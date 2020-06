Ingen ville gi indiske Arushi (27) jobb her i Norge - men så kom endelig livbøyen

– Jeg trives veldig med det jeg gjør akkurat nå og det er enkelt å være endel av selskapet, sier hun.

Arushi Agarwal er sjeleglad for å ha fått praksisjobb som IT-konsulent hos Telenor på Fornebu. Hun hadde en drøm om å få jobbe med det hun er utdannet i, datavitenskap, da hun kom til Norge for tre år siden.

Arushi Agarwal jobber i dag som praktikant i Telenors arbeidstreningsprogram Open Mind. Foto: Rahand Bazaz/NRK

– Jeg får jobbe med det jeg er utdannet til og lærer hele tiden. Jeg føler meg ikke som en praktikant, men som alle andre som jobber her.

I fjor jaktet hun nærmest fra dør til dør hos ulike bedrifter i flere måneder i håp om å skaffe seg en jobb. Tanken på diskriminering streifet henne, uten at hun tenkte så mye på det.

27-åringen trodde hun stilte sterkt med en bachelor i datavitenskap, men på et tidpunkt ville hun bare gi opp.

– Det er en helt annen jobbkultur i Norge enn i India. Noen ganger er det vanskelig å forklare arbeidsgivere at jeg kan være med å bidra i norsk arbeidsliv, sier hun. Hun flyttet til Norge sammen med mannen sin for tre år siden.

Forskere er overrasket

En fersk rapport publisert for kort tid siden, gjennomført på oppdrag for Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), viser at Agarwal ikke er alene om å slite i det norske arbeidsmarkedet.

I tallene fra Integreringsbarometeret svarer 84% at diskriminering forekommer i Norge. Men det som overrasker forskerne bak rapporten er at like mange tror at det diskrimineres under ansettelsesprosesser i Norge.

– Vi tenker at dette er rekordhøyt, sier forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Jan-Paul Brekke som aldri har sett noe lignende tidligere.

– Er dette overraskende?

– Ja, spesielt at det er så stor bevissthet rundt diskriminering. Det er veldig aktuelt i disse dager. Det kan være alarmerende om det faktisk skjer.

Demonstrasjonen "We can't breathe i Oslo 5.juni i forbindelse med George Floyds dødsfall. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix

De siste ukene har det vært store demonstrasjoner mot rasisme og diskriminering over hele verden. Det startet da George Floyd døde etter å ha blitt holdt nede av politiet i Minneapolis i USA under en brutal pågripelse.

Tallmaterialet i den nye rapporten fra IMDi er samlet inn før koronakrisen og USA-demonstrasjonene. Totalt er det 3000 respondenter i rapporten.

Tallene i rapporten som nylig ble publisert overrasker forsker Jan-Paul Brekke i Institutt for samfunnsforskning. Foto: IFSF

– Vi har ikke målt om diskriminering faktisk skjer, men de som deltar svarer at de tror det skjer. Om det er et økende fenomen eller ikke har vi ikke målt, så det er ikke sikkert, sier han.

Telenor: – Vil bidra i en vanskelig tid

Redningen for Arushi Agarwal ble Telenor og deres arbeidstreningsprogram. Programmet ble startet i 1996 for å gi personer med nedsatt funksjonsevne og bakgrunn fra land utenfor EU muligheten til å skaffe seg arbeidserfaring.

Telenor sier de vil bidra i kampen mot diskriminering og er glad for at Arushi Agarwal trives med sine arbeidsoppgaver. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Situasjonen Norge og verden står i akkurat nå kan bidra til å gjøre det enda vanskeligere for innvandrere å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Som samfunn risikerer vi at forskjellene øker og at vi går glipp av verdifull kompetanse, sier konsernsjef i Telenor, Sigve Brekke.

– Hva får Telenor ved å gi personer som Arushi en sjanse?

– Vi får kompetanse og mangfold inn i selskapet vårt, og samtidig klarer vi å bidra til å hjelpe personer som Arushi inn i arbeidslivet, fortsetter han.

Agarwal er glad for at hun endelig fikk muligheten og drømmer nå om større steg i karrieren.

– Jeg håper jeg får fortsette, enten i Telenor eller et annet sted. Alt skjer for en spesiell grunn, så det er bare å være positiv, avslutter 27-åringen.