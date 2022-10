Hemmelig siktelse i Forsvinningssaken – mann siktet kort tid etter Anne-Elisabeth forsvant

Politiet har aldri kommentert siktelsen mot mannen.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra Lørenskog den 31. oktober 2018, men det var først flere måneder etter, i januar 2019, at politiet offentlig gikk ut og bekreftet forsvinningen. I frykt for at den eller de som sto bak forsvinningen skulle skade Anne-Elisabeth Hagen, ble saken etterforsket i all hemmelighet.

Politiets hovedteori var at 68-åringen var blitt bortført og at bakmennene ville ha utbetalt flere titalls millioner i kryptovaluta for å levere henne tilbake.

NRK kan nå fortelle helt nye detaljer fra den hemmelige etterforskningen. Allerede sent på høsten etter forsvinningen var kryptovaluta et sentralt spor i etterforskningen. En stjålet ID var blitt brukt for å opprette kontoer hvor kryptovalutaen skulle settes inn.

Det er VG som skrev om dette først, men også NRK var kjent med saken.

Mener det er sannsynlig at 20-åringen har en rolle

Kort tid etter forsvinningen ble en mann i 20-årene siktet i saken. På mannens PC hadde politiet funnet den stjålne identiteten som ble brukt til å opprette kryptokontoene som løsepengene for Anne-Elisabeth Hagen skulle overføres til.

Den 31. oktober er det fire år siden forsvinningen, men politiet har aldri kommentert siktelsen av mannen i 20-årene.

Forsvareren hans mener han ikke har noe med saken å gjøre.

– Han har i aller høyeste grad samarbeidet med politiet. Han opplever at han er sjekket ut, men ikke at siktelsen formelt sett henlagt, sier hans forsvarer Bjørn Robert Antonsen.

Den siktede 20-åringen forventer at den blir det, han har opplevd det som dramatisk, forteller forsvareren.

– Ingen mener han har noe med dette å gjøre.

Mann siktet i mai

I mai i år ble en mann i 30-årene siktet i saken, men det var først tidligere denne måneden at siktelsen ble kjent.

Politiet har siktet han for medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Også på hans PC ble det stjålne passet funnet.

– Summen av opplysninger gjør at vi mener det er sannsynlig at han har en rolle, uttalte politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye til NRK tidligere denne måneden.

Senere ble han siktet for to ID-krenkelser. En i 2018 og en i sommer 2021. Begge er knyttet til Ole Henrik Golf.

I april 2013 ble Ole Henrik Golf utsatt for et ID-tyveri. Identiteten har blitt misbrukt i flere norske straffesaker, blant av den eller de som står bak Anne-Elisabeth Hagens forsvinning.