd i en annen e-post.

Kong Harald inspiserer gardister i Gardeleiren på Hovseter i Oslo i 2004. Foto: Erlend Aas / NTB

– Ikke ment som en bløff

En av de dimitterte gardistene sier hårprøvene ble gjort ved at det ble nappet ut hår med en tang i en gymsal. Hårprøvene skal ha blitt puttet i poser og nummerert.

– Det er komplisert å ta en hårtest. Det var korporaler blant befalet som tok de testene, og de var kun de som var til stede. Ingen fra narkotikagruppen i militærpolitiet, sier eks-gardisten.

Wiik-Hansen i Hæren bekrefter at deler av hårprøvene ble hentet inn med «en liten, desinfisert tang». Han sier kapasitetsutfordringer gjorde at det var ansatte i Garden som gjennomførte testene.

Hårtestene ble aldri analysert.

– Etter videre vurdering ble det vurdert å ikke bruke hårprøvene på bakgrunn av at det kunne foreligge tekniske avvik i innhentingen, sier Wiik-Hansen.

En annen av gardistene NRK har vært i kontakt med opplever det som at hele testingen var «en bløff, for tvinge fram tilståelser».

– Nei, dette var ikke ment som en bløff for å fremprovosere tilståelser, svarer Wiik-Hansen.

Han sier hårprøvene ble gjennomført i samråd med Forsvarets narkotikagruppe, med hjemmel i Forsvarsloven.

– Intensjonen med hårprøvetakingen var at dette skulle sendes frem til testing.

Reagerer på oppfølging

Tilståelsene skal ha blitt håndtert noe ulikt i de ulike troppene. En av gardistene sier de som erkjente narkotikabruk måtte signere et dokument med sin egen tilståelse på troppssjefens kontor.

De dimitterte gardistene hevder de ikke har fått se dokumentet i ettertid.

Talsperson Wiik-Hansen i Hæren svarer ikke direkte på spørsmål om eks-gardistene har fått se sine innrømmelser.

Han skriver at både befalet som har ansvaret for de vernepliktige gardistene, og en tillitsperson, var til stede når eks-gardistene skrev under på dokumentene.

– Ingen av de dimitterte har i ettertid, fra innrømmelse og frem til dimisjonsdagen, ytret et ønske om å trekke innrømmelsen. Hæren er kjent med at det er fremmet påstander i ettertid i tråd med NRKs spørsmål. Disse vil nå saksbehandles, skriver Wiik Hansen.

Eks-gardistene stusser også på gardesjefens uttalelser om at det ikke er indikasjoner ytterligere narkotikabruk i Garden, utover det som har blitt avdekket.

En av de dimitterte gardistene tror det er «enorme mørketall» når det gjelder narkotikabruk i Garden.

To av de andre dimitterte gardistene NRK har vært i kontakt med er av samme oppfatning. De mener narkotikabruken blant unge generelt har økt – og tror dette også gjelder blant vernepliktige.

Gardistene påpeker også at det ikke ble truet med testing i de andre gardekompaniene.

– Hva hadde skjedd dersom man gjennomførte tester blant alle gardistene i alle kompaniene?

– Da tror jeg ikke det hadde vært nok gardister igjen til at man kunne løst oppdraget med å stå foran Slottet. Det tror jeg gardesjefen vet selv også.

– Et paradoks

Eks-gardistene er tydelige på at de har dummet seg ut. De er først og fremst ute etter å påpeke at de opplevde prosessen som mangelfull.

I tillegg mener de det de beskriver som «enkeltstående narkotikabruk» blir slått uforholdsmessig hardt ned på.

En av eks-gardistene viser til mediesaker de siste månedene om ansatte i Forsvaret som har snikfilmet kollegaer i dusjen, trakassert og fyllekjørt, som likevel har beholdt jobbene sine.

– Hva tenker du om at dere har brukt narkotika når det ikke er lov, og dere skal håndtere våpen?

– Det er dumt. Men du kan dra på byen i 2 dager i helgen og være sørpe dritings, og likevel håndtere våpen på mandagen. Da er det et paradoks at man kan bli straffet hardere for det som kan være mildere ruspåvirkning, lenge før man skal håndtere et våpen.

Eks-gardistene NRK sier de ble lovet at saken skulle holdes internt og reagerer på at den kom ut i mediene etter kort tid. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

I helgen skapte et innlegg fra jusstudent Jørgen Riis-Gjertsen, som står bak instagramkontoen ikke_stresse, stort engasjement i sosiale medier.

Riis-Gjertsen var ansatt i Forsvaret i seks år, og dimitteringen av gardistene provoserte han. Særlig med tanke på varslingssakene NRK og andre medier har fortalt de siste månedene.

Saker som dette mener Riis-Gjertsen burde prioriteres høyere enn mindre narkotikalovbrudd.

– Først og fremst tenker jeg de bør håndheve nulltoleranse for seksuell trakassering og ulovlig vold. Spesielt av medsoldater og underordna. Så kan de fokusere på at noen har røyka hasj på fest på perm i andre omgang, sier Riis-Gjertsen.

– Hvis Forsvaret har nulltoleranse for narkotika er det vel riktig at de dimitterer de vernepliktige?

– Jo, det er riktig. Men jeg mener at det er i langt større grad bør være rom for å vurdere sak for sak, svarer han.

Les også: Varsleren, offiseren og presset om å lyve

Planlegger ytterligere testing

Gardesjef Forbregd sier til NRK at det er det planlegges for ytterligere narkotikatesting i Garden, med støtte fra Forsvarets narkotikagruppe.

Testingen skal gjøres blant et utvalg av vernepliktige og ansatte i tiden fremover, i forebyggende hensikt.

– Dette er vanlig praksis i Forsvaret som et ledd i arbeidet mot bruk av ulovlige rusmidler. Per nå har vi som tidligere uttalt ingen indikasjon på annen bruk av rusmidler.

Gardesjefen sier tallet på gardister som er dimittert nå ikke vil få noen konsekvenser for Gardens operative tjeneste.