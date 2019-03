Ingen innvandrere i sentrale posisjoner på Høyres landsmøte

Når Høyre forklarer sin ideologi på egne hjemmesider, heter det blant annet:

«Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet»

Det gjenspeiler seg ikke når partiets landsmøte skal meisle ut politikken til det største regjeringspartiet.

Til tross for at innvandrere og norskfødte av innvandrerforeldre utgjør mer enn 17 prosent av Norges befolkning, og til tross for at partiet sier at mangfold og forskjellighet er «en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet», glimrer de med sitt fravær når partiets politiske fremtid skal avgjøres.

Ikke en eneste med innvandrerbakgrunn

NRK har gått gjennom listen på alle dirigenter, innledere og medlemmer i komiteene som skal forhandle og skrive ut resolusjoner og prinsipprogram. Det er dyster lesning for mangfoldet.

Av de 71 som er nevnt, finnes det ikke én eneste med innvandrerbakgrunn. Det gjør det heller ikke blant komiteenes ni sekretærer. Også der er alle etnisk norske. Det nærmeste Høyre kommer, er Alexander Zlatanos Ibsen. Han har norsk far og gresk mor.

Innvandringsandel sentrale posisjoner på Høyres landsmøte Rolle Etnisk norske Med innvandrerbakgrunn Valgkomiteen med vara 16 0 Dirigenter 3 0 Fullmaktskomiteen 3 0 Redaksjonskomité Prinsipprogram 7 0 Resolusjonskomité 7 0 Redaksjonskomité Velferd i kommuner og fylkeskommuner 7 0 Redaksjonskomité Lokal verdiskaping 7 0 Redaksjonskomité Utenrikspolitikk med muligheter for Norge 7 0 Innledere 14 0 Sekretærer 9 0 Sum 80 0

Men det er ikke bare partileder Erna Solberg og landsmøtet til Høyre som sliter når det gjelder å inkludere folk med innvandrerbakgrunn.

Sanner: – Ikke snakk om ikke å slippe til

Jan Tore Sanner er nestleder i Høyre. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Nestleder Jan Tore Sanner i Høyre innrømmer at partiet ikke har jobbet bra nok med å få personer med innvandrerbakgrunn inn i sentrale posisjoner. Han sier Høyre må skjerpe seg.

– Har Høyre et innvandrerproblem, eller har dere et problem med innvandrere?

– Ingen av delene. Dette handler om et arbeid vi må gjøre over tid. Vi har mange med innvandrerbakgrunn i organisasjonen på vei oppover, og vi må ta ansvar for at de får sentrale oppgaver og plass i sentrale komiteer fremover, sier Sanner.

– Det har vært et seminar på Høyres landsmøte om hvordan dere skal vinne velgere i innvandrermiljøene. Bør dere ikke starte med å inkludere dem i partiet?

– Det går på politikken og handler om at man skal stemme på Høyres politikk og kandidater lokalt.

– Men begynner ikke jobben med å inkludere folk med innvandrerbakgrunn i de komiteene som faktisk utvikler politikken til Høyre?

– Selvsagt, og vi har en politikk for bedre integrering og inkludering. Jeg har sagt at dette ikke er godt nok og at det må jobbes bedre med fremover. Jeg kan ikke si det klarere enn det, sier Sanner.

Høyre har hatt seminar om hvordan nå innvandrervelgerne på eget landsmøte.

Hvit, hvitere

Statsminister Erna Solberg gjør det like dårlig når det gjelder å inkludere folk med innvandrerbakgrunn i eget regjeringsapparat.

NRK har tidligere skrevet at Solberg har utnevnt 35 statsråder siden hun kom til makten i 2013. Ikke én eneste har hatt innvandrerbakgrunn.

Da erkjente statsministeren at regjeringspartiene burde være flinkere til å rekruttere gode kandidater, også blant innvandrere eller dem med innvandrerbakgrunn.

Blant statssekretærene finnes det knapt noen med innvandringsbakgrunn. Så langt NRK kjenner til, finnes det knapt en eneste statssekretær med bakgrunn fra land utenfor Europa.

Den eneste som, etter det NRK kjenner til, er født utenfor Norge, er statssekretær Rebekka Borsch fra Venstre. Hun er født i Tyskland.