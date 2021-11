Hege Haukeland Liadal: Jeg har hatt rot med egen økonomi 

På andre dag i retten borrer aktor Monica Krag Pettersen i økonomien til Hege Haukeland Liadal.

– Jeg har sagt at jeg har hatt god økonomi på grunn av stortingslønn, sier Liadal.

Liadal har over flere år hatt en samlet lønn på rundt en million kroner med stortingslønn og lønn for styreverv ved Rutebåten Utsira.

Hun forteller likevel at hun har hatt en del regninger som har gått til inkasso.

– Jeg har ikke alltid hatt kontroll på betaling av regninger. Jeg har hatt rot med egen økonomi, sier hun.

Aktor viser til høy kredittkortgjeld og forbrukslån. Flere høye regninger har gått til inkasso.

Påtalemyndigheten tok i mars ut tiltale mot Liadal for grovt forsettlig bedrageri mot Stortinget rundt 118.000 kroner. Tiltalen gjelder 56 reiseregninger hun har levert inn til Stortinget.

Aktoratet: Politiadvokat Kristin Rusdal og statsadvokat Monica Krag Pettersen.

Vanskelig å skille mellom privat og jobb

Aktor vil vite når Liadal mener at hun har rett til å føre en reiseregning. Påtalemyndigheten mener reiseregningene i tiltalen er uberettigede.

– Er det vanskelig å skille mellom private- og jobbreiser?

– Ja, det kan være vanskelig, sier Liadal.

Hun forteller at hun ofte blir bedt om å stille på politiske ting også når hun er på privatereiser.

Liadal mener at nesten alt hun gjør det gjør hun som stortingsrepresentant. Også hvis hun er med mannen sin på en kunstutstilling i Tysvær kommune, hvor han jobber som kulturkonsulent.

Liadal sier at hun ikke sender reiseregninger når hun er i bryllup eller andre private selskap.

Aktor spør Liadal om hun noen gang ber om refusjon for en utgift som andre har hatt.

– Det kan ha skjedd ja, sier Liadal.

Hun forklarer at det kan ha vært transportkostnader fra en festmiddag, hvor hun for eksempel har delt drosje med en person som har skyldt henne penger. Den andre har betalt drosjen. Liadal har fått regningen og sendt den inn som krav til Stortinget.

Aktor vil vite hvorfor Liadal i mange e-poster ber Stortinget ganger om rask utbetaling av innleverte reiseregninger.

– Fordi det var en opplevelse av at de ofte var sene med å utbetale reiseregninger, sier Liadal.

Uriktige krav om diettpenger

Aktor spør den tiltalte ut om hvorfor hun ved flere anledninger har gjort krav på diettpenger når hun har overnattet hjemme.

– Hva er det som gjør at det blir feil gang på gang?

– Jeg har ikke noen god forklaring på det. Kanskje markøren har stilt seg feil, eller at jeg har glemt å huke av riktig boks, svarer Liadal.

Aktor påpeker at de regnskapsansvarlige i flere e-poster ba Liadal om å være mer nøyaktig i sine opplysninger.

– Hvorfor er du ikke, gang på gang, mer nøyaktig?

– Hvis jeg hadde hatt noe godt svar skulle du ha fått det. Det eneste jeg vet er at jeg ikke har gjort dette for å å berike meg. Jeg har ikke tenkt på at feil oplysninger har utløst diettpenger, sier Liadal.

Omfattende tiltale

Ifølge tiltalen skal også det ha vært mye galt med reiseregningene for reisene som fant sted. Stortinget skal dermed ha dekket utlegg Liadal ikke skulle ha fått dekket:

Rundt halvparten av reisene har ikke funnet sted, mener påtalemyndigheten.

Mange reiser skal ikke ha vært knyttet til jobben som stortingsrepresentant.

Dagsturer skal ha blitt meldt som reiser med overnatting.

Det skal ha blitt meldt inn krav om bilgodtgjørelse på turer hvor Liadal ikke hadde brukt egen bil.

Liadal skal ha krevd å få dekket reise og kost, når hun fikk gratis transport og middag.

Hun skal ha oppgitt at pendlerstrekningen tur/retur Haugesund – Oslo var mye lengre enn den virkelig er.

En reise hun oppga som pendlerreise skal egentlig har vært en del av en Spania-ferie med familien.

Stortinget har krevd erstatning fra Liadal som tilsvarer beløpet i tiltalen.

De neste dagene vil det bli en rekke vitner fra Stortinget, politiet, representanter for kommuner i Rogaland og også fra Rutebåten Utsira hvor Liadal.

Det er satt av seks uker til saken. Siste dag i retten er 15. desember.