Glatte veier og snøkaos på Østlandet: – La bilen stå

Like før klokken 3 natt til tirsdag meldte Øst politidistrikt at de allerede hadde fått meldinger fra bilister som har problemer med sommerdekk i snøværet.

– Slik føret er nå er vår melding enkel: Har du sommerdekk på bilen, la bilen stå! Dette gjelder også de store inn- og utfartsveiene, skriver de på Twitter.

Samme oppfordring kommer fra Oslo politidistrikt. De ber folk ta en kvalifisert vurdering på om de må kjøre bil i dag. Vegtrafikksentralen i Øst oppfordrer bilister til å slippe busser og lastebiler fram og holde god avstand, skriver de på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

En av ulykkene som har blitt meldt om er fra Dalsbygda i Hedmark, hvor åtte personer var involvert da en beltevogn kjørte i en grøft og veltet. To av personene er lettere skadd.

Ved 05.30-tiden meldte politiet i Innlandet at en personbil med sommerdekk hadde havnet i grøfta på riksvei 3 ved Husom. Sjåføren fikk beslaglagt førerkortet og én person er sendt til sykehus for sjekk, melder politiet på Twitter.

– Mye snø på sideveiene

Trafikkoperatør ved Statens vegvesen Nils Jakob Aae sier til NRK ved 06-tiden at det nå er bart og vått og en del snøslaps på hovedveinettet inn til Oslo.

– På sideveiene øst og nord i Oslo er det en god del snø på veiene og meget glatt. Også på Romerike, Hedmark og nord i Østfold er det snødekke og veldig glatt, sier Aae og oppfordrer folk til å ta seg god tid og kjøre pent.

SNØFALL: Snøen begynte å falle over Sørlandet mandag. I dag våkner østlendingene opp til et hvitt teppe på veiene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Du har ikke noe ute på veien å gjøre med annet enn vinterdekk akkurat nå. Det kjøres en del brøytekolonner på veiene, og vi ber folk ta hensyn til dem når de er ute og kjører.

Aae sier trafikken i hovedstadsområdet flyter greit for øyeblikket og at det er ryddet opp i situasjonene som har vært tidligere på natta.

– Det har vært en del mindre uhell i natt. Mellom klokka 03 og 05 hadde vi en 5–6 tilfeller. Men det var ikke store skader, og det har blitt rydda opp i.

Ved 07.30-tiden opplyser Vegtrafikksentralen at det er saktegående trafikk mange steder på Østlandet, men at det foreløpig ikke har vært unormalt mange hendelser.

Sperret veien

– De første meldingene kom rett før klokken 3 på E6 utgående ved Ulvensplitten. Der har fire vogntog hatt trafikale problemer, og E6 utgående ved Skulleruddumpa har flere lastebiler og to vogntog hatt problemer, sier operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt til NTB klokka 5.

Vogntogene ved Ulvensplitten sperret i en periode avkjøringen til Alnabru, men har nå fått på kjetting og er kjørt videre. Også lastebilene ved Skulleruddumpa har kommet seg videre. Føreren av en av vogntogene anmeldes for å ha kjørt med sommerdekk, og kom seg ikke videre selv med kjetting.

I tillegg til vogntogene har også personbiler hatt problemer.

– Problemene kom rett etter at snøen begynte å dale ned i 3-tiden. Det snør fortsatt og jeg antar det vil fortsett utover morgenen, sier Aune.

Laks i grøfta

Sørøst politidistrikt har bistått flere sjåfører natt til tirsdag. Blant annet kjørte en trailer med flere tonn laks av veien på E134 ved Nutheim i Selfjord kommune. Sjåføren ble sendt til legevakt for rutinesjekk. Det er veldig glatt på stedet, melder politiet.

I samme politidistrikt kjørte en mann i 20-årene inn i en midtrabatt i Sandefjord. Bilen hadde sommerdekk, og sjåføren fikk førerkortet beslaglagt.

Politiet i Innlandet melder at en person er sendt til Gjøvik sykehus for behandling av skader etter at han kjørte av veien på fylkesvei 191 i Nordre Land kommune og inn i en fjellskrent. Snøføre på stedet, informerer politiet.

FØRSTE SNØ: Østlandet våknet opp til sesongens første snøfall i dag. Her fra Sagene i Oslo. Foto: Simon Skjelbostad Yset / NRK

Det var på forhånd meldt om kaos i trafikken på grunn av snøen som var ventet østafjells natt til tirsdag. Meteorologisk institutt advarte på Yr mandag om snø og underkjølt regn i store deler av landet de neste dagene. Statsmeteorolog Siri Wiberg varslet mandag ettermiddag at det kan være 10 centimeter snø over store deler av Østlandet fra tirsdag morgen.