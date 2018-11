Israel med luftangrep mot Gaza-stripen

Volden har flammet opp mellom Israel og palestinerne på Gaza, dagen etter at syv militante palestinere og en israelsk soldat ble drept under en israelsk aksjon i Gaza.

En israelsk buss er ifølge det israelske militæret truffet av ild fra Gaza-stripen. Det meldes også om skyting av raketter fra Det palestinske området, skriver BBC.

Ifølge både The Jerusalem Post og Haaretz ble det avfyrt over 100 raketter fra Gaza.

Både Hamas og en annen mindre, militant islamistisk gruppe har påberopt seg ansvar for rakettbeskytningen mandag ettermiddag.

Det israelske militæret melder også på Twitter at det har blitt avfyrt over 80 raketter fra Gaza-stripen inn i Israel. Og at Israel nå gjennomfører luftangrep mot Gaza-stripen som svar på rakettangrep fra Det palestinske området.

TV-bildene fra den israelske byen Sderot viser hvordan brannmannskaper rykker ut etter et angrep fra Gazastripen. Bildene, på slutten av denne videoen, viser raketter som blir avfyrt fra Gazastripen. FOTO: AP Du trenger javascript for å se video. TV-bildene fra den israelske byen Sderot viser hvordan brannmannskaper rykker ut etter et angrep fra Gazastripen. Bildene, på slutten av denne videoen, viser raketter som blir avfyrt fra Gazastripen. FOTO: AP

Israelske medier melder at en 19 år gammel israeler som var i bussen ble såret i et angrep med en bombekaster fra palestinsk side. 13 israelere

Denne israelske bussen skal ha blitt truffet av bombekastere fra palestinsk side. En 19 år gammel israeler skal ha blitt såret. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

Rakettalarmen er gått i det sørlige Israel, men det er så langt uklart om dette har sammenheng med angrepet på bussen. Samtidig har det israelske militæret aktivert rakettforsvaret.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Hemmelig operasjon

Søndag ble sju palestinere inkludert en lokal militær leder drept i en skuddveksling med israelske soldater på Gaza-stripen. En israelsk soldat ble også drept.

Palestinere inspiserer ødeleggelsene etter en skuddveksling med israelske soldater på Gaza-stripen på søndag. Foto: Adel Hana / AP

I tillegg er sju personer såret i den samme skuddvekslingen, som foregikk øst for Khan Yunis på den sørlige Gazastripen.

Ifølge palestinske vitner skal det så ha blitt skutt fra Israelske tanks, melder BBC.

Ønsker å dempe uroen

Volden skjer selv om både Israel og Hamas den siste tiden har tatt grep for å dempe uroen som har pågått de siste månedene.

I forrige uke åpnet Israel for hjelpesendinger fra Qatar verdt 15 millioner dollar til Gaza, samtidig som det har vært færre demonstrasjoner langs grensa mot Israel. Netanyahu sa forrige uke at dette var en viktig avgjørelse for å unngå en humanitær krise i Palestina.

Statsminister Benjamin Netanyahu, som søndag var i Paris på hundreårsdagen for avslutningen av første verdenskrig, besluttet å returnere tidligere enn planlagt på grunn av det som skjedde. Netanyahu skal ha sagt til The Jerusalem Post at han mandag kveld vil ha et møte for å diskutere situasjonen i Gaza.