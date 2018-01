Ingunn Yssen om Amundsen: – Han har vist hva en god leder betyr

Det ble søndag ettermiddag kjent at tidligere leder av Arbeiderpartiets sekretariat på Stortinget, Hans Kristian Amundsen, sier opp sin stilling.

Partiets klubbleder på Stortinget, Ingunn Yssen, meddeler til NRK at hun synes det er trist at han forlater stillingen som sekretariatsleder. Yssen mener at han har vært en god leder i «urolige tider».

Takker Amundsen for innsatsen for varslerne

Klubblederen takker Amundsen i en tekstmelding til NRK:

SIER OPP: Det ble i dag kjent at Hans Kristian Amundsen sier opp sin stilling som leder av Arbeiderpartiets sekretariat. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

«Det er trist at Hans Kristian Amundsen slutter. Jeg vil på vegne av de ansatte spesielt takke ham, og personalsjef Becken, for deres innsats for varslerne. De har stått støtt på deres side og gjort alt for å ivareta deres trygghet», skriver hun.

Videre roser Yssen arbeidet for de ansatte i stortingsgruppen:

«I tillegg har Amundsen stått opp for de ansatte mot urimelige beskyldninger om lekkasjer og illojalitet. Han har vist oss hva en god leder betyr når det er urolige tider».

Hans Kristian Amundsen har tidligere blitt beskyldt for å stå bak lekkasjer og maktspill i Giske-saken. Han sier selv at han sa opp jobben frivillig, men at striden i partiet har presset ham ut.

– Jeg er ikke presset ut, men situasjonen har presset meg ut, sa Amundsen til NRK tidligere i ettermiddag.

Han avviste i samme intervju at han er blitt bedt om å trekke seg.

Mener ledelsen ikke har levert

Jørn Eggum, Fellesforbund-leder og medlem i Arbeiderpartiets sentralstyre, snakker ikke like rosenrødt om Amundsen.

Han synes Amundsens beslutning om å si opp er voksen, men mener at det er en konsekvens han måtte ta på bakgrunn av dårlig lederskap.

RIKTIG AVGJØRELSE: Medlem i Aps sentralstyre Jørn Eggum mener det var riktig og voksent av Amundsen å si opp sin stilling. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg syns det er voksent og bra at Amundsen trer til side. Han tilhører den delen av den politiske ledelsen i partiet som ikke har levert, og han tar ansvar for det nå, sier Eggum til NRK.

– Det trenger Arbeiderpartiet, for partiets folkevalgte trenger et stortingssekretariat som er best mulig i stand til å gi de rådene og den støtten som får Aps politikk til å skinne, fortsetter han.

Eggum sier at han nå håper partiet kan gå videre.

– Med dette kan vi nå gå videre i partiet. Nå kan Jonas Gahr Støre være leder for det politiske arbeidet vårt og få gjort noe mer enn bare personalbehandling.

Vil løse opp i situasjon med Stenseng

I en kronikk på NRK Ytring, som først ble publisert av Nordlys, skriver Amundsen at han trekker seg for å løse opp i en «fastlåst situasjon» mellom ham og partisekretær Kjersti Stenseng.

– Det er ikke mulig å se for seg at vi kommer ordentlig videre hvis partisekretæren og jeg ikke kan være på de samme møtene, skriver Amundsen.

– Situasjonen eksisterte, og den må løses opp. Det har jeg nå bidratt til, heter det videre.

NRK har vært i kontakt med partisekretær Kjersti Stenseng, som ikke vil kommentere Amundsens oppsigelse.

Tviler ikke på Stensengs lederegenskaper

På spørsmål om hva han synes om oppgjøret Amundsen tar med Stenseng, svarer Fellesforbund-leder Eggum at det var riktig at det var han som trakk seg ut.

– Jeg kjenner ikke til oppgjøret, men i Ap har vi landsmøte annethvert år, og der ble Stenseng enstemmig valgt. Da skal organisasjonen slutte seg opp om henne. Når Amundsen ikke klarer å samarbeide med henne, er det riktig at han trer til side, sier han.

– Men hva hvis hun ikke leverer?

– Det gjør hun. Det er ikke grunn til å tro noe annet, svarer Eggum.