Knut Arild Hareide har i kveld, som ventet, gått av som partileder i Kristelig Folkeparti. Det gjorde han etter at regjeringsdeltakelsen med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre var et faktum. Nestleder Olaug Bollestad blir konstituert partileder.

– Nå skal Olaug lede partiet frem til i hvert fall april, og jeg ser gode muligheter for Krf med det veivalget jeg ikke var enig i. Det gir oss andre strategiske muligheter og det må partiet utnytte, sa Hareide i kveld.

Hareide benyttet anledningen til å skryte av gjennomslaget partiet har fått i forhandlingene, og særlig av nestleder Kjell Ingolf Ropstad. Hareide selv deltok ikke i regjeringsforhandlingene.

– Ropstad har fått mye skryt for arbeidet han har gjort med å sikre viktige krf-gjennomslag. Vi har fått en barnereform som skal bekjempe barnefattigdom, en likeverdsreform, sikre familier med funksjonshemmede barn, koordinator, en satsing for verdens fattige, sa Hareide.

Olaug Bollestad selv var tydelig preget av Hareides avgang:

Knut Arild Hareide har vært partileder siden 2011. Her er noen små og store øyeblikk fra hans tid som en av de mest kjente skikkelsene i norsk politikk:

1. Valgt ved akklamasjon

Knut Arild Hareide ble valgt til ny partileder for KrF i april 2011 etter at Dagfinn Høybråten hadde trukket seg.

Knut Arild Hareide ble valgt til KrF-leder en lørdag morgen i april 2011. Det kom ikke som noen stor overraskelse, ettersom han var eneste kandidat til ledervervet og hadde vært siden Dagfinn Høybråten kunngjorde sin avgang høsten 2010. Hareide ble derfor valgt ved akklamasjon.

Partiet hadde i lengre tid vært preget av intern kamp og splittelser. Dagfinn Høybråten uttrykte et håp om at hans etterfølger skulle få det lettere som partileder enn han selv hadde hatt.

– Nå håper jeg at den etappen som ligger foran oss blir enklere. Vi får en mann i ledertrøya som er godt egnet, sa Høybråten til NTB.

Daværende statsminister Jens Stoltenberg gratulerte Hareide via Twitter.

2. Humoristisk debattant

Hareide er kjent for å skape muntre øyeblikk i debatter med både politiske motstandere og samarbeidspartnere. Her fra valgkampen i 2015 da han diskuterte søndagsåpne butikker med Frp-leder Siv Jensen. Den siste henvisningen til plastposeavgiften fikk Jensen til å knekke sammen i latter:

I dette klippet, fra trontaledebatten i Stortinget høsten 2016, fikk han imidlertid svar på humor-tiltalen fra statsminister Erna Solberg.

3. Krangelen med Per Sandberg

Hareide er også kjent for sjelden å være sint, i hvert fall ikke utad. Hans mor, Tordis, har sagt at hvis Hareide blir sint, «kniper han bare munnen igjen og sier ingenting». Hun mener han har det etter faren sin. Men enkelte ganger klarer selv ikke Hareide å knipe igjen munnen, som i februar 2015 etter at daværende Frp-nestleder Per Sandberg hadde sagt følgende tidligere på dagen:

KrF har et meget stort ansvar for at tusenvis av unge mennesker født og oppvokst i Norge lever i frykt for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. KrF har et enormt ansvar for at vi rekrutterer titalls unge mennesker som er født og oppvokst i Norge og reiser ut og slutter seg til terrororganisasjoner. Driver med krigshandlinger og massakrerer barn og kvinner der ute. Dette er det KrF som har ønsket og resultatet ser vi i dag.

I Dagsnytt 18 samme dag, klarte ikke Hareide å holde harmen innabords.

4. Gikk i homoparade

Hareide har ikke gått av veien for å utfordre den mer konservative fløyen i partiet. I 2016 gikk han sammen med kona Lisa Maria i homoparaden Pride i Oslo. Hareide begrunnet deltakelsen blant annet ved at han ville vise støtte til ofrene etter Orlando-massakren.

Knut Arild Hareide og kona Lisa Marie deltok i Pride-paraden i Oslo 2016.

Deltakelsen vakte oppsikt, og opprørte enkelte partimedlemmer såpass at de meldte seg ut av KrF.

5. Retningsvalget

Etter stortingsvalget 2017 virket det klart at Krf-s drøm om en ny Høyre-Venstre-KrF-regjering var himmelropende langt unna politiske realiteter. Da Venstre så gikk inn i regjeringen Solberg, ble KrF stående alene som «konstruktivt opposisjonsparti».

Mange i partiet ville gå inn i regjeringen Solberg slik som Venstre hadde gjort, mens store deler i partiet var motstandere av å sitte i regjering med Frp.

Hareide tilhørte den siste gruppen.

Etter å ha vært i tenkeboksen en god stund, gav han derfor 28. september 2018 det oppsiktsvekkende rådet til partiet om å søke regjeringsmakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Hans egne nestledere støttet ham ikke.

6. Nederlaget

Etter en lang og slitsom intern valgkamp, ofte referert til som «KrF minutt for minutt», skulle det hele avgjøres på et ekstraordinært landsmøte 2. november samme høst.

Hareide og hans støttespillere visste nok hvor det bar, og at de siste forsøkene på å snu «blå» delegater til å velge «rødt» neppe ville snu salen. Slik så det ut da nederlaget for Hareides side var et faktum:

Hareide varslet samtidig at han ville gå av som partileder dersom forhandlingene med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre førte til at KrF gikk inn i regjering.

Dette skjedde som kjent i kveld, og Knut Arild Hareide har som ventet takket for seg som partileder.