Gratisprinsippet i grunnskulen

– Det var ikkje hemmeleg i familien, at det kunne bli vanskeleg økonomisk, ein månad eller to.

Fordi mamma måtte ut med så mykje pengar, fortel Ida (22).

Ho vaks opp med mora og to yngre søsken.

Ida beskriv korleis dugnadene før klasseturar påverka familien hennar.

Illustrasjon: Anita Stellander / NRK

– Til tider var det veldig mykje som måtte ut på ein gong. Det kunne vere opp til fleire tusen kroner som måtte leggjast ut for å kjøpe inn ting, som vi selde vidare, seier ho.

Mora måtte dele opp beløpet ho skulle betale for dugnadsvarer. Ho klarte ikkje å legge ut alt på ein gong.

Deretter blei det vanskeleg å tene inn att pengane.

– Det er ofte store mengder og mange som skal selje samstundes. Da blir det familie og vennar som kjøper. Men kva om ein ikkje har den familien, kva gjer ein da, spør Ida.

Dette skjedde ikkje berre då Ida skulle på klassetur, men og då dei yngre søskena skulle reise.

Ho beskriv tida som vanskeleg.

Foto: Anita Stellander / NRK

– Det er ikkje så mykje ein kan gjere når ei står der som 14-15-åring. Korleis skal eg bidra når det gjeld pengar? Eg har ikkje moglegheit i det heile tatt.

Ida blei redd og bekymra.

– Det har vore ein ting gjennom heile livet. At eg har vore redd for om vi har nok pengar til mat, liksom.

Skambelagd utanforskap

Som fleire andre NRK har snakka med i denne saka, ønsker ho å vere anonym. Vi har valt å kalle ho «Ida».

Ida trur det er skambelagd å snakke om at man slit økonomisk. At ein ikkje har råd til å delta.

(NRK har vore i kontakt med Idas mor og søsken. Dei er innforstått med omtale i saka. )

Fagkoordinator Elisabeth Wold i vaksne for barn snakkar med mange elevar og foreldre om klasseturar.

Foto: Nicki Twang / Voksne for barn

– Det er skamfullt og vondt å fortelje at ein ikkje har råd til å betale for klassetur, bekreftar ho.

Wold fortel at foreldra ynskjer at barnet deira skal bli inkludert og få vere med på alt som dei andre er med på. At dei gruar seg til klasseturen og dei store utgiftene dei veit kjem på ungdomsskulen.

Ho meiner dugnadar er problematiske, fordi dei ofte i realiteten endar med at foreldra må betala varene sjølve.

– Særleg no i ei tid med auka straumprisar og levekostnadar er dette noko mange familiar ikkje har råd til.

Fagkoordinatoren meiner det gjer liten skilnad om klasseturar blir lagd til skulens feriar.

Ungdommane som ikkje kan delta, ser bilete frå turen i sosiale media. Og når klassen kjem tilbake har dei andre hatt opplevingar ein ikkje har vore ein del av, fortel ho.

Det skaper utvilsomt utenforskap. I lang tid. Elisabeth Wold, fagkoordinator Voksne for barn

NRK undersøkjer

Dei siste vekene har NRK spurt eit tilfeldig utval ungdomsskular om korleis dei arrangerer klasseturar.

Vi har kontakta 150 offentlege ungdomsskular, frå Kirkenes i nord til Kristiansand i sør.

Alle fekk same spørsmål. Av desse har 53 skular svart.

Svara er ikkje representative. Men dei viser variasjon og ulik praksis blant skulane som svara.

Mange klassar vel fly når dei reiser på klassetur nedover i Europa. Illustrasjon: Anita Stellander / NRK

Gratisprinsippet

Gratisprinsippet er ein regel i opplæringslova § 2–15 som seier at offentleg grunnskole skal vere gratis.

Klasseturar som er ein del av opplæringa på skulen, skal difor vere gratis for elevane og foreldra.

Om foreldra organiserer ein privat tur utanfor skuletida, gjeld ikkje gratisprinsippet.

Utdanningsdirektoratet (Udir) har ei rettleiing på nett. Her forklarar Udir kva som kan vere med i vurderinga. Dei har lista punkt og gev døme.

Undersøkinga vi har gjort, kan tyde på at skular og foreldre tolkar dette svært ulikt.

Samstundes oppgir Udir til NRK at alle punkt i lista må vere oppfylt, medan departementet svarar at lista ikkje er uttømmande.

Uklar regel

Jon Christian Fløysvik Nordrum, førsteamanuensis i offentleg rett hjå Universitetet i Oslo, er ikkje overraska over mogleg ulik forståing av gratisprinsippet.

Foto: Det juridiske fakultet / Universitetet i Oslo

Gratisprinsippet er ein grovkorna, overordna regel som opnar for skjønn. 400 ulike kommunar vil ikkje tolke prinsippet likt. Jon Christian Fløysvik Nordrum, førsteamanuensis ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo / NRK

Ei forklaring for folk flest

NRK bad difor Utdanningsdepartementets juridiske avdeling om å avklare gratisprinsippet.

Vi spurde blant anna om korleis ein vektar eksempla hjå Udir mot kvarandre.

Og kva for døme som kunne tenkjast å kome i tillegg, om lista ikkje var fullstendig.

Vi bad om ei enkel forklaring vanlege folk kan forstå.

Det fekk vi ikkje.

Men Kunnskapsdepartementets juridiske avdeling bad Utdanningsdirektoratet om å sjå på forklaringa i nettrettleiinga på nytt.

Deretter blei teksten endra på Udirs nettsider. «Ror at det skal vere litt tydelegare kva som gjeld», opplyste direktoratet.

Andre funn i undersøkinga

Av dei 53 skulane vi fekk svar frå, oppgav 27 skular at dei hadde klasseturar.

Dette er spørsmåla skulane fekk Ekspandér faktaboks 1. Arrangerer skulen klasseturar for nokon av trinnene inneverande skoleår? I så fall, for kva for trinn? 2. Dersom de arrangerer klasseturar, kva for reisemål går turane til? 3. Kven arrangerer turane? 4. Kvor lenge varer turane? 5. Får elevane fri frå skulen? 6. Korleis finansieres turane? 7. Kva kosta fjorårets (skuleårets) turar? 8. Kvor mange elevar er det på trinnet som reisar? Kvor mange av disse elevane deltar på klasseturen? 9. Om ikkje alle elevane deltar, kva oppgir elevane som årsak? 10. Dersom ikkje alle deltar, kva oppgir foreldra som årsak? 11. Kva trur skolens tilsette er årsaka (-ne) til at nokon elevar ikkje deltar på klasseturar?

I tabellen nedanfor viser søylene kor mange av dei 53 skulane som bekrefta kvar variabel.

I Trondheim, Troms, Finnmark og Rogaland fortalde fleire skular, at dei «ikkje arrangerte andre klasseturar enn dei skulen må ha i kroppsøving og friluftsliv, på grunn av utfordringar med finansiering og deltaking».

Illustrasjon: Arne Kristian Gansmo / NRK

I Agder har kommunar forbod mot utanlandsturar og reglar for kor lenge turane kan vare.

På Uranienborg ungdomsskule i sentrum av Oslo fortel fleire foreldre at det var «klassetur kor foreldra betala full eigeandel i haust. Elevane fekk fri frå skulen og lærarane var med. Skulen laga også eit opplegg for dei elevane i 10. trinn som blei att på skulen». Inga av foreldra ynskjer å stå fram med namn.

NRK har lagd dette fram for nyleg påtroppa rektor Gjermund Jørgensen ved Uranienborg ungdomsskule.

Uranienborg ungdomsskule i Oslo. Foto: Anita Stellander / NRK

Rektor Jørgensen svarar i ein e-post til NRK:

– Eg ønskjer ikkje å kommentere vurderingar gjord av tidlegare leiing. Vi er no i dialog med FAU, og etter kvart Driftsstyret, for å sikra at alle turar i regi av Uranienborg skule i framtida har rammer som gjer at vi oppfyller alle aspekta ved gratisprinsippet.

Det viktige her er at turen er gratis for alle elevar, uansett innsats eller deltaking på dugnadar osv.

Utstyrskrav

Nokre av skulane oppgir at «dei arrangerer gratis leirskule og at skulen ikkje kjennar til eller har noko med andre turar å gjere.

Illustrasjon: Anita Stellander / NRK

Men når NRK kontaktar foreldra i FAU og reisegrupper for tilfeldige stikkprøvar, viser det seg at det arrangerast klasseturar ved fleire skular.

Dei går til dømes føre seg i skuletida og har eigenbetaling, elevane får fri for å reise eller lærarane er med slik at dei ikkje treng fri. På fleire skular registrerer ein innbetalingar på elevens namn. Skulane er involvert i planlegginga av turar, fagleg opplegg før, under og etter tur.

Fleire skular dreg ikkje utanlands, men til Rjukan, Narvik og vintersportsstader. Nokre skular krev at elevane stiller med utstyr som sovepose, telt og tursko.

Foto: Marius Fiskum / Marius Fiskum

Marius Chramer, leder i Foreldreutvalet for grunnopplæringa reagerer på dette. Han understrekar betydninga av at skular følger opp gratisprinsippet.

– Det skal ikkje vere slik at ein må kjøpe nytt og dyrt for klasseturar, meiner han.

Klasseturane motverkar utanforskap og rasisme

I undersøkinga er det stor variasjon i svara. Samstundes skil ein skule seg ut.

Foto: Nadir Alam / NRK

På Bøler ungdomsskule syns rektor at turane til konsentrasjonsleirane er så viktige, at dei eigentleg burde vore obligatorisk for alle.

Det er ikkje mogeleg for skolen å oppnå den same forståing for 2. verdskrig, og de verdivala som ligg til grunn for hendingane, gjennom arbeid i klasserommet. Rektor Britt Bøymo ved Bøler ungdomsskule

Det er ikkje skulen, men foreldra som arrangerer turane. Leiar for reisekomiteen, Vidar Skofteby, beskriv at båe foreldra og elevane har stort fokus på å motverke utanforskap og rasisme. Skulen legg til rette fagleg.

Medan frivilligheta går ned andre stader, jobbar foreldra og elevane saman søraust i Oslo. Målet er å få inn ei halv million kronar til ei felles kasse før hausten 2023. Allereie i oktober hadde dei samla inn over kr 300 000.

Auschwitz i Polen. Hit reiser mange elevar i Noreg på klassetur i ungdomstrinnet. Foto: Privat

Dei ynskjer at den frivillige dugnaden skal samle inn nok til at klasseturane med kvite bussar blir utan eigendelar. For alle elevane i dei tre aktuelle klassane.

– Om ikkje, blir det ikkje tur, slår Skofteby bestemt fast.

- Det er trist og urettvist at nokon ikkje kan vere med på klassetur, fordi det kostar pengar, seier elevane Mille (14) og Daniela (14). Her i skulegarden saman Vidar Skofteby, leder av reisekomiteen Bøler Hvite busser. Foto: Anita Stellander / NRK Etter kakelotteri på Bøler senter. Mor ved Bøler ungdomsskule, Nadia Frenning Andersen, saman tre av elevane: Kaleab, Ingrid og Silje. Foto: Anita Stellander / NRK Frå kakelotteriet inne på Bøler senter. Foreldra og elevane leverar og ut ved, panter flasker og sel toalettpapir. Alt for å nå målet om nok pengar, så alle kan vere med utan å betale eigenandel. Foto: Nadia Frenning Andersen / priva - Det er ei glede å stå på dugnad saman ungdommane, seier Nadia Frenning Andersen, mor hjå Bøler ungdomsskule og nestleder i Bøler hvite busser. Foto: Anita Stellander / NRK

På nokre av dei andre skulane i hovudstaden, fortel foreldre at det er vanleg med eigeandelar på fleire tusen kroner.

Omgår gratisprinsippet

– Slik eigebetaling for klasseturar i ungdomstrinnet er veldig uheldig. Det er ei omgåing av gratisprinsippet, uttalar Hannah Skaret Myklebust, leiar i Elevorganisasjonen i Oslo.

Hannah Skaret Myklebust, leiar for Elevorganisasjonen i Oslo, framfor Ris ungdomsskule kor ho sjølv har vore elev. Foto: Anita Stellander / NRK

Ho held fram:

Det er viktig for det sosiale miljøet at alle elevar har moleghet til å delta på lik linje, båe sosialt og fagleg. Då kan det ikkje vere eigenbetaling. Skolen skal vere gratis. Hannah Skaret Myklebust, leder i Elevorganisasjonen Oslo

– Det er viktig for det sosiale miljøet at alle elevar har moglegheit til å delta på lik linje i ein klasse, båe sosialt og fagleg.

Det er også viktig at elevane frå alle skular får eit likeverdig tilbod, og for å jamne ut forskjellar.

Då kan det ikkje vere eigenbetaling. Skolen skal vere gratis, fastslår Myklebust.

Vil gjere regelen tydelegare

NRK har presentert funna og bedt ansvarleg minister, Tonje Brenna (Ap) om kommentarar.

Statssekretær i Utdanningsdepartementet, Halvard Hølleland (Ap) svarar:

– Vi er opptatt av at alle skal få moglegheit til å gå på skulen og at dei ikkje skal få kostnadar av å vere der.

Foto: Ilja C. Hendel / © Ilja C. Hendel

Han fortset:

– Gratisprinsippet er klart og tydeleg: skulen skal vere gratis. Så visar jo NRK si gjennomgang no, at det tolkast og forståast litt ulikt. Då er det vår jobb som myndigheiter å tydeleggjere kva som er regelen. Enten ved korleis vi skriv regelen eller korleis vi rettleiar om den, seier han.

Hølleland fortel at dei kjem med eit forslag til ny opplæringslov i 2023. Den skal styrke fellesskolen og sikre at skulen jamnar ut sosiale forskjellar, hevdar Tonje Brennas statssekretær.

–Vi er ikkje nøgde før skulen reelt er gratis. Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Hallvard Hølleland (Ap)

Illustrasjon: Anita Stellander / NRK

Slik forklarar Hallvard Hølleland (Ap) gratisprinsippet:

– Gratisprinsippet er i seg sjølv klart og tydeleg: skulen skal vere gratis.

Det gjeld og skuleturar.

Men så er jo spørsmålet: kva gjer at ein tur er ein skuletur og ikkje ein privat tur for elevar som går i same klasse og skule.

Det må man i kvart tilfelle gjere ei vurdering av: Er dette ein skuletur som går føre seg i skuletida, som kan relaterast til læreplanane og kor ein har med seg lærarane. Eller er dette eit privat arrangement og tilbod til elevane.

Dersom det er ein tur i regi av skulen, så skal den vere gratis.

(Journalisten har barn som har vore på klasseturar. Ingen av barnas skular er med i undersøkinga.)