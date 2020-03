– Dette er et fengsel som er kjent for at det er koronatilfeller der. Det er så dramatiske tilstander at det har ført til fangeopprør. Det er veldig spesielt at Norge velger å godta italienske garantier, uten å sjekke dette nærmere, sier Brynjar Meling til NRK.

Torsdag bekreftet Justis- og beredskapsminister at Najmuddin Faraj Ahmad, også kjent som mulla Krekar, har blitt utlevert til Italia.

Krekar ble hentet på cella i Kongsvinger fengsel før soloppgang, før han ble fraktet til Gardermoen og fløyet til Roma. Ifølge Meling, som har vært i kontakt med Krekars nye forsvarer i Italia, skal Krekar nå sitte i Rebibbia-fengselet i Roma.

Det samme skriver den italienske avisa Alto Adige.

9. mars demonstrerte pårørende utenfor Rebibbia-fengselet i Roma, etter at kontakten med de innsatte ble begrenset. Foto: Andrew Medichini / AP

Opptøyer og brann

Tidligere i mars førte innstramninger som følge av smitteverntiltak til opptøyer i flere italienske fengsler.

Et av dem var Rebibbia-fengselet, som er et av de største i landet. Her skal innsatte ha satt deler av fengselet i brann, etter å ha fått beskjed om at kontakten med familie ble begrenset.

mulla Krekar har tidligere ledet den militante, kurdiske gruppa Ansar al-Islam. Nå er forsvarer Brynjar Meling bekymret for 63-åringens helse. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

30 innsatte rømte, men ble pågrepet igjen etter kort tid.

– Til dette fengselet sendte Norge i dag en 63 år gammel mann med diabetes og høyt blodtrykk, kommenterer Meling på Twitter, og lenker til en Daily Beast-artikkel om fengselsopptøyene i Italia.

Meling sier til NRK torsdag kveld at foreløpig ikke har fått tak i Krekar. Han er bekymret for den terrordømte mullaens helse.

– Jeg er ikke lege, men jeg har fått en legeerklæring fra en som har undersøkt ham. Han har diabetes, han har sukkersyke, og han har en alder som gjør at han er i høyrisikogruppen. Vi ba om å få utsatt utsendelse med bakgrunn i det.

Italia er blant landene i verden som er hardest rammet av koronaviruset, med flere bekreftede dødsfall enn Kina.

En kvinne ser på, mens det ryker fra Rebibbia-fengselet i Roma 9. mars. I dette fengselet sitter nå Krekar, ifølge forsvarer Brynjar Meling. Foto: Cecilia Fabiano / AP

– Smittsomme sykdommer spres raskt

Flere internasjonale medier skrev tidligere mars at rundt 50 fanger i seks ulike fengsler klarte å rømme i forbindelse av opptøyene. Flere steder tok fangene seg opp på takene i fengslene for å demonstrere.

Alessio Scandurra i fangerettighetsorganisasjonen Antigone sier til Business Insider at fangene allerede var bekymret for smitte, fordi de må oppholde seg tett sammen i små rom.

– Det er mye angst i fengsler generelt. Man kan ikke dra noe sted, og man er på et sted hvor smittsomme sykdommer spres raskt. Det er selvfølgelig også noe de innsatte er klar over, sa Scandurra.

OPPRØRT: Brynjar Meling snakket om Krekars situasjon i Dagsnytt 18 torsdag. Du trenger javascript for å se video. OPPRØRT: Brynjar Meling snakket om Krekars situasjon i Dagsnytt 18 torsdag.

PST hadde ikke dato for utreise i går

Kriminalomsorgen i Italia meldte at elleve innsatte totalt hadde mistet livet som følge av opptøyene i de ulike fengslene. Ifølge Ap døde seks av disse av metadon-overdose, etter å ha brutt seg inn på en sykestue.

Så langt er den nordlige delen av Italia hardest rammet av koronaviruset, men ifølge Corriere della Sera er det også registrert 95 dødsfall i hovedstadsregionen.

I en fengslingskjennelse fra tidligere denne uken kommer det frem at Krekar 17. mars fikk en legeerklæring på at han er risikogruppen for covid-19.

I en fengslingskjennelse fra Oslo tingrett på onsdag, heter det at retten har vurdert det slik at muligheten til å forlate Norge nå er svært begrenset «grunnet av corona-situasjonen». I kjennelsen het det også at dato for utreise ikke var satt.

Dagen etter var uttransporteringen et faktum, etter at fly leid inn av et dansk selskap hentet Krekar på Gardermoen. Med på turen var flere PST-ansatte.

Meling ønsker også svar på hvem som har finansiert uttransporteringen av Krekar, Norge eller Italia.

Mulla Krekar skal ha blitt fløyet til Italia i dette flyet, som eies av et dansk selskap. Foto: flexflight.dk

– Skal få den hjelpen han har krav på

På spørsmål om det er forsvarlig å sende en 63-åring med helseutfordringer til Italia nå, svarte Mæland i Dagsnytt 18 at man har fått forsikringer fra Italia om at det var forsvarlig å utlevere, og at Krekar vil bli ivaretatt på best mulig måte.

Dette budskapet ble også formidlet på en pressekonferanse tidligere torsdag.

– Vi har fått forsikringer om at han vil få den hjelpen han skal og har krav på, sa Mæland.

Justis- og beredskapsministeren sa samtidig at hun ikke ønsket å svare på detaljer rundt uttransporteringen av Krekar.

Meling ønsker også svar på hvem som har finansiert uttransporteringen av Krekar, Norge eller Italia.

NRK var torsdag kveld i kontakt med Annett Aamodt, seniorrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste. Aamodt sier PST ikke kan uttale seg om hvilket fengsel Krekar nå sitter i, eller hvem som finansierte transporten av Krekar.

Krekar er dømt til 12 års fengsel for terrorforbund i en domstol i Bolzano i Nord-Italia, uten å være til stede i retten. Krekar har anket dommen, men det er foreløpig uklart når ankesaken skal starte.