Ingen nye funn i Gjerdrum i natt

Redningsarbeidet har pågått hele natten. Men det er ikke gjort noen nye funn i rasgropa i Gjerdrum i natt. Det forteller operasjonsleder Gisle Sveen til NRK klokken 05:30 mandag morgenen.

– Akkurat nå er det ikke noe aktivt søk som pågår, men de vil starte opp igjen om ikke så lenge. Det er med tanke på hundene og luktspor at stedet skal få hvile litt, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt.

Rasstedet blir overvåket mens letemannskapet er ute av området. Operasjonsleder klarer ikke å gi noe tidspunkt for når letingen starter opp igjen, men sier det vil skje i løpet av morgenen. Klokken 09 er det ventet ny pressebrief med politiet.

Det har vært lett i et definert søkeområde basert på hvor hundene markerer, etterretning og identifisering av bygningsrester.

Sveen understreker at det fortsatt søkes med håp om å finne overlevende. Han sier også at det ikke ennå har vært noe tema å avslutte søket etter overlevende eller omkomne.

Avhengig av hulrom

Innsatsleder helse, Gunnar Farstad, fortalte søndag kveld at det ikke er umulig at noen kan ha overlevd, til tross for den kalde temperaturen.

– Forutsetningen er at de ligger i et hulrom i en bygningsmasse. Det er historier fra andre steder i verden, riktignok stor sett med høyere temperatur, der man har overlevd lenge. Det avhenger av at man befinner seg i et hulrom der det også er isolasjon.

Farstad la til at det er norske erfaringer med at folk har overlevd med langt under 20 grader i kjernetemperatur.

Over 110.000 nordmenn bor i det som kalles «kvikkleiresoner». Det er ikke farlig i seg selv, om leira får ligge i ro.

Sju bekreftet omkommet

Sju personer er så langt funnet omkommet. Fem av dem er identifisert.

Søndag kveld ble det bekreftet at Lisbeth Neraas ble funnet omkommet 2. januar, mens sønnen Marius Brustad ble funnet 3. januar.

Også Bjørn-Ivar Grymyr Jansen og datteren Alma Grymyr Jansen er bekreftet omkommet etter at de ble funnet av letemannskaper lørdag 2. januar.

Fra tidligere er det bekreftet at Eirik Grønolen ble funnet omkommet den 1. januar.

Redningspersonell frakter en person ut av rasområdet. Totalt seks personer er funnet omkommet i rasområdet.

Tidligere søndag kveld opplyste politiet at de hadde funnet en ny person i raset. Vedkommende var den sjuende personen som ble funnet omkommet.

Personen ble funnet klokka 17.27 søndag et godt stykke inn i rasområdet, og er bekreftet omkommet.

Tre personer har fortsatt status som savnet etter leirskredet som gikk i Gjerdrum natt til 30. desember.

Disse bildene er filmet 3. januar 2021, fire dager etter at kvikkleireskredet gikk.

Tok i bruk brolegger

Tidligere på søndag begynte Sivilforsvaret å pumpe ut vann fra en dam som lekker inn i skredområdet. Det skal gjøre det tørrere og tryggere for redningsarbeiderne.

Natt til søndag ble Forsvarets spesialkjøretøy for brolegging satt inn for å sikre redningsmannskapene i leteområdet.

Forsvarets brolegger på vei ned mot skredkrateret rundt klokka halv ett natt til søndag. Foto: Kambiz Zakaria / NRK

Løytnant Petter Thorud i Forsvarets Ingeniørbataljon sier at med den pansrede broleggeren med hengslede hydrauliske bruplater, kan man lage en trygg bro på 26 meter inn i leteområdet, for både mannskap og kjøretøy.

– Broleggeren går på belter og er svært mobil i terrenget, sier Thorud til NRK.

Politihunder skadd i søk

Selve skredgropen er om lag 700 meter lang og 300 meter bred og er utfordrende å bevege seg i.

Blant letemannskapene som bidrar er patruljehunder fra Oslo politidistrikt.

Flere politihunder er skadet i det farlige rasområdet i Gjerdrum. Foto: Oslo politidistrikt

Lørdag kveld søkte en av hundene i et område hvor den tråkket gjennom et vindu. Det resulterte i et stygt kutt. Hunden ble fraktet til veterinær hvor den ligger til overvåking etter behandling, skriver Oslo politidistrikt på Facebook.

– Han vil bli bra, men kan dessverre ikke bidra her lenger. Ytterligere et par hunder har skadet seg i søket, men vil være raskt tilbake i arbeid, skriver en av hundeførerne i innlegget.