I ein e-post til enkelte tilsette i stortingsgruppa foreslår sekretariatsleiar Hans Kristian Amundsen nye varslingsrutinar for dei tilsette i Arbeidarpartiet.

I desember skreiv NRK at enkelte av kvinnene som kom med varslar mot Trond Giske hadde bedt om å halde partisekretær Kjersti Stenseng utanfor varslingsprosessane, fordi dei opplever at ho er ein for nær støttespelar til Giske.

Rutinane er ifølgje Arbeidarpartiet at det er partisekretæren som handterer varsel av denne typen. Partisekretæren er valgt av Landsmøtet i partiet.

Sentrale personar i Arbeidarpartiet har ifølgje Dagbladet retta sterk kritikk mot Amundsen, enkelte hevdar han driv maktspel i Giske-saka.

Foreslår uavhengig varslingsombod

Amundsen foreslår at dei nye rutinane skal gjelde dei tilsette i stortingsgruppa, men skriv også at «det er fornuftig om dei same rutinane også gjeld for partikontoret», der Kjersti Stenseng er partisekretær.

I Amundsen sitt utkast, som vart sendt på mail til fleire tilsette i stortingsgruppa i romjula, foreslår han eit varslingsombod som skal «sikre kvaliteten på handteringa av varslinga, og stå for ein upartisk, trygg og profesjonell behandling av varslar».

Han foreslår at ombodet består av ein jurist, ein organisasjonspsykolog og stortingsgruppas verneombod. Sekretariatsleiar skal sikre at rutinane til ei kvart tid er i samsvar med gjeldande lovverk.

Amundsen vil ikkje stille til intervju, men skriv til NRK i ein e-post:

– Vi er pliktige til å ha skriftlege rutinar for varsling som minst inneheld oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold, framgangsmåte for varsling og for mottak, behandling og oppfølging av varslingar.

– Ikkje kritikk av partikontoret

Amundsen, som har arbeidsgivaransvaret for dei tilsette i stortingsgruppa, seier dei starta arbeidet med rutinane hausten 2017.

– Dei har ingenting med den aktuelle varslingssaka å gjere.

– I e-posten du har sendt til fleire kollegaer skriv du at du meiner det er fornuftig om rutinane blir gjeldande også for partikontoret, kvifor?

– Det er rein rutine at vi sender ting vi jobbar med til kvarandre, det skulle berre mangle, seier Amundsen og forklarer at det er fornuftig at to ulike deler av ein organisasjon har same rutinar.

– For ordens skuld; ingenting av dette er kritikk av partikontoret. Tvert i mot er mitt inntrykk at partikontoret har gode rutinar for sine tilsette som dekker det vi ønsker å oppnå med dette forslaget, skriv Amundsen til NRK.

– Vi har klare rutinar

Partisekretær Kjersti Stenseng vil ikkje kommentere Amundsens forslag. Men har tidlegare sagt at;

– Vi har klare rutinar på korleis vi handterer og følger opp varsel. Dei som mistanke om noko eller sjølv har opplevd noko skal varsle. Dette jobbar vi mykje med for å senke terskelen for å varsle, seier Stenseng.

I partiets retningslinjer for handtering av seksuell trakassering står det blant anna at «Tillitsvalde i Ap må ikkje utsette nokon for seksuell trakassering, og har sjølv ansvar for at denne regelen blir følgt».

Arbeiderpartiets retningslinjer mot seksuell trakassering Ekspandér faktaboks Arbeiderpartiet ønsker en organisasjon der seksuell trakassering ikke forekommer. Som organisasjon har vi et ansvar både for å forebygge og hindre dette. Tillitsvalgte i Arbeiderpartiet må ikke utsette noen for seksuell trakassering, og har selv ansvar for at denne regelen blir fulgt.

Tillitsvalgte som blir kontaktet om uønsket seksuell oppmerksomhet må ta alle slike henvendelser alvorlig.

Dersom en tillitsvalgt får kjennskap til at seksuell trakassering forekommer i organisasjonen eller på arrangementer i regi av organisasjonen, må den tillitsvalgte forsøke å hindre at dette fortsetter.

Den som har vært utsatt for seksuelle overgrep bør motiveres til å anmelde saken. Den bør også sikres støttepersoner i organisasjonen.

Oppfølging av slike saker må i første rekke ta hensyn til dem som hevder å være utsatt for overgrep. Overgrepsofferet er den svake part, men den som hevdes å være overgriper bør også sikres støttepersoner.

Det er rettsvesenet som har ansvar for å avgjøre om eventuelle saker om seksuelle overgrep er i strid med norsk lov. Dette ansvaret skal ikke organisasjonen ta. I partiets vedtekter står det korleis medlemmar i kommuneparti og fylkesparti kan ekskluderast frå partiet for brot på vedtekter eller retningslinjer, men ingenting om sentralt tillitsvalde. Kjelde: Arbeiderpartiet

NRK har bedt om utfyllande svar og innsyn i interne rutinar, utan at partikontoret har hatt moglegheit til å dele dette.

Huitfeldt open for eit eksternt ombod

MÅ VURDERE: Leiar i Aps kvinnenettverk seier eit eksternt ombod kan vere eit godt forslag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Forslaget frå Amundsen skal vere presentert for partileiar Jonas Gahr Støre og nestleiar Hadia Tajik. Dei ville ikkje kommentere saka i dag.

Leiar i Arbeidarpartiets kvinnenettverk, Anniken Huitfeldt, ville heller ikkje stille til intervju, men seier ho er open for forslaget.

– Det kan vere eit godt forslag som vi må vurdere.