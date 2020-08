Høie etter nattens fester: – Vi må få ungdom til å ta ansvar

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Strandfester, hjemmefester og gatefester. Fra Agder, til Finnmark var det travelt for politiet da tusenvis av ungdom og unge voksne samlet seg til private fester da ølkranene stengte natt til søndag.

– Vi rakk ikke å følge opp alle henvendelsene, forteller innsatsleder Svend Bjelland i Oslo politiet.

Bent Høie: – Vi har behov for å nå ut til ungdom

– Det kan virke som mange unge og unge voksne ikke har tatt innover seg at de er viktige i smittespredningen som nå foregår. Det betyr at når de fester utover natten så bidrar de til å spre smitten i samfunnet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie til NRK.

Han tror likevel skjenkestoppen har hatt en begrensende innvirkning på antallet mennesker som var ute og festet i går.

– Men det vi ser nå med hjemmefester uroer meg, og det er viktig at ungdom vet at de kan bidra til å smitte selv uten symptomer, eller veldig få symptomer.

– Har dere vært tydelige nok nå tusenvis av unge voksne strømmer til hjemmefester?

– Vi har behov for å nå enda mer ut til ungdom å fortelle at de er vesentlige i smittespredningen vi nå ser i samfunnet. Jeg tror norsk ungdom vil ta et smitteansvar.

– Men holder det med en skjenkestopp?

– Hensikten med skjenkestoppen er å unngå at mange mennesker møtes i en situasjon der mange har drukket alkohol. Jeg mener det var nødvendig nå, og så er det nødvendig at hver enkelt tar et ansvar

Helseministeren presiserer at de hele tiden vurderer om det er behov for nye tiltak.

– Nå er det viktig å brette om ermene igjen for å bevare kontrollen.

Oslo politiet: – Å snakke fornuft til 200 mennesker tar ikke fem minutter

Oslo-politiet har i natt fått over hundre klager på festbråk, og patruljene har vært ute på 54 oppdrag knyttet til fester gjennom natta.

– Vi har en nokså hektisk natt med veldig mye klager på støy i forbindelse med fester i hele politidistriktet, i den forbindelse har vi valgt å gå inn å avslutte festene. Men vi har ikke fått fulgt opp alle henvendelser, sier Bjelland til NRK.

– Hvorfor fikk dere ikke fulgt opp?

– Akkurat dette er ikke øverst på prioriteringslisten vår, vi må prioritere vold, og liv og helse. Å snakke fornuft med 200 mennesker tar ikke nødvendigvis fem minutter, og i så måte binder vi opp ressurser vi gjerne skulle brukt til andre ting.

FEST PÅ VANNET: Ungdommer festet på en flåte ved Lillesand lørdag kveld. I Agder hadde ikke politiet kapasitet til å gripe inn mot alle festene. Foto: Privat

Innsatslederen presiserer at han ikke har konkrete eksempler på oppdrag de ikke fikk gjort på grunn av festingen.

– Vi er litt skuffet over at folk ikke bruker hodet mer i den situasjonen vi er inni, og bekymret for at folk slapper litt vel mye av. Det er ikke bare å arrangere en fest i en park i Oslo, det er en del regler knyttet til det.

Han mener det er lettere å ha kontroll på festing i regi av en profesjonell aktør.

– Hvis man er på et sted som har ordna forhold og med et arrangøransvar, er det gjerne vakter og mer lagt til rette for å overholde regler, enn hvis man bare inviterer hjemme, sier Bjelland.

STRANDFEST: Politiet måtte avslutte flere fester på Bygdøy i Oslo i natt. Foto: PhotoRunner AS

– Helseministeren inviterer til nachspiel og hjemmefester

Daglig leder for utestedet Jaeger i Oslo, Ola Smith-Simonsen, mener Bent Høies skjenkestopp er helt skivebom.

– Vi hadde forventet at tiltakene som kommer er mer gjennomtenkt enn dette. Vi ser fra tall at folk har drukket like mye under hele koronaperioden som tidligere. Det helseministeren nå har gjort er å invitere til nachspiel og hjemmefest, sier Smith-Simonsen til NRK.

Ola Smith Simonsen, daglig leder på Jaeger. Foto: Mari Reisjå / NRK

Han mener Høie burde snakke med folk som har ideer om tiltak mot hjemmefester, og mener det tryggeste stedet å sosialisere er på profesjonelle utesteder.

– Men har du forståelse for at utelivsbransjen ikke kan være med å bidra til at folk er fulle i gatene og dermed kanskje ikke holder nok avstand?

– I denne dugnaden har vi bidratt alt vi har kunnet, og så langt har skjenkebransjen i liten grad stått og hylt. Jeg er skuffet over at de feier over den jobben vi har gjort. Dette gjør det veldig vanskelig å overleve for mange.

Høie mener likevel at tiltaket var helt nødvendige.

– Jeg er også urolig for flere hjemmefester, men hadde utelivet vært åpent tror jeg enda flere ville vært ute og festet. Jeg håper og tror at folk vil ta et ansvar i denne situasjonen. Vi har vært urolig over at det har vært så mye uteliv i byene, og da må vi bremse slik situasjonen er nå.

Det var rolig utenfor Oslo streetfood etter stengning kl. 00.00. Foto: Mari Reisjå / NRK

Virke: – Usikker på effekten av skjenkestopp

– Vi vet at serverings og utelivsbransjen har vært flinke på å opprettholde smittevernregler, flinkere enn man er på private fester, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen.

Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen og er bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene. De er usikre om en skjenkestopp har den effekten helsemyndighetene ønsker.

– Vi må begrense smitten i samfunnet, så vi ikke får en nedstenging, men når det gjelder utelivs- og serveringsbransjen så er vi opptatt av at de skal drive trygt. Vi er usikre om dette tiltaket er det som treffer best. Bransjen selv ønsker kontroller og regler, så nå håper vi helsemyndighetene vurderer disse tiltakene, sier Kristensen.

– Er dere bare usikre eller mener dere det er feil tiltak å stoppe utelivet?

– Smittevernsmyndighetene er de som må vurdere dette, våre medlemmer er opptatt av å drive videre på en trygg måte, og her er det er snakk om 75.000 ansatte. Vi registrerer at politiet sier at utfordringen til nå har vært på private fester, sier Kristensen.