– Det er dypt tragisk. Det er det ikke ofte jeg blir sint, men i slike tilfeller blir jeg ordentlig frustrert og sint.

Det sier viltvakt, Bjørn Håvel Lønnum, i Viltnemda Oslo kommune om synet som møtte han rett ved skiløypa i Maridalen helt nord i Oslo, tirsdag denne uka.

Steinar Berntsen var på tur i den sørlige delen av Nordmarka mandag, da han kom over det makabre synet av to løse hunder spisende på et dødt rådyrkadaver.

– Jeg tenkte at jeg håper ikke det er det jeg tror det er, men det var det. Det var veldig blodig overalt og hundene så ikke ut. Du så blodspor helt fra parkeringsplassen, sa Berntsen til Avisa Oslo som først omtalte saken.

Bymiljøetaten har varslet at de vil anmelde forholdet. Det er ukjent hvem som eier hundene.

Ekstraordinært flere steder

Grunnet mye snø i skogen trekker slitne rådyr ned til mer tettbygde strøk, hvor de i større grad er i fare for å angripes av for eksempel hund.

Derfor har ti kommuner, spesielt på Østlandet, innført ekstraordinær båndtvang på nyåret i år.

Likevel har flere rådyr blitt drept og lemlestet av hund.

– Kan skje uhell

– Er hundeeiere for dårlige til å respektere eller følge båndtvangsbestemmelsene?

– De aller fleste er kjempeflinke, nøye og følger godt med. Så vil du alltid ha noen som ikke gjør det. Så kan man også ha uhell hvor hunden kommer seg løs uten at eieren kan noe for det.

Det svarer Anne Livø Buvik, kommunikasjonsrådgiver Norsk Kennel Klub.

NATURENS GANG: Anne Livø Buvik, kommunikasjonsrådgiver Norsk Kennel Klub, mener det ikke er mulig å forhindre angrep mot rådyr fra hund helt. Foto: Privat

– Hunder er rovdyr

Selv om Buvik erkjenner at bildene av de rådyrspisende hundene er stygge, minner hun om at det er slik naturen fungerer i praksis.

– Hunder er rovdyr og det hender at rådyr blir drept. Selvsagt er det stygge bilder, men det er faktisk en del av naturen vi ser foran oss, sier hun.

Ettersom bildene fra nordmarka viser to hunder i seletøy, tror Buvik det her er snakk om et uhell og ikke et bevisst brudd på den ekstraordinære båndtvangen i Oslo.

– De aller fleste hundekjørere er klar over hvilke regler som gjelder og ville heller ikke sluppet dem løs. Dette er nok hunder som har stukket av fra flokken og eieren sin, sier hun.

Oppfordrer til å følge reglene

Viltvakt Lønnum ber nå de som måtte ferdes i skogen med hund, enten på ski eller til fots, om å følge gjeldende bestemmelser. Han demonstrerer hvorfor i den knedype snøen.

– De synker rett ned og blir stående totalt fast. Når det kommer ei rask bikkje etter dem er bikkjene mye bedre i den dype snøen.

– Budskapet er ofte «min hund gjør ikke sånn», sier Lønnum om ler.

Kommunene selv som styrer

Vanligvis varer den nasjonale båndtvangen, som regulerer om du må ha hunden din i bånd, fra 1. april til 20. august.

Ifølge Norsk Kennel Klub kan båndtvang i ekstraordinære tilfeller, slik som dette angrepet og forholdene i skogen innføres også utenfor denne perioden. Dette er det kommunene selv som styrer.