– Vi har hatt et godt og konstruktivt møte. Den siste tiden har vi sett bilder av situasjoner som vi ikke vil ha i en næring som er så viktig for landet. Oppdrettsbransjen har sagt at de vil rydde opp, sier fiskeriminister Cecilie Myrseth etter møtet med oppdrettsbransjen og Mattilsynet torsdag formiddag.

Agendaen for møtet var fiskevelferd og sykdom i oppdrett.

Dette skjer etter flere saker i medier, blant annet i NRK og DN, om massedød av laks, om problemer med en rekke sykdommer og et stort omfang av lus på fisken langs Møre og Vestlandskysten.

– Slik vil vi ikke ha det, vi har sett mange eksempler den siste tiden hvor selskaper har budt lover og regler. Det går ut over næringens omdømme når for mye fisk død og når man har slike situasjoner som vi har sett i det siste, sier Myrseth.

NRK har avdekket at dårlig bløgget eller ubløgget oppdrettslaks ble sendt ut til markedet hvor laksen ble solgt som premium vare.

Dessuten er det vanlig at laks med en rekke sykdommer, som gjellelidelser, parasitter og hjertesykdommer,slaktes og selges i butikk som prima vare.

Mattilsynet har den siste tiden dratt på uforberedte kontroller på oppdrettsanlegg og mener at selvdød fisk var på vei ut til forbrukere. Dette benekter selskapene.

Tiltak

Fiskeriministeren sier at hun forventer at bransjen tar tak, slik at lover og regler ikke lenger brytes.

Sjefen i Sjømat Norge lover at det skal skje.

TILTAK: Sjømat Norge ved Geir Ove Ystmark deltok på møtet i Fiskeridepartementet, Han lover at oppdrettsbransjen skal ta grep for å rydde opp Foto: Tore Linvollen / NRK

– Brudd på regelverk er uakseptabelt og det har vi alltid understreket. Vi må sikre at alle opererer innenfor dette regelverket. Det må vi som næring ta på alvor, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Kursing av ansatte i oppdrettsselskaper er blant tiltakene Sjømat Norge nå vil gå inn for.

– Vi vil tilby kurs både til de som jobber innen havbruk og i tilknyttede selskaper på hvordan beste praksis med fokus på fiskens helse og velferd. Havbruk innebærer et kontinuerlig forbedringsarbeid og i lys av enkelthendelser den siste tiden må vi nå ta grep, sier Ystmark.

SKADET LAKS: Slike bilder har NRK tidligere vist som viser skadet laks

Sjømat Norge har gitt departementet forslag til flere tiltak for å reduserer sykdom og død blant fisken. Lengre avstand mellom anlegg og bedre smittesikring er blant tiltakene som foreslås

– Det er viktig med god dialog mellom partene med en næring som er opptatt av situasjonen og som er opptatt av å sikre omdømme. Men næringen har selv ansvar for å rydde opp i sitt omdømme. Mitt mål er å se fremover for å se hvordan vi kan sikre en bærekraftig næring med fokus på dyrevelferd, sier Myrseth.

Departementet vil i løpet av noen måneder legge frem en stortingsmelding om dyrevelferd.

– Når vi skal utvikle fremtidens oppdrettsnæring er som skal være grønnere og mer bærekraftig med mer fokus på dyrevelferd, er vi åpne for å se på alle mulige forslag som kommer, sier Myrseth.

– Vi skal strekke oss for å bli bedre. Laksen skal være et kvalitetsprodukt vi skal være stolt av og som skal være innbydende for forbrukere, sier Ystmark.