Jonas-drapet: Dette knytter de siktede sammen

Onsdag morgen pågrep politiet en ny person som nå er siktet for drapet på Jonas Henriksen, som ble funnet drept i Nes i Ådal 17. august.

Pågripelsen skjedde rundt 07.30 i Elverum.

Vedkommende har ikke vært avhørt av politiet tidligere i denne saken, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sør-Øst politidistrikt under en pressekonferanse onsdag.

– Mannen vil sannsynligvis bli fremstilt for varetekt i morgen, og politiet vil be om fire uker varetekt, sier Kostveit.

Advokat Geir Jesinsky i Elden Advokatfirma er oppnevnt som forsvarer for 30-åringen.

– Jeg har foreløpig hverken snakket med min klient eller mottatt sakens dokumenter, men vil ha en samtale med ham i løpet av ettermiddagen på Drammen politistasjon, sier Jesinsky.

Den pågrepne mannen i 30-årene har en tilknytning til 28-åringen som ble pågrepet torsdag i forrige uke.

28-åringen har ennå ikke latt seg avhøre av politiet. Hans forsvarere sier han ikke har tillit til politiet. 28-åring nekter straffskyld, og sier han ikke har noe med denne saken å gjøre.

FUNNET DREPT: Jonas Aarseth Henriksen ble funnet drept i Nes i Ådal 17. august. Foto: Lokman Ghorbani

Dømt i samme sak

I 2019 ble de to dømt for grovt tyveri da de sammen med flere andre stjal et våpenskap med våpen og ammunisjon.

«Retten finner det skjerpende at tyveriet var planlagt og at det omfattet tyveri av over 20 våpen. Videre finner retten det skjerpende at våpnene er overlevert til andre i det kriminelle miljøet som oppgjør for gjeld, og til personer som ikke har tillatelse til å erverve våpen», står det i dommen fra 2019.

Politiet holder klokken 12.00 en pressekonferanse om den siste utviklingen i saken. Du trenger javascript for å se video. Politiet holder klokken 12.00 en pressekonferanse om den siste utviklingen i saken.

NRK har snakket med personen som eier gården der våpentyveriet skjedde.

Hun forteller at våpenskapet inneholdt en rekke våpen. Under innbruddet skal våpenskapet ha blitt kastet ned fra andre etasje og fraktet bort med en varebil.

– Jeg vet ikke hva slags våpen som var i våpenskapet. Noen våpen er funnet, mens andre ikke har kommet til rette. Jeg har vært urolig for om våpnene kan ha blitt brukt i en kriminell handling.

Ved et annet tilfelle skal de to sammen med en tredje person ha brutt opp en bom inn til en verkstedtomt. De tok da med seg to trekkvogner og verktøy.

Kjøpte bil av hverandre

I slutten av juli i år kjøpte mannen som i forrige uke ble siktet for drapet på Jonas, en bruktbil.

NRK har vært i kontakt med selgeren av bilen. Vedkommende sier at bilen ble annonsert på Finn.no. Bilen er en 2003-modell.

Etter den første kontakten, møttes de et par dager senere. Selgeren sier til NRK at handelen gikk fort og betalingen skjedde via Vipps.

Selgeren sier at det ikke var noe uvanlig ved situasjonen, utover at selve møtet og kjøpet skjedde fort, uten at bilen ble prøvekjørt.

Kjøperen (den siktede 28-åringen) hadde sagt at det var litt nød, og trengte bilen fort, forklarer selgeren til NRK.

Allerede dagen etter, den 29. juli ble denne bilen omregistrert til mannen som tidlig onsdag morgen ble pågrepet (30-åringen). Det er han som står oppført som siste eier på bilen.

Begge de siktede har stått som eiere av denne bilen. Foto: Google street view

Avskiltet

I kjøretøyregisteret kommer det fram at denne bilen er avskiltet. Avskiltingen skjedde den 3. september, drøye to uker etter drapet på Jonas.

Politiet har bekreftet at de tok beslag i en bil under politiaksjonen der 28-åringen på pågrepet på Rena den 14. august.

Politiinspektør Kostveit fikk på pressekonferansen onsdag spørsmål om bilhandelen mellom de to, men dette ønsket han ikke svare på.

Bildene over er fra aksjonen på Rena i forrige uke.

Bilder som ble tatt under aksjonen på Rena, viser at politiet tauer bort en bil. Politiet fikk borttauingsselskapet til å dekke til bilen med en presenning.

Bilen ligner i form og størrelse på bilen som de to siktende eide i løpet av sensommeren.

Kilder NRK har vært i kontakt med sier det var den sølvgrå Ford-en som politiet tok med seg.

Politiet har ikke ønsket å svare på om det er denne bilen de tok meg seg.