Helsedirektoratet om ulik flyplass-praksis: – Det skal være likt

– Der er vårt råd enkelt, det skal være likt. Vi arbeider med å få ut informasjon og råd. Slik at vi har en ens håndtering, sa lege og fagdirektør ved Helsedirektoratet, Svein Lie om at det har vært ulik praksis på landets flyplasser.

Under et seminar for intensivpersonell i Norge, la Helsedirektoratet i dag frem siste nytt om koronasituasjonen i Norge.

Fikk beskjed om karantene etter at fly fra Italia hadde landet

I går landet et fly på Torp flyplass fra Bergamo i Nord-Italia, et område med mye korona-smitte, uten at det ble gjort tiltak overfor passasjerene.

Først etter at flyet landet fikk Torp beskjed fra helsemyndighetene om at de skal dele ut et skriv med anbefaling om hjemmekarantene.

– Vi har nå fått beskjed om at det skal deles ut et skriv om anbefalt hjemmeisolasjon i 14 dager for alle passasjerene som kommer fra Nord-Italia, sier markedssjef på Torp, Tine Kleive Mathiesen.

Mathiesen sier det ikke er veldig mange passasjerer som kommer fra Bergamo-området, og at trafikken på strekningen er langt lavere enn normalt.

– Så lenge det ikke kommer noen bekymringsmelding om at noen er smittet om bord iverksettes det ikke tiltak på Torp. Bergamo-flyplassen er åpen og de flyr derfra til en rekke andre flyplasser.

Svein Lie i Helsedirektoratet sier til NRK at alle som kommer fra områder i Italia skal få det samme rådet uansett hvor de lander i Norge.

– Vi innførte dette rådet på lørdag, og vi har sørget for at denne informasjonen nå har gått ut til både Torp og de andre flyplassene. Men vi hadde varslet om dette for flere uker siden, at dette må en følge med på.

– Hvor uheldig var det som skjedde?

– Vi vet ikke om det har skjedd noe uheldig som følge av det, men det er helt klart at de som kom til Torp også skal være omfattet av henstillingen om 14 dagers karantene, svarte Lie til NRK.

Lar lokale myndigheter bestemme over større arrangementer

Flere steder i Europa blir større arrangementer avlyst, blant annet anbefalte danske myndigheter før helgen å avlyse eller utsette alle arrangement der det er flere enn 1000 mennesker samlet.

Norske helsemyndigheter vil foreløpig ikke gå inn for generelle anbefalinger fra statlig hold, og lar lokale myndigheter ta disse vurderingene.

– Det har vi sett fungerer så langt. Dersom det viser seg at vi får tilbakemelding om at det er vanskelig å håndtere, så skal vi i samarbeid med Folkehelseinstituttet gi enda tydeligere presiseringer, sier Lie fra Helsedirektoratet.

Tror Norge ligger i forkant av Italia

Overlege ved FHI, Preben Aavitsland, tror Norge ligger mer i forkant av Italia, som han antar er hardt rammet fordi det var stor skjult spredning i landet før smitten ble kjent.

Under mandagens pressekonferanse fortalte Svein Lie at de nå jobber med en ny risikoanalyse for kroronasituasjonen i Norge. Helsedirektoratet har tidligere sagt at opp mot 25 prosent kunne bli smittet, basert på smittespredning av vanlig influensa.

Så langt har 169 personer fått påvist koronasmitte i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet. Minst 109 har blitt smittet i forbindelse med reise i Italia og Østerrike, men ingen skal være alvorlig syke.

Flere leger frykter at norske sykehus ikke kan håndtere et alvorlig koronautbrudd, i går ble det kjent at én person er innlagt på sykehus i Drammen grunnet koronasmitte.