Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tirsdag klokken 13.30 inviterer helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) til et nytt pressemøte om koronasituasjonen.

Med seg har hun både helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i FHI Camilla Stoltenberg.

De er tydelige på at selv om Norge har hatt synkende smittetall i noen dager, er det fremdeles behov for nasjonale tiltak i tillegg til fokus på vaksinasjon.

– Vi tror at befolkningens etterlevelse av nasjonale tiltak virker, men det er litt for tidlig å konkludere med at det er tilstrekkelig, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helseministeren sier det vil bli gjort en ny vurdering av tiltakene 14. januar.

– Det er ingen planer om lettelser nå, slo Kjerkol fast da hun ble spurt om det kan bli lettelser i tiltakene på grunn av utviklingen.

Det siste døgnet er det registrert 4041 koronasmittede i Norge. Det er 823 færre enn samme dag i forrige uke.

Tirsdag er 337 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en nedgang på 36 pasienter fra dagen før.

– En utfordrende situasjon

Helsetjenestene opplever nå stor belastning, på grunn av sykdom både i befolkningen og blant ansatte.

– Tilgangen på helsepersonell er vanskelig i 204 kommuner. Det er en utfordrende situasjon. Kapasiteten i hjemmetjenestene og i institusjonene er svært belastet i hele 199 av kommunene, sier Guldvog.

Han bemerker at innleggelsestallene den siste uken er det høyeste Norge har sett i pandemien.

Camilla Stoltenberg sier at også smittesporing er vanskelig i mange kommuner. Hun oppfordrer til å laste ned smittestopp-appen.

Flere vaksineres

Kjerkol startet pressemøtet tirsdag med å opplyse at 86 prosent av de over 65 år nå har fått oppfriskningsdose.

– Det er ikke bare oppfriskningsdoser som blir satt i norske overarmer nå. Det er første- og andredoser også, bemerket Kjerkol.

– Takk til alle som stiller opp og stiller seg i vaksinekøer!

Helsedirektør Bjørn Guldvog, helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og direktør i FHI Camilla Stoltenberg fra en tidligere koronapressekonferanse i november. Foto: Terje Bendiksby / NTB

FHI-direktør Camilla Stoltenberg gjestet tidligere i dag Nyhetsmorgen på NRK. Stoltenberg fortalte da om en oppgang i hvor mange som tar første koronavaksine.

Ifølge Stoltenberg var det forrige uke en dobling i antall mennesker som tok første dose. Det vil si fra om lag 1000 per dag til 2000.

Samtidig sa Stoltenberg at hun ville vært forsiktig med å være optimist, og at nedgangen i smittetall kan skyldes en endring i testregime.

Forventer smittebølge

I et brev datert 20. desember ber Helsedirektoratet kommunene forberede seg på en smittebølge med korona de neste ukene som kan gi økt belastning på helsetjenestene.

3871 personer har hittil fått påvist omikronvarianten i Norge. Mandag for en uke siden var tallet 900.

– Det er en firedobling på litt over en uke, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Håpet er at tiltak vil bremse den enda brattere utviklingen man har sett i andre land.

– Ingen tror at omikronspredningen lar seg stanse, men alle håper at spredningen vil la seg forsinke.

Myndighetene det er viktig at flest mulig vaksinerer seg, og at man får satt oppfriskningsdoser.

Derfor åpnet regjeringen forrige uke for at Forsvaret og apotekene kan bidra til vaksinering i Norge.

Les også: Her bidrar soldatene med vaksinering