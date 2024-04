Islamsk Råd Norge oppfordrer til daddel-boikott

Oppsummering: Ekspander/minimer faktaboks - Islamsk Råd Norge oppfordrer til boikott av israelske dadler.

- De mener at israelske daddelprodusenter bevisst unngår å merke produktene sine tydelig for å unngå boikott.

- Israel er det landet i verden som tjener mest på eksport av dadler, med en verdi på over 3.5 milliarder norske kroner i 2022.

- Islamsk Råd Norge mener det er vanskelig å skille mellom dadler fra israelske bosettinger og Israel, og oppfordrer derfor til en generell boikott.

- Norske myndigheter har frarådet handel og næringsvirksomhet med israelske bosettinger, og krever tydelig merking av slike varer.

- Mattilsynet sier det er importørenes ansvar å sørge for at kravene om opprinnelse oppfylles og er korrekt. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Fastemåneden ramadan er godt i gang, og mange norske muslimer åpner gjerne fasten med noe helt spesielt.

Nemlig en daddel.

– Å bryte fasten med dadler er en profetisk tradisjon, forteller prosjektleder i Islamsk Råd Norge, Mohammed Isak Abdullahi til NRK.

Mohammed Isak Abdullahi i IRN mener at israelske daddelprodusenter bevisst unngår å merke produktene sine tydelig for å unngå boikott. Foto: PRIVAT

Islamsk Råd Norge (IRN) er en muslimsk paraply- og interesseorganisasjon. Ifølge organisasjonen selv representerer de over 72 trossamfunn med til sammen 65.000 medlemmer.

Nå frykter IRN at mange norske muslimer bryter fasten sin med israelske dadler fra bosettinger på Vestbredden.

«Pakket i, importert av ...»

I mange muslimske land har politiske og religiøse ledere tatt til orde for en boikott av varer produsert av Israel.

Samtidig er muslimer i vesten og muslimske land viktige marked for israelske daddelprodusenter.

NRK har funnet dadler i norske importbutikker fra det israelske merket Medjool Plus, der det ikke kommer fram på pakningen at dadlene er produsert i Israel.

Dadlene er merket med at de er importert av et nederlandsk selskap. Bevisst strategi for å forvirre kunder, mener IRN. Foto: Laik Hanbaly / NRK

Det pakningene derimot viser tydelig er hvilket land varene er pakket i, eller hvor importselskapet holder til, gjerne et europeisk land.

I et annet tilfelle nevnes det tydelig på emballasjen at dadlene er pakket i Danmark, men det står ingenting om at dadlene er dyrket i Israel.

Abdullahi mener at dette er en bevisst strategi fra de israelske selskapene for å unngå boikott og negativ oppmerksomhet.

– De er klar over at dadler er viktige for muslimer, og at en klar opplysning om produktets opprinnelse kan føre til at kunder unngår å kjøpe dem, mener Abdullahi.

NRK har ikke lykkes med å få svar fra Medjool Plus.

NRKs spørsmål til Medjool Plus Ekspander/minimer faktaboks Oversatt fra engelsk: 1) Hvorfor har dere ikke merket dadlene dere selger i Europa med at de er produsert i Israel? 2) I flere muslimske land oppfordrer både religiøse og politiske ledere til boikott av israelske varer, blant annet dadler. Har dere notert dere en nedgang i salg av dadler dette året? 3) Er dadlene deres produsert i de okkuperte områdene?

Tjener mest på daddeleksport

Tall fra Verdensbanken for 2022, viser at Israel er det landet i verden som tjener mest på eksport av dadler.

Samme år eksporterte israelske selskap dadler verdt mer enn 3.5 milliarder norske kroner.

Islamsk Råd Norge oppfordrer til en generell boikott av israelske dadler, da de mener at man ikke kan utelukke at disse kan komme fra israelske bosettinger.

Tall fra Verdensbanken for 2022, viser at Israel er det landet i verden som tjener mest på eksport av dadler. Foto: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

– Det ikke så enkelt å skille mellom hva som kommer fra israelske bosettinger og hva som kommer fra Israel. På det grunnlaget så syns vi at man uansett burde boikotte produkter fra Israel, sier prosjektlederen for Islamsk Råd Norge.

Abdullahi sier at han opplever at norske muslimer er opptatte av å ikke kjøpe dadler fra Israel i solidaritet med palestinere på Gazastripen.

– Boikott er en effektiv og fredelig virkemiddel for å få slutt på den langvarige ulovlige okkupasjonen av palestinske områder, sier Abdullahi.

Abdullahi sier at han opplever at det er bred støtte for en boikott av Israel blant norske muslimer. Mer enn 32 000 palestinere skal være drept siden oktober i fjor. Foto: Reuters

Mattilsynet: Krav til merking av bosettervarer

Bare noen dager før ramadan startet i år, frarådet norske myndigheter handel og næringsvirksomhet med israelske bosettinger.

Allerede i 2022 bestemte regjeringen at varer produsert i ulovlige bosettinger på Vestbredden og Golanhøydene skulle merkes tydelig med opprinnelsessted.

Mattilsynet sier til NRK at matvarer med opprinnelse i områder okkupert av Israel skal merkes med hvilket område produktet kommer fra og at de kommer fra en israelsk bosetting dersom dette skulle være tilfellet er tilfelle.

– Vi oppfordrer til å varsle Mattilsynet dersom man har mistanke om at disse kravene ikke blir fulgt, forteller Lindis Folkvord i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet

– Det er for at forbrukerne ikke skal bli villedet, forteller Lindis Folkvord som er sjef for seksjonen for biologisk mattrygghet i Mattilsynet.

Hun sier at det er importørenes ansvar å sørge for at kravene om opprinnelse oppfylles og er korrekt.

– Vi oppfordrer til å varsle Mattilsynet dersom man har mistanke om at disse kravene ikke blir fulgt.

Mattilsynet stiller flere krav til hva som skal stå på emballasjen på et produkt. Det gjelder blant annet navn/forretningsnavn og adressen til den driftsansvarlige som selger matvaren.

Det er for de fleste matvarer frivillig å merke produktet med opprinnelse.

Men hvis manglende opplysninger om opprinnelse, kan villede forbrukeren, er det likevel obligatorisk.