Hareide forventer nattestengte elsparkesykler

– Jeg vil gi honnør til byrådsleder Raymond Johansen som både foreslår en tydelig kommunal regulering og utfordrer bransjen til nattestenging. En bransje som også har bedt om regulering og nå fått det, skriver Hareide i innlegget på Facebook.

Han skriver at regjeringen har kommet med mange innstramminger denne våren.

– Dessverre er det for mange som ikke respekterer reglene.

– Det er min klare forventning at aktørene nå følger oppfordringen om nattestenging der det er kommet fra lokale myndigheter, skriver han videre.

Trenger god regulering

Samtidig vedgår Hareide at nattestenging ikke vil løse alle utfordringer.

– Det siste oppdaterte skadebildet viser at flest skader seg mellom kl. 23 og 24. Nattestenging løser heller ikke utfordringen med uforsvarlig kjøring på arealer som opprinnelig er forbeholdt gående – som fortau.

Samferdselsminiser Knut Arild Hareide (KrF) Foto: Bjørn Atle Gildestad / NRK

Han ber brukerne av elsparkesyklene ta ansvar for å kjøre forsvarlig.

– Vi som brukere har et særlig ansvar for å ta hensyn og kjøre forsiktig. Det er dessverre flere og flere som melder om en større utrygghet i bybildet. Jeg tror likevel ikke et forbud er løsningen – men en god regulering er nødvendig, skriver Hareide.

Voi vil ikke nattestenge

Voi nattestenger ikke sine elsparkesykler til tross for at samferdselsministeren sier at han forventer at sparkesyklene stenges der kommunene ber om det.

– Vi mener at vi har teknologien som kan redusere skadeomfanget til nærmere null, sier talsperson Øystein Sundelin i Voi til NTB.

– Jeg skjønner at politikere som Raymond Johansen og Knut Arild Hareide og ansatte på legevakten, ikke kjenner til hva vi kan få til med vår teknologi, og at deres løsning er nattestenging.

Elsparkesyklene har blitt et problem i mange byer. Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK

Redusert fart, samt en «fylletest» i Voi-appen kan redusere skadeomfanget, ifølge Sundelin.

Reaksjonsevnen til brukerne skal testes før de kan låse opp en elsparkesykkel. Dette og redusert fart på natten innføres til helgen.

Stenger

Tirsdag kveld bekrefter utleieselskapet Ryde at de vil holde sine elsparkesykler stengt på natten i Oslo i helgene. Sparkesyklene vil da holdes stengt fra 01:00 til 05:00.

– Som en av de største aktørene i bransjen vil Ryde ta ansvar mens vi venter på en promillegrense som vi håper og forventer at Hareide vil innføre. Vi forventer også at de andre aktørene følger etter, sier Eivind Saga, styreleder i Ryde i en pressemelding.

Også selskapet Bolt stenger sine sykler i helgen, mellom midnatt og klokken 5 på fredager og lørdager.