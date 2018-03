Natt til søndag stilte vi klokka til sommertid, men det mener stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) at vi bør slutte med.

– Det er uten tvil et problem for mange at klokka blir stilt to ganger i året. Det er upraktisk for oss alle, men for dem som har alvorlige sykdommer og bruker viktige medisiner som må tas til en fast tid, er det faktisk ekstremt viktig om de kunne slippe stilling av klokka to ganger i året. Det samme gjelder folk som har søvnproblemer, sier Klinge.

Utenlandsk forskning viser at det er flere hjerteinfarkt og bilulykker i dagene rett etter at klokka stilles om våren.

VIL IKKE STILLE KLOKKA: Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) synes vi bør slutte å stille klokka to ganger i året. Foto: Roar Halten / NRK

Vil stille spørsmål til næringsministeren

Jenny Klinge har tidligere tatt opp spørsmålet om klokkestilling med Trond Giske og Monica Mæland da de var næringsministre, og nå mener hun det er på tide å stille spørsmålet til Torbjørn Røe Isaksen.

EUs parlamentets finske folkevalgte har bedt EU-kommisjonen om å endre direktivet om sommertid. Dette direktivet omfatter også Norge.

Klinge er ihuga EU-motstander,

– Men selv for en EU-motstander som meg selv, er det positivt at EU-parlamentet med stort flertall har gått inn for å utrede om man skal slutte å stille klokka to ganger i året.

Hun vil nå stille spørsmål til Isaksen om han ønsker å være med å bidra med argumenter nettopp for at man skal slutte med denne praksisen.

Peker på to begrunnelser

For næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er det at vi stiller klokka noe han bare har tatt for gitt, men innrømmer at han merker det litt mer nå med små barn. Han peker på at det er to begrunnelser for at det gjøres.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er åpen for å ta diskusjonen, men har ikke tenkt til å ta det opp med EU. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

– Det ene er at man får lengre dager, litt mer lys og sparer litt strøm, men det aller viktigste er vel at resten av Europa har det og derfor har vi det også, sier han.

Han presiserer riktig nok at han er åpen for å ta diskusjonen i Norge.

– Kan det bli aktuelt for deg å ta dette opp med EU?

– Nei, dette er ikke en stor sak jeg har tenkt til å ta opp med EU. Det er også fordi jeg ikke oppfatter det som en stor politisk debatt i Norge. Men for all del, hvis det blir det, dette er en av de tingene jeg har et veldig avslappet forhold til, for å si det forsiktig, sier næringsministeren.