Den tidlegare stortingspolitikaren for Arbeidarpartiet fekk dommen sin forkynt i Oslo tingrett fredag.

– Det skal bli godt å bli ferdig med saka etter tre år, sa Liadal til NRK før dommen blei lest opp.

Den 105 sider lange dommen slår fast at Liadal er skuldig i grovt bedrageri mot Stortinget.

I tillegg til å bli dømt til sju månader i fengsel, må ho betale tilbake 99.000 kroner til Stortinget. Frå før har ho betalt 17.000 tilbake. Ho må også betale rundt 30.000 kroner i sakskostnader.

Liadal vel betenkingstid på om ho vil godta eller anke dommen.

61 falske reiserekningar

Liadal var tiltalt for grovt bedrageri etter å ha levert falske reiserekningar då ho var stortingsrepresentant. I perioden 2016 til 2018 leverte ho totalt 61 falske reiserekningar, ifølge dommen.

Retten meiner det er ingen tvil om at Liadal har misbrukt vervet som stortingsrepresentant for å gjere bedrageri, og at ho har fått 117.867 kroner for mykje utbetalt frå Stortinget.

– Tilliten er misbrukt på ein alvorleg måte, seier rettens administrator Steinar Backe.

I fem av enkeltreisene finne retten det ikkje bevist at Liadal bevisst har lurt Stortinget.

Tidlegare stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal saman med forsvararane Erik Lea og Eirik Helland. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Liadal har erkjent straffskuld for grovt aktlaust bedrageri, men ikkje grovt forsettleg bedrageri.

Kritiserer Stortinget kontrollsystem

Retten har funne det bevist at Liadal har reist andre stadar enn det ho har oppgitt. I nokre tilfelle reiste ho ikkje i det heile.

I fleire tilfelle viste retten til Liadals Facebook- eller Instagram-profil, som viste at ho ikkje var der reiserekningane tilsa.

Ho har også fått refusjon for å bruke eigen bil, sjølv om ho tok tog eller fly. I eitt tilfelle leverte ho reiserekning for valkamp-arbeid, medan ho var på hytta.

Liadal har forklart at ho ikkje hugsar mykje om reisene, noko retten meiner er lite truleg sidan reiserekningane er levert i kort tid etter reisene.

Rettens administrator Steinar Backe kritiserer også Stortingets kontrollsystem med reiserekningar. Han meiner dei manglar funksjonar for å avdekke fusk, og at systemet er fullstendig tillitsbasert.

Les også: Ber om ni måneders fengsel for Hege Haukeland Liadal

Hege Haukeland Liadal har vore valt inn på Stortinget i åtte år. Her frå valkamp på Vestlandet med Ap-leiar og statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Reiserekningane i tiltalen omfattar mellom anna reiser påtalemyndigheita meiner Liadal ikkje har vore på, reiser som ikkje er knytt til stortingsvervet og tenestereiser som ikkje gir rett til refusjon.

Liadal har hatt styreverv i Rutebåten Utsira, der ho har kravd refusjon frå Stortinget i samband med reise og overnatting. Ein av dei tre dommarane meine skuldkravet ikkje var bevist, men fleirtalet kom fram til at Liadal bevisst leverte rekningar ho visste ho ikkje hadde krav på.

Gjekk gjennom 700 reiserekningar

Stortinget meldte Liadal til politiet etter Aftenpostens avsløringar i april 2019. Avisa avdekka at Liadal leverte reiserekningar for ein halv million kroner til Stortinget i 2017 og 2018. Fleire gongar var ho andre stadar enn det ho oppgav.

Hege Haukeland Liadal med forsvarar Eirik Helland. Foto: Lena Jarstad / NRK

Politiet gjekk gjennom nær 700 reiserekningar før dei tok ut tiltale i mars i fjor. Ho er tiltalt for grovt bedrageri etter straffelova paragraf 372, som har ei strafferamme på seks år.

49-åringen var mellom anna tiltalt for å ha skrive reiserekning der kilometertalet var altfor høgt mellom Haugesund og Oslo. Fleire slike tur-retur reiser mellom heimstaden og hovudstaden skal ha gitt ho 14.000 kroner for mykje.