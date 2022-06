Norske millionærer handler med svartelistede russere

Bildet er tatt på kaia i Kirkenes 24. mars i år. Kasse på kasse lastes om bord i det aldrende, blå linefartøyet.

Selv om det russiske fartøyet har forbud mot å fiske i norske farvann, besøker det stadig havna i Finnmark. «Kotoyarvi» har vært sju ganger innom havna i Kirkenes siden januar 2021.

Ærendet deres i Norge denne gangen er lasting av varer, ifølge rapporteringen til norske havnemyndigheter. Det er ikke registrert at de har levert fisk i Norge de siste årene.

RUSTEN 53-ÅRING: Tidligere seilte «Kotoyarvi» under flagget til Belize, med skjult eierskap på Jomfruøyene.

«Piratskip»

Etter Putins invasjon i Ukraina har Norge sluttet seg til en rekke sanksjoner mot Russland. Sanksjonene gjelder ikke fiskeri. I 2020 leverte russiske båter fisk for 1,6 milliarder kroner i Norge.

Årsaken til svartelistingen er altså ikke sanksjoner.

Rederiet som eier «Kotoyarvi», Persey, har hovedkontor i Murmansk. Det har ikke svart på NRKs henvendelser.

Tidligere drev «Kotoyarvi» ulovlig fiske i Sørishavet. Derfor satte Fiskeridirektoratet fartøyet på sin svarteliste i oktober 2000. Der har de stått siden.

Greenpeace stemplet «Kotoyarvi» som et «piratskip», etter at den sørafrikanske kystvakten og Greenpeace avslørte at fartøyet fisket uten lisens.

VIKTIG HAVN: Russiske fiskefartøy er ofte innom Kirkenes. Kun et fåtall leverer fisk. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Palle på palle

Én drøy mil fra den russiske grensen ligger Kirkenes. Båndene byen har til nabolandet i øst er tette, særlig innen fiskeri.

I mars kom «Kotoyarvi» rett fra Murmansk etter en lengre periode på et russisk fiskefelt. Idet NRKs fotograf ankom kaia hang en palle i luften fra en kran. Logoen på eskene var fra det norske sjømatselskapet Coast Seafood, som holder til på Måløy.

Konsernet omsatte for 4,7 milliarder kroner i 2020. Sjef og deleier i Coast Seafood heter Sverre Søraa. Han avviser først at de handler med russiske rederier:

– Uansett selger ikke Coast hverken til Russland eller Belarus, så kassene må ha endt opp der på annen måte.

LASTING I KIRKENES: Ved Hurtigrutekaia i Kirkenes 24. mars. Kartonger med logoen til Coast Seafood AS lastes om bord på fartøyet «Kotoyarvi». Foto: Kristina Kalinina / NRK

Når NRK sender bilder fra kaia til Coast-sjefen, sender han en ny e-post:

– Det som høyst sannsynlig er i kassene er småmakrell som benyttes som agn blant annet av linebåter. Dette ble levert fra oss til Domstein i fjor høst, skriver Søraa til NRK.

UVITENDE 1: Sverre Søraa er sjefen i Coast Seafood AS. Han var ukjent med at noen av råvarene deres ender i Russland. Foto: NRK

Innrømmer handel med russere

Innen fersk sjømat er Domstein en av de største, norske leverandørene. I 2020 hadde Domstein Fish og Domstein Sefood en omsetning på 951 millioner kroner.

– Jeg er ikke klar over før nå at båten er svartelistet, skriver Gunnar Domstein, som er styreleder i selskapet, i en e-post til NRK.

Etter å ha sjekket med russisk skipsagent hvordan det henger sammen, bekreftet Domstein at «Kotoyarvi» har kjøpt agn av dem. Av Domstein får NRK opplyst at agnet lagres på Kirkenesterminalen. Og at terminalen bistår med utlevering av varene når de gir ordre om det.

Kirkenesterminalen er et fryselager for sjømat på kaia rett utenfor sentrum. Det er eid av Norsk Råfisklag og islandske Eimskip, to sentrale aktører innen fiskeri.

UVITENDE 2: Gunnar Domstein, styreleder i Domstein AS, var ikke klar over at Kotoyarvi er svartelistet.

– Jeg ser jeg ikke bort fra at det vil ha konsekvenser for Domstein sitt forhold til dette rederiet, skriver Domstein om at fartøyet er svartelistet.

Gunnar Domstein eier en tredjedel av selskapet og har en personlig formue på 10 millioner kroner.

Noen dager etter at NRK tok kontakt, stopper Coast-sjef Søraa salg av agn til svartelistede «Kotoyarvi». I en e-post skriver han:

– For oss er det helt uakseptabelt at våre produkter blir videresolgt til fartøyer som er på Fiskeridirektoratets svarteliste, selv om slik salg ikke er ulovlig. Vi vil ta kontakt med alle våre kunder for å forsikre oss om at dette ikke skjer.

Råfisklaget: – Ikke greit

NRK spør Norges Råfisklag om det er greit at terminalen de er deleiere i, bistår handel med et svartelistet fartøy.

Råfisklaget er fiskernes eget salgslag. De har flere viktige nasjonale oppgaver innen ressurskontroll og omsetning av sjømat.

– Instinktivt synes ikke Råfisklaget det er greit at fartøy som står på Fiskeridirektoratets liste over fartøy som driver eller har drevet ulovlig fiske, får kjøpe tjenester i Norge. Det skriver Svein Ove Haugland, daglig leder i Råfisklaget i en e-post.

EIERE: Norges Råfisklag eier 42,8 prosent av Kirkenesterminalen, gjennom et datterselskap. Svein Ove Haugland er sjefen i Råfisklaget. Foto: Norges Råfisklag

Haugland har kontaktet Kirkenesterminalen for å få informasjon om vurderingene som er gjort.

– Det vil være naturlig at styret i Kirkenesterminalen, hvor vi er representert, tar en drøftelse av dette spørsmålet, skriver Haugland.

Kirkenesterminalens daglige leder, Øyvind Andersen, bekrefter til NRK at saken blir tema på neste styremøte. Andersen skriver at terminalen ikke har gjort noe ulovlig.

Vil ikke ha dialog

Skipsagenten Jarus hjelper Kotoyarvi med praktiske oppgaver i Norge. Det er eid av to russere som bor i Kirkenes.

TAUSE JARUS: En ansatt hos skipsagenten Jarus AS ankommer havna når NRK filmer lastingen. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Flere ganger har NRK forsøkt å kontakte Jarus for å stille spørsmål om «Kotoyarvi» og rederiet Persy. Til slutt får vi tak Sergey Ivanovich Shemetev, som er daglig leder og eier i Jarus AS. Vi spør om e-post adressen til rederiet Persey:

– Det vil jeg ikke gi deg.

– Hvorfor ikke?

– De vil ikke snakke med dere. Jeg har vært i kontakt med dem og de vil ikke ha noen dialog med dere, svarer Shemetev.

– Hvorfor kan vi ikke få e-postadressene?

– Nei, hører du ikke hva jeg sier. De vil ikke at dere tar kontakt.

Før NRK får stilt nye spørsmål, bryter Shemetev samtalen.

Avslag på avslag

Senest i desember 2021 søkte russiske fiskerimyndigheter i Murmansk om lisens på vegne av «Kotoyarvi». Rederiet Persy fikk tvert nei av Fiskeridirektoratet.

FISKER I RUSSLAND: Etter å ha levert fisk i Murmansk dro «Kotoyarvi» rett til Kirkenes, før turen gikk til russisk fiskefelt. De valgte å dra en stor omvei for å hente agn. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Fartøyet har også blitt nektet lisens av direktoratet i 2003, 2009, 2014, 2015 og 2020.

I det siste avslaget står det:

«Fartøyet «Kotoyarvi» er oppført på «Norsk svarteliste» over fartøy som har drevet ulovlig, urapportert og uregulert fiskeri i internasjonalt farvann ...(..) ... På denne bakgrunn har Fiskeridirektoratet besluttet å nekte «Kotoyarvi» tillatelse til å fiske i norsk økonomisk sone.»

FRA PIRATDAGENE: Fartøyet het «Rita» og var i flere år kjent for ulovlig fiske utenfor Sør-Afrika. Her nekter de å ta sørafrikanske inspektører om bord. Foto: "Draining the Seas"

Alle fartøy over en viss størrelse må melde fra om hensikten ved å legge til i norske havner. Hensikten med turene i år skal ha vært henting av proviant og lasting. Det er hva Kotoyarvi har opplyst til Kystverket.

Hva slags proviant de har hentet, får NRK aldri svar på. Vanligvis finnes det tildelingsbrev gitt av Tolletaten, men ikke i dette tilfellet.

Tatt på fersken av Kystvakten

Rederiet Persey eier også «Dolgoshchely», som er tatt i ulovligheter av den norske Kystvakten.

Det var i 2015 at fartøyet ble tatt på fersken av Kystvakten. De drev med ulovlig utkast av fisk, og fikk en bot på 1,2 millioner kroner.

Det ble aldri protestert mot fakta. Kystvaktens fly filmet utkast av fisk, og fangstbøkene ble brukt som bevis.

DUMPER FISK: Kystvaktens fly Orion filmer at fartøyet dumpet fisk. Analyse av fangstbøkene sannsynliggjorde systematisk dumping over dager, såkalt «high-grading». Foto: Kystvakten

Direktoratet kunne fratatt dem lisensen. At utenlandske fartøy mister lisensen til å fiske i Norge er svært sjeldent. Sist det skjedde var i 2012.

Senest i juni år var «Dolgoshchely» i norsk sone og fisket.