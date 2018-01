Amundsen sier opp som sekretariatsleder for Ap på Stortinget

Amundsen skal ha varslet Jonas Gahr Støre om at han sier opp sin stilling som leder av Arbeiderpartiets sekretariat på Stortinget.

– Jeg er takknemlig for å ha fått jobbe med sentrale spørsmål i Arbeiderpartiet siden 2011, først i regjering og de siste fire årene på Stortinget. Nå slutter jeg for å bidra til at partiet kan legge strid bak seg og samles om de viktige politiske oppgavene som venter, sier Amundsen i en pressemelding søndag kveld.

Går frivillig

– Dette er en beslutning jeg tok i dag, sier Hans Kristian Amundsen til NRK. Han avkrefter at han er presset ut av vervet og sier at han går av frivillig.

– Jeg er ikke presset ut, men situasjonen har presset meg ut.

Partileder Jonas Gahr Støre takker Amundsen for innsatsen han har lagt ned for partiet. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Amundsen har til i kveld fungert som leder for sekretariatet for stortingsgruppa. Partileder Jonas Gahr Støre skriver i en pressemelding at han takker Amundsen for arbeidet han har legt ned for partiet.

– Jeg vil takke Hans Kristian Amundsen for hans lange innsats for partiet, som statssekretær, som leder av sekretariatet i Stortinget og som en viktig medarbeider for meg, sier Støre i en pressemelding.

Vil løse opp i situasjon med Stenseng

Amundsen skriver selv i en kronikk på NRK Ytring, som først ble publisert av Nordlys, at han trekker seg for å løse opp i en fastlåst situasjon mellom han og partisekretær Kjersti Stenseng.

– Det er ikke mulig å se for seg at vi kommer ordentlig videre hvis partisekretæren og jeg ikke kan være på de samme møtene, skriver Amundsen.

Amundsen vil løse en konflikt med partisekretær Kjersti Stenseng. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Amundsen har tidligere blitt beskyldt for lekkasjer og maktspill i Giske-saken. Han vil ikke kommentere konflikten med partisekretæren til NRK.

– Situasjonen eksisterte, og den må løses opp. Det har jeg nå bidratt til.

NRK har vært i kontakt med partisekretær Kjersti Stenseng, og hun sier hun ikke kommer til å kommentere Amundsens oppsigelse.

Avviser ryktene om varsler

Amundsen sier til NRK at han har fått henvendelser fra Nettavisen om at det florerer rykter om at partiet har fått inn varslingssaker mot Ham. Dette sier han partikontoret har avkreftet.

– Dette er rykter som er satt ut med den hensikt å gjøre livet kjipt for meg, Sier Amundsen.

– Jeg er ikke et offer for #metoo-kampanjen. Jeg er en del av et parti og har nå gitt mitt bidrag for at vi skal komme oss videre.

Kritisert for dårlig ledelse

Partisekretær, Kjersti Stenseng skal ha utvist mistillit til Amundsen under det ekstraordinære sentralstyremøtet i partiet tirsdag 2. januar.

Bakgrunnen skal ha vært dårlig ledelse og at Amundsen skal ha opptrådt på en konfliktskapende måte.

Partisekretæren skal også ha hevdet at Amundsen har hatt ansvar for at sensitive dokumenter er blitt lekket til mediene, og at han ikke har klart å holde ro i stortingsgruppa.

I tillegg skal kritikken ha gått på at Amundsen skal ha oppført seg kritikkverdig i valgkampen.

Kritikken han fikk under valgkampen ikke har noen betydning for beslutningen, sier Amundsen til NRK.

Klubblederen i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, Ingunn Yssen roser Hans Kristian Amundsen for arbeidet han har gjort som sekretariatsleder.

Den 58 år gamle sekretariatslederen har også hatt flere lederstillinger i ulike mediebedrifter.

Amundsen har vært nyhetsredaktør i Dagbladet, Arbeiderbladet og Finnmark arbeiderblad. Før han begynte i politikken i 2011 var han redaktør for avisa Nordlys.



Han legger til at han vil fortsette som et engasjert partimedlem, men at han nå skal jobbe med å «finne sin egen stemme».