– HPV er den absolutt viktigaste årsaka til livmorhalskreft. Det er heilt essensielt at vi fangar opp dette, seier Christina Stangeland Fredheim.

Ho er fastlege ved Haugerud legesenter i Oslo, og ein av dei som så langt har delt ut HPV heimetestar.

Prosjektleiar Hilde Kristin Underthun (til venstre) og fastlege Christina Stangeland Fredheim. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

Prosjektet vert starta av Livmorhalsprogrammet, som eit tilbod til dei kvinnene som har utfordringar med å teste seg hos legen.

– Om vi med denne heimetesten får fleire til å teste seg, så håper vi å redusere tal på livmorhalskreft i Noreg, seier Hilde Kristin Underthun, prosjektleiar for HPV heimetest.

Sjølve testen kjem i eit testrør. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK Ein slik papirkonvolutt inneheld det du treng for å teste deg for HPV sjølv. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK Denne vattpinnen, ikkje ulik ein koronatest, kan påvise HPV-virus. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK Slik tar du heimetesten. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

Vanleg livmorhalsprøve framleis best

Både Underthun og Fredheim fortel at dei først og fremst ønskjer at kvinner skal ta ei gynekologisk undersøking slik at dei også har moglegheit til å spørje om andre ting.

– Det kan vere enkle ting som kløe eller andre underlivsplager, som mange kanskje ikkje hadde bestilt ein time for, seier Fredheim og legg til:

– Om du tar prøva hos legen og HPV vert påvist, kan prøva sjekkast for celleforandringar. Får du positiv heimetest, må du ta ei ny undersøking for å sjekke for celleforandringar.

Denne undersøkinga takast hos fastlege eller gynekolog.

Julie Dorthea Holme fyllar 25 år i år, og har fått si fyrste innkalling til livmorhalsprøve. – Eg har utsatt det sidan eg fekk beskjeden. Men heimetesting gjer det jo veldig mykje lettare, seier ho. – Mange synest kanskje det er ubehageleg, den testen er jo ikkje noko hyggeleg å ta. Samstundes er det viktig å besøke gynekologen, for det kan vere andre ting som kan gå umerka elles, seier Lucy Rojas Salevik. Annika Birkeland Dedekam seier ho synest heimetesting er eit bra tilbod: – Det er jo viktig å testa seg for HPV med tanke på livmorhalskreft. Likar det, støttar det. – Det må vere eit godt tilbod til dei som ikkje kjem seg til legen for å ta prøva på vanleg vis, seier Greta Thuen om heimetestane.

Tre av ti sjekkar seg ikkje

I Noreg får over 300 kvinner livmorhalskreft kvart år. Mellom 70 og 90 døyr av sjukdommen.

– Tre av ti kvinner tar ikkje livmorhalsprøva som anbefalt av oss, seier Underthun.

Desse får oftare påvist livmorhalskreft enn dei som følgjer screeningprogrammet.

Dette er HPV heimetest Ekspander/minimer faktaboks HPV heimetest er ein test for HPV (humant papillomavirus) som du kan ta sjølv.

Sjølve prøva liknar på ein Q-tips, og førast inn i skjeden på same måte som ein tampong. Prøvepinnen bevegast rundt i skjeden, og du treng ikkje treffe livmorhalsen.

Du leverer prøva tilbake til legen, som sender den til analyse. Legen kontaktar deg når prøvesvaret er klart.

Heimetesten fangar opp HPV-smitte like godt som ein legetatt prøve, men kan ikkje avdekke celleforandringar eller andre tilstandar.

Heimetesten er gratis. For legetimar gjeld vanlege prisar for eigenandel. Kilde: Kreftregisteret

Heimetestane er eit tilbod til dei som av psykiske, fysiske eller kulturelle grunnar har vanskeleg for å ta den vanlege livmorhalsprøva.

– Ein kan til dømes ha vore gjennom eit overgrep, eller ein kan ha ei angstliding. Det kan også vere somatiske eller kroppslege grunnar, at ein kanskje har vanskeleg med å komme opp i ein gynekologisk stol, seier Fredheim.

Ho peiker på at det også kan skuldast kulturelle grunnar.

– Det har vore positive tilbakemeldingar, seier fastlege Christina Stangeland Fredheim, som har delt ut heimetestar til fleire kvinner. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

– Her på senteret har vi ganske mange kvinner med minoritetsbakgrunn, som kanskje ikkje har vore vande med eit livmorhals-screeningprogram i sitt opphavsland.

Kan utrydde kreftforma

Ei undersøking frå Kreftforeningen viser at knapt ein av tre veit om samanhengen mellom HPV-virus og livmorhalskreft.

– Dei fleste får ein gong i løpet av livet ein HPV-infeksjon, så det er veldig, veldig vanleg. Det finst jo mange ulike typar HPV-virus. Dei fleste går over av seg sjølv og treng ikkje behandling, seier Fredheim.

Nokon vedvarande HPV-infeksjonar kan likevel utvikle celleforandringar og bidra til å utvikle livmorhalskreft.

Forskarar meiner vi kan utrydde kreftforma i Noreg i løpet av ti år. Fredheim håper HPV heimetesten kan vere med på å gjere dette til realitet.

Skal bli nasjonalt

«Spør meg om livmorhalsprøve». Livmorhalsprogrammet har sidan 1995 jobba for å redusere førekomst og dødelegheit av livmorhalskreft gjennom screening. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

Prosjektleiar Underthun fortel at dei i haust har hatt ei uttesting hos fastlegar som er tilknytt AHUS.

Omkring 900 fastlegar, fordelt på 220 legekontor, har fått heimetesten.

– Det har vore såpass vellukka at vi håper og planleggjar no å gå ut til alle fastlegar i resten av Noreg, i løpet av 2024. Vi planleggjar også å sende testen til alle kvinner som ikkje har testa seg på ti år eller meir, seier Underthun.