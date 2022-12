10. november fortalte regjeringen at de var klare med reglene som skulle gi levelige fastprisavtaler til norske bedrifter.

Ordningen hadde de jobbet med helt siden i vår. Bedriftene får ikke strømstøtte tilsvarende det husholdningene får. Strømregningene er mangedoblet. Nå roper flere varsko om de nye fastpriskontraktene de blir tilbudt.

Årsaken er at de må kjøpe en fast mengde strøm hver time gjennom hele døgnet og gjennom hele uka.

Glenn Andre Jensen, fabrikksjef i Bergene Holm Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Som følge av de nye fastprisavtalene for strømavtaler så er vi usikre på hvordan framtida vår kommer til bli. Strøm er viktig for oss, sier fabrikksjef Glenn Andre Jensen.

På Haslestad er planen egentlig å utvide. At 58 ansatte skal bli noen til. Nå revurderes alle investeringsplaner forteller økonomidirektør Paul Brede Fløholm.

– Hva er det som gjør at fastpriskontraktene fungerer ekstra dårlig for dere?

Paul Brede Fløholm, økonomisjef Bergene Holm Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– De fungerer ekstra dårlig for oss fordi de forutsetter at de tar ut strøm kontinuerlig. Vi har dagdrift, fri i helgene og fri om sommeren. Da må vi kjøpe dyr kraft og selge billig på spot hvis vi binder oss til sånne avtaler, sier Fløholm.

Spotprisen er den prisen strømmen til enhver tid kjøpes og selges for i markedet.

– De blir egentlig nesten dobbelt så dyre i praksis, sier Bergene Holms økonomidirektør.

–Så da blir det nesten 3 kroner for kilowatten i praksis for dere?

– I hvert fall i området der og det er helt umulig for oss å binde oss til noe sånt, sier han.

Fortsetter i Tyrkia

I Drammen har takbeleggprodusenten Protan stengt deler av produksjonen tidlig på grunn av høye strømpriser. De lar heller produksjonen fortsette i Tyrkia. på hodet over tilbudene de har fått.

Erik Øyno, konsernsjef Protan Foto: Trond Lydersen / NRK

– Nå er prisene på strøm så høye at nå er det ikke så spennende å produsere i Norge lenger, sier konsernsjef Erik Øyno.

– Det som gjør at de blir feil er at du må inngå både en fast pris og et fast volum. Halvparten av det volumet jeg må forplikte meg til å kjøpe, det må jeg ut og selge igjen i et spotmarked når prisen er lav. Det er billig strøm om sommeren, det er billig strøm i helgene og det er billig strøm om natta.

– Hva slags pris er du blitt tilbudt nå da?

– Det vi er blitt tilbudt det er for eksempel en treårig avtale på 1,70 kroner og når jeg må ut og selge halvparten til en billig pris så blir nettoprisen min godt over 3 kroner, sier Øyno.

Kan misbrukes

Næringsminister Jan Christian Vestre sier fastpriskontrakter hvor kunden selv kan velge mengde strøm de forbruker ikke er aktuelt.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier skatteunntaket som gjør det mulig med fastpriskontrakter forutsetter at bedriftene kjøper fast mengde strøm. Foto: Anders Hustveit Gerhardsen

– Hvis det var slik at en hadde en ubegrenset fastpris, uansett hva forbruket ble, så ville det vært veldig vanskelig å planlegge i kraftsystemet, rett og slett.

Han sier det også lett kunne misbrukes.

– Det ville da vært veldig enkelt å for eksempel en dag med høy spotpris å selge den kraften videre når du har en lav fastpris, sier Vestre.

Han peker på at det er spesielle tider. Det er krig i Europa. Det er energikrise. Dette må vi ta innover oss. I dag er strømprisene helt ekstremt høye, oppe i fem og seks kroner.

– Jeg tror egentlig veldig få har forstått hva som har blitt lagt på bordet. Jeg tror ikke Næringsministeren har forstått hva som har blitt lagt på bordet, sier Protan-sjef Erik Øyno.

Prisene kommer

Samtidig som Vestre sier bedriftene må ruste seg for krise, så varsler han litt bedre utsikter. Pristilbudene skal bli mer levelige.

– Det markedet det kommer nå i gang. Vi ser at det er bedrifter som er ute og tilbyr femårige kontrakter ned mot 80 øre. Derfor er det også viktig at selskapene ringer rundt og forhører seg om de beste prisene de kan få, sier Vestre.

Bergene Holm har problemer med å finne pristilbudet Vestre viser til.

– Vi har ikke sett de prisene næringsministeren snakker om. Og vi har sjekket med flere senest i dag onsdag, sier Innkjøpssjef i Bergene Holm Merete Haugestøyl Vinje.

Statkraft: – gjøres etter boka

Statkraft sier de bare har fulgt signalene fra regjeringen om hvordan de nye fastprisavtalene må utformes.

– Vår rolle som kraftprodusent i denne sammenheng er å tilby kraft til fastpris. Og dette er et kommersielt produkt, sier pressetalsperson i Statkraft Lars Magnus Günther.

– Innretningen på ordningen er politisk bestemt. Grunnlaget er grunnrenteunntaket. For å få det må fastprisavtalene gjøres etter boka, fortsetter han.