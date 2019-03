På sjekkeappen Tinder sveiper man til Høyre om man liker den man ser. For fire år siden tapte Høyre makten i over 40 kommuner. Til høsten avgjør velgere og lokalpolitiske allianser med andre partier om ordførerkjedet i kommuner som Oslo, Bergen, Tromsø, Bodø, Narvik, Ålesund, Haugesund Arendal, Alta kan vinnes tilbake. Om det endelig kan gå veien for partiet i Trondheim. Eller om makten glipper i Stavanger, for den saks skyld.

Lokalpolitikerne i Høyre trenger å styrke seg og å få flere venner uten at det skjer på potensielle samarbeidspartiers bekostning. Partiet kan gjøre sitt beste lokalvalg siden 30-tallet.

I de fleste kommunene går veien til makt for Høyre gjennom sentrum, andre steder også ved hjelp av Frp som pr. nå ikke ligger an til å gjøre et godt valg.

Må se til sentrum

Veien til makt gjennom sentrum er ikke blitt enklere for Høyre. Avstanden til Sp i samfunnssyn, reformiver og politiske løsninger har økt siden partiene satt i regjering sammen. For Venstre og KrF er motstanden mot regjeringssamarbeidet, blitt definerende for en rekke lokale profiler.

Lokalpolitikk og rikspolitikk følger ikke nødvendigvis de samme ideologiske skillelinjene når alt kommer til alt. Det er et handlingsrom å navigere i, for lokale Høyre-folk som evner det.

– Høyre er et parti preget av optimisme, sa Erna Solberg tidligere denne uken. Partilederen pekte blant annet på flere gode målinger for partiet. Både ved spørsmål om kommunestyrevalg og stortingsvalg.

Det har ikke vært drømmevinteren for partiet, selv om en drøm gikk i oppfyllelse. Baksiden av medaljen borgerlig flertallsregjering, var en midlertidig velgerflukt da partiet stod midt i abortstriden. Også internt i partiet var det flere enn dem som sa noe offentlig som mente ledelsen gikk vel langt for å få KrF med i folden. Granavolden-plattformen ble ingen profileringsopptur for Høyre som parti, sett utenfra virker det som om alle regjeringspartiene først og fremst ville tilbake til hverdagen og at skuffelsen over nederlag var vel så fremtredende som lykken over seire.

Vennene sliter

Nå er det utsiktene til et godt lokalvalgsresultat som preger oppkjøringen til partiets landsmøte. Samtidig også det faktum at Høyres beste venner sliter. KrF og Venstre er vedvarende under sperregrensen og Frp. At Høyre-samarbeid koster for alle andre, er ikke et inntrykk partiet er tjent med før allianse-dannelsen lokalt.

Høyre vil jo aller helst fremstå som vennen som bygger bro, forstår andre synspunkt og er opptatt av helheten. En venn som ikke er kategorisk i abortpolitikken, står opp for andre i reservasjons-debatten, kan skjønne at man er opptatt av taxfreekvoten og trosser primærstandpunkt som næringsparti for å gi andre partier flertall for pelsdyrforbud og gjerne kan ha det høyt under taket når det ropes om streng innvandringspolitikk eller bilpakkeultimatum. En venn i nøden, en venn til døden.

Ser man på målingene, er likevel det borgerlige samarbeidet nå nærmere å sende to parti i døden. Og det er en slags nød for Høyre også. Det skjønner delegatene på Gardermoen.

Ingen plagsomme diskusjoner

Høyrefolk flest er venner og godt forlikt. Helgens diskusjoner om tiggeforbud, forsvarsbevilgninger, særskatt i fiskeriene og fraværsgrense i ungdomsskolen og skolemåltid er ikke større enn at partiet lever godt med diskusjon og skal takle begge utfall i alle saker. Man er nok (sic) mest opptatt av den økonomiske helheten og budsjettkonsekvensene.

Tirsdag setter statsrådene kursen for budsjettkonferanse for hele regjeringen. Den første som flertallsregjering. Ikke den siste hvor det økonomiske handlingsrommet er mindre enn året før. Da er ikke dyre krav fra landsmøtet om økte utgifter og mindre inntekter det som passer best å ha med seg inn i forhandlingsrommet.

Der vil mange gode tiltak bli sveipet til venstre.