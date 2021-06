John Carew blir etterforska av Økokrim

Bakgrunnen for etterforskinga er ei melding til politiet frå Skatteetaten. Økokrim meiner det er skilleg grunn til mistanke for grovt skattesvik, skriv dei i ei pressemelding.

Carew er mistenkt for å ha gjeve feil opplysningar i skattemeldinga ved at det ikkje er opplyst om inntekt og formue i utlandet. Han er også mistenkt for ikkje å ha gjeve rett opplysningar om inntekt og formue og inntekt i Noreg, skriv dei.

– Vi vil no bruke nødvendig tid til å etterforske, for å finne ut om det har skjedd skattesvik eller ikkje, seier førsteadvokat Marianne Bender i pressemeldinga.

Økokrim har gjort ransakingar på fleire adresser, men ingen er gripne i aksjonen.

Verken Carews advokat Amund Noss eller hans mangeårige agent og forretningspartnar Per A. Flod visste om ransakingane til Økokrim, skriv Dagens Næringsliv.

Har satsa på eigedom

John Carew har ei lang fotballkarriere bak seg. Han starta proffkarrieren i Vålerenga, og spelte seinare for blant andre Rosenborg, Valencia, Besiktas og West Ham United. Han la opp i 2012.

Etter at han la opp som fotballspelar, har han blant anna gjort fleire eigedomsinvesteringar og tent pengar på kjøp og sal av eigedommar. Ifølge Dagens Næringsliv eig han i dag eit husvære i Oslo, som også er folkeregisteradressa hans, i tillegg til husvære på tre andre adresser.

John Carew (i midten) spelar Benny i den nye Olsenbanden-filmen som blir spelt inn no. Foto: Nordisk Film Distribusjon

Carew har også hatt fleire roller som skodespelar. Han har blant anna spelt i to sesongar av dramaserien «Heimebane» og i Disney-filmen «Maleficent: Mistress of Evil». Nyleg blei det også kjent at han skal spele Benny i den nye Olsenbanden-filmen.