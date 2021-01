Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

NRK meldte tidligere torsdag at regjeringen jobber med å utrede det juridiske grunnlaget for å innføre portforbud i Norge.

Dette som en form for forberedelser, dersom det skulle bli aktuelt senere.

Mæland forklarer at utredningen begynte allerede i november.

– Per i dag er det ikke aktuelt å innføre et portforbud eller noe som ligner. Det er bare aktuelt i ekstreme tilfeller, som hvis det er veldig høy smittespredning og et sprengt helse- og omsorgssystem, sier ministeren.

Justisminister Monica Mæland Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Mæland ønsker en bred debatt om et så inngripende tiltak velkommen.

Mæland sier hun ønsker å gi Stortinget mulighet til å oppheve en eventuell portforbud-beslutning. Dette er grunnen til at et lovforslag blir sendt ut på høring til Stortinget denne uken.

Forlenger smitteverntiltak

Regjeringen forlenger smitteverntiltakene med én dag fram til 19. januar. Årsaken er at Erna Solberg skal redegjøre for Stortinget om situasjonen dagen før.

– Statsministeren har bedt om å få redegjøre for Stortinget om situasjonen og tiltakene 18. januar. Det er derfor naturlig at Stortinget orienteres først om veien videre. Derfor forlenges de nåværende tiltakene til ut 19. januar, sa helseminister Bent Høie (H) på pressekonferansen.

Regjeringen offentliggjorde søndag flere nye smitteverntiltak, blant annet full skjenkestopp og en grense på fem personer i private sammenkomster utenfor eget hjem.

Tiltakene gjaldt fra mandag, og skulle i første omgang vare til 18. januar, men nå forlenges altså tiltakene med én dag.

– Det er denne utviklingen vi var bekymret for

Det siste døgnet er det registrert 930 koronasmittede i Norge. Det er 399 flere enn dagen før, og det høyeste antallet smittede som er registrert på ett døgn i Norge.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie Foto: NTB

– Det er denne utviklingen vi var bekymret for da vi strammet inn tiltakene på søndag. Målet med de nye, strenge tiltakene er å stoppe den nye smittebølgen, sier Høie.

Blant byene med mest smitte er Oslo med 204 nye tilfeller og Stavanger med 50 positive koronaprøver. R-tallet, som viser hvor mange personer en smittet smitter videre, har økt til 1,4, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

Forrige uke ble det meldt om 3.740 koronatilfeller i Norge. Det er en økning på 16 prosent fra uka før.

FHI vil nå undersøke om mutert virus kan være årsaken til den økende smitten i Norge.

Forlenger kompensasjonsordning

På pressekonferansen onsdag varslet regjeringen at den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges for mars og april, med samme støttenivå som januar og februar. Det vil si 80 prosent av de faste kostnadene.

18. januar åpner en ny portal hvor næringslivet kan søke om stønad for månedene før jul. Justisminister Monica Mæland sa at behandlingen av søknadene skal ta kort tid. Pengene vil komme på konto til de som søker i løpet av noen dager. Det tas utgangspunkt i omsetningsfallet. Jo høyere omsetningsfall, jo høyere vil beløpet bli.

Smitteapp

Bent Høie oppfordrer alle over 16 år til å laste ned den nye smitteappen, «Smittestopp».

Oppfordring fra Høie om å laste ned FHIs app «Smittestopp". Foto: FHI / NRK

Til nå er appen lastet ned 375.000 ganger. 292 personer har meldt om smitte gjennom appen.

