Her skal Europa samles til sangfest neste år

European Broadcasting Union (EBU) skriver i en pressemelding at Liverpool ble valgt etter nøye vurdering.

Blant kriteriene for valg av sted var bygningen, muligheten til å ta imot tusenvis av besøkende, infrastruktur og det kulturelle tilbudet til vertsbyen for å gjenspeile Ukrainas seier i 2022.

Dette blir niende gang Storbritannia blir vertskap for konkurransen.

Den store finalen i Eurovision Song Contest 2023 finner sted på Liverpool Arena ved siden av elven Mersey lørdag 13. mai med semifinaler 9. og 11. mai.

BBC vil sammen med EBU arrangere arrangementet neste år i samråd med UA: PBC, Ukrainas allmennkringkaster.

– Skikkelig overrasket

EBU skriver at de landet på Liverpool Arena etter å ha vurdert flere byer.

En liste med syv byer som inkluderte Birmingham, Leeds, Manchester, Sheffield og Newcastle, ble kunngjort i august før den ble redusert til 2 i september.

Glasgow og Liverpool ble de to siste som kjempet om å være vertskap for verdens største livemusikkbegivenhet. Sangkonkurransen fikk i fjor nådde over 175 millioner seere.

At ikke Glagow gikk seirende ut av kampen overrasker Laura Cress som betegner seg som kjempefan av sangkonkurransen.

Trodde på Glasgow Laura Cress og Martyn Williams driver Eurovision-podkasten Nul Points. Cress ble overrasket over at valget falt på Liverpool, men har troen på folkefest. Foto: Privat

Cress er BBC-journalist og programleder i podkasten Nul Points, som hun driver på siden av jobben med en kollega.

– Jeg skal være ærlig, jeg er veldig overraska at det blir Liverpool og ikke ble Glasgow fra dag én.

–Glasgow virket som den var i ledelsen som arrangør, delvis fordi det ikke har arrangert det før. Det møtte alle kriteriene, det kunne kanskje blitt litt annerledes å ha det i Skottland i stedet for England. Så jeg er skikkelig sjokket, sier hun til NRK.

Konkurransen har aldri tidligere vært i noen av byen, men flere holdt en knapp på Glasgow. Deriblant Cress.

– Jeg gjorde meg klar og sa til vennene mine i Glasgow: «Gleder meg til å se dere der!».

– Jeg tror de fleste andre er overrasket også, men Liverpool hadde et veldig sterkt argument. Det har selvsagt en sterk musikktilknytning med Beatles og mange andre band, og musikkultur, så jeg tror de kommer til å lage et kjempeshow.

«Ideelt sted»

Arrangørene beskriver Liverpool som et «ideelt sted».

Leder for Eurovision Song Contest, Martin Österdahl, sier i pressemeldingen at byen overgår alle deres krav.

– Byen er synonymt med musikk og Liverpool Arena overgår alle kravene som trengs for å arrangere et globalt arrangement av denne skalaen.

– Vi har vært veldig imponert over lidenskapen byen har vist i å omfavne konkurransen og deres inkluderende ideer for å plassere fjorårets vinnere, Ukraina, i front og sentrum når tusenvis av fans besøker neste mai.

EBU-direktør Noel Curran lovte at neste års konkurranse skulle bli spesiell.

– Dette vil være den første Eurovision Song Contest som arrangeres i Storbritannia på 25 år, og mens vi jobber med vår vertskringkaster, BBC for å feire Ukrainas seier, lover denne unike produksjonen å bli en veldig spesiell en faktisk, sier han i pressemeldingen.

IKKE FORSVARLIG: Som følge av krigen i Ukraina kan ikke Eurovision Song Contest 2023 arrangeres i landet. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Også fjorårets vinnerland er fornøyde når de ikke selv kan arrangere på grunn av krigen.

Mykola Chernotytskyi, leder av administrasjonen i ukrainske kringkastingskanalen, UA: PBC, har uttalt følgene:

– Det er symbolsk at Eurovision Song Contest 2023 vil bli arrangert i Liverpool, en vennskapsby i Odesa.

Fjorårets vinner har også fått sitt preg på logoen med det Ukrainske flagget i midten av hjertet.