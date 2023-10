Her avsløres «spionen»: ­ Har avdekket avansert svindelmetode

Etterforskningen startet etter at PST trodde utenlandsk etterretning spanet mot Norge.

Nå viser etterforskningen noe annet:

Kriminelle har brukt IMSI-fangere for å stjele bankopplysninger i Norge.

– Det er første gang vi har en straffesak ved hjelp av denne metoden i Norge, sier Økokrimsjef Pål Lønseth.

– Til nå har vi har avdekket at dette er en internasjonal sak. Det er snakk om organisert, grov, økonomisk kriminalitet i stort omfang, sier påtaleansvarlig hos Økokrim, førstestatsadvokat Marianne Bender.

– Avansert

En 25 år gammel utenlandsk student er pågrepet og siktet i saken. Men det betyr ikke at bedrageriet er over, advarer Økokrim.

De frykter nå at flere tusen nordmenn kan få bankkontoene sine tappet i tiden fremover.

– Dette er avansert og organisert økonomisk kriminalitet som rammer tusenvis av personer, sier han.

En IMSI-fanger er en falsk basestasjon som brukes til å avlytte mobilkommunikasjon ved å bryte inn i kommunikasjonen mellom mobiltelefoner og basestasjonen. Foto: ØKOKRIM

Mistenkte spionasje

Det var Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) som først kom på sporet av bedragerisaken som nå rulles opp.

På sensommeren avdekket de flere mistenkelige signaler i Oslo sentrum. De mente dette kunne tyde på signaletterretning eller avlytting.

Denne leiebilen ble observert flere ganger i Oslo sentrum. Foto: ØKOKRIM

De varslet derfor PST som mistenkte at det kunne være snakk om utenlandsk etterretning som jobbet i Norge.

En hemmelig etterforskning ble iverksatt. En 25 åring fra Malaysia kom i PSTs søkelys.

Ved flere anledninger hadde han blitt observert i en leiebil ved Regjeringskvartalet, Statsministerens kontor og forsvarsdepartementet.

I en fengslingskjennelse kommer det fram at PST også spanet på ham.

På kvelden den 8. september pågrep PST den 25 år gamle studenten og siktet ham for spionasje i Norge.

Oslo og Bergen

I slutten av september ble saken overført fra PST til Økokrim. Mannen er nå siktet for forsøk på flere grove bedragerier.

Signalene NSM hadde plukket opp stammet fra en IMSI-fanger, men målet var ikke norske statshemmeligheter, men økonomisk kriminalitet.

Dette innrømmet 25-åringen selv i avhør.

Økokrim mener at 25-åringen oppsøkte folkerike steder. Kartet viser hvor de mener han opererte mens han var i Oslo. Foto: ØKOKRIM

Økokrim mener at 25-åringen kjørte rundt i Oslo og Bergen. Deres kartlegging viser at den siktede har oppholdt seg i folkerike områder.

Hvem kan være berørt? Ekspander/minimer faktaboks Har du oppholdt deg i Oslo eller Bergen mellom 17. august og 8. september i år.

Du har fått SMS fra det som kan se ut som DNB, DHL eller Bank Norwegian

Du har trykket på lenken og lagt inn kortinformasjon og/eller BankID. Da må du sperre kortet ditt! Selv om kortet ditt ikke er belastet fram til nå, kan det skje fremover i tid. (Kilde: Politiet)

– Det har kun vært et mål å kjøre i områder med mest mulig folk, slik at han får sendt ut flest mulig tekstmeldinger, sier Bender.

Folk som har vært i nærheten av IMSI-fangeren har deretter fått tilsendt en SMS. Avsenderne var DHL, Bank Norwegian eller DNB.

– Det som skjer da er at telefoner i nærheten av bilen vil koble seg opp til hans falske basestasjoner. Umiddelbart sender han ut en tekstmelding. Det skjer i løpet av sekunder.

Berørte kan ha fått beskjed om at kortet er blitt sperret eller at pakker har blitt stanset. Lenken fører til en falsk nettside der man blir bedt om å oppgi kortnummer.

Ifølge Økokrim er flere rammet.

Ifølge Økokrim var 25-åringen og IMSI-fangeren aktiv i perioden 17. august og 8. september i år. Foto: ØKOKRIM

Bedrageriet fortsetter

Etter Økokrim overtok ansvaret for etterforskningen ble han på nytt varetektsfengslet i fire uker frem til 24. oktober.

Økokrim tror det dreier seg om organisert kriminalitet med internasjonale forgreninger.

– Etterforskningen har avdekket at det sitter bakmenn i utlandet og fortsatt bedrar nordmenn, til tross for at siktede har sittet i varetekt i over fire uker, sier Bender.

Så selv om én mann er pågrepet, er ikke bedrageriet over. Over en måned etter pågripelsen fortsetter bankkontorer å tappes.

– Dette tyder på at kortopplysningene lagres og brukes uker og måneder etter at kortinformasjonen er innhentet. Potensielt flere tusen nordmenn kan bli svindlet i tiden fremover, advarer Bender.

Erkjenner straffskyld

Forsvareren til den siktede, Aase Karine Sigmond, sier at den siktede studenten erkjenner straffskyld for forsøk på grovt bedrageri.

– Han har vært klart over hva han gjorde og det er derfor han erkjenner straffskyld, men han var ikke klar over omfanget.

Forsvareren forklarer at det var han som utførte handlingen, men at han fikk oppdraget fra andre.

Den siktede var først pågrepet av PST og forklarte seg deretter i avhør.

– Han har samarbeidet godt med PST, og det var han som åpnet med at dette ikke var en spionsak, men en sak om vinning. Nå er han i avhør hos Økokrim for å bistå dem, sier Sigmond.