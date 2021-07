I tiltalen som nå er tatt ut av Økokrim heter det at bedrageriet er grovt, fordi det har medført «betydelig økonomisk skade» for «en større krets av personer». Strafferammen er seks års fengsel.

Den tiltalte mannen fra Moss er tidligere daglig leder, styreleder og eier av et eiendomsselskap. 38-åringen ble pågrepet i november i fjor.

Da hadde spesialiserte etterforskere fra Økokrim allerede kartlagt mannens økonomi i detalj, gjennom en skjult etterforskning.

Økokrim mener 38-åringen har forledet 77 investorer til å låne ut til sammen 54.112.352 kroner mellom oktober 2017 og april 2019.

Av tiltalen, som NRK har fått tilgang til, fremgår det at de fleste fornærmede i saken er eldre. Flere av dem er i 80-årene.

– Eldre er en sårbar gruppe, som her har blitt bedratt for betydelige summer. Det er i stor grad sparepengene som disse har tapt. Det gjør saken alvorlig, sier Marianne Bender, førstestatsadvokat i Økokrim, til NRK.

Fysiske møter

38-åringen skal ha lurt investorene til å investere i to eiendomsprosjekter på Østlandet. Flere av de fornærmede ble oppringt på telefon, før de ble bedt om å komme inn til fysiske møter.

Her ble de lovet en årlig avkastning på 8 åtte til 10 prosent, ifølge Økokrim. Pengene skulle utbetales rundt et år senere.

Det skjedde aldri.

– Konsekvensen er at de har tapt alt, sier Bender.

Økokrim mener hele beløpet på 54 millioner kroner er borte i dag. Bender sier man nå vil be Oslo tingrett om å oppnevne bistandsadvokat for de fornærmede, slik at de kan fremme sine erstatningskrav som en del av rettssaken.

– Om retten finner at han må betale erstatning, så vil han skylde alle de fornærmede dette beløpet, sier Bender.

Marianne Bender, førstestatsadvokat i Økokrim, er påtaleansvarlig i saken. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Lånte bort over 2 millioner

Det eiendomsprosjektet investoren hentet inn mest penger til, nesten 40 millioner kroner, ligger i Oslo.

Av tiltalen fremgår det at to av de fornærmede, to kvinner i 60- og 70-årene, skal ha lånt ut over 2 millioner kroner hver til dette prosjektet alene.

Tomta i Oslo er i dag overtatt av andre. Nye eiere ferdigstiller i dag tre bygg som skal brukes til bolig. Det andre eiendomsprosjektet som er beskrevet i tiltalen ligger i Østfold. Til dette prosjektet hentet tiltalte inn lån for over 14 millioner kroner, ifølge Økokrim.

Dyre klokker

Økokrim vil vente til den kommende rettssaken før de gir detaljer om hva den tiltalte 38-åringen har brukt pengene på. I en fengslingskjennelse fremgår det at mannen har erkjent å ha brukt noe av pengene til private formål, som dyre klokker.

Samtidig er det på det rene at noe av beløpet har blitt brukt til å kjøpe tomt og lønne arkitekter.

– Vi har full oversikt over hva disse 54 millionene har gått til. Noe har gått til eiendomsprosjektet, noe har gått til andre ting. Men dessverre for investorene er pengene tapt.

Etter det NRK forstår skal den tiltalte på det meste ha lønnet rundt 10 ansatte. Likevel startet aldri byggingen.

Oslo tingrett har tidligere lagt til grunn at selskapene som tiltalte benyttet, nå er konkurs.

Den ene eiendommen i Oslo eies i dag av andre. Fullføringen av prosjektene er nå i nye hender. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Fremstod profesjonelt

Statsadvokat Bender peker på noen kjennetegn ved større bedragerisaker, som advarsel til andre.

– Vi ser det at bedragerne fremstår som svært profesjonelle. Det er store kontorer på Aker Brygge, mange ansatte, og de har leid inn arkitekter, slik at alt ser feiende flott ut.

Økokrim har tidligere advart mot en økning i investeringsbedragerier. Ifølge Finanstilsynets risiko- og sårbarhetsanalyse utgjorde investeringer i falske selskaper 92 milliarder norske kroner i 2018.

– Folk stoler på folk, og man blir til en viss grad blendet av et profesjonelt ytre, som gjør at man ikke sjekker like grundig. Om noe virker for godt til å være sant, er det som regel det, sier Bender.

Nekter straffskyld

Advokat Bjørn Haugen sier mannen nekter straffskyld for grovt bedrageri, men erkjenner underslag av et mindre lånebeløp.

Bjørn Haugen forsvarer den tiltalte mannen. Foto: Tomas Berger / NRK

Haugens klient er helt uenig i Økokrims fremstilling av saken. Forsvareren sier hans klient hadde en intensjon om å gjennomføre prosjektene, men at han mistet oversikt over driften av selskapet.

– Økokrim erkjenner selv at det ble gjort mye for å gjennomføre disse prosjektene, som å kjøpe tomter, og ha utgifter til arkitekter og entreprenører som begynte jobbingen.

– De synes å mene at han måtte ha et bedragersk forsett helt fra første låneopptak. Da hadde man ikke giddet å kjøpe tomter og hyre inn arkitekter, sier Haugen.

Etterforsket på syv måneder

Den bedragerisiktede rådgiveren ble pågrepet og varetektssiktet en kortere periode i november i fjor. Han er tidligere dømt til å tilbakebetale over en million kroner, etter å ha gitt uaktsom eiendomsrådgivning til en eldre investor.

Ved pågripelsestidspunktet anslo Økokrim at så mange som 90 personer kunne være fornærmet, men dette tallet er altså noe lavere i den endelige tiltalen.

På et tidspunkt var også mannens samboer siktet, men denne saken er henlagt «på grunn av bevisets stilling».

Statsadvokat Bender sier den hemmelige etterforskningen ga Økokrim «totalkontroll» over tiltaltes økonomi, før mannen ble pågrepet.

Hun mener det har bidratt til at etterforskningen av saken har vært gjennomført på syv måneder, noe som er uvanlig raskt for større Økokrim-saker.

Denne kontrollen har også gjort det lettere å ta siktede i løgn i avhør, mener Bender.

– Om han sier at han har brukt pengene på «eiendom-ditt» eller bygging av hus der. Da sier vi «nei, de pengene brukte du til å kjøpe en klokke, for eksempel, eller til å dra til Thailand, sier Bender.