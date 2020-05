Generalmajor Eirik Kristoffersen (51) blir ny forsvarssjef

Kristoffersen ble utnevnt i statsråd tirsdag formiddag. Det skriver regjeringen i en pressemelding.

– Jeg er veldig takknemlig for tilliten, det er et stort ansvar å bli øverste militære sjef i en sikkerhetspolitisk usikker tid. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven og utvikle Forsvaret videre, sier Kristoffersen.

51-åringen har vært sjef for Hæren siden sommeren 2019. Kristoffersen er født og oppvokst i Bjerkvik i Narvik kommune.

– Jeg har vokst opp med historier om krigen. Jeg har vokst opp med alliert trening og øving, og valgte en retning i Forsvaret, som nå har ført meg hit, sier Kristoffersen til NRK.

Lang karriere i Forsvaret

Generalmajoren har en lang karriere fra Forsvaret. Kristoffersen har tidligere vært sjef for Forsvarets Spesialkommando, Heimevernet og Fjernoppklaringseskadronen.

– Kristoffersen har satt tydelig spor etter seg der han har vært. Han har vist meget gode resultater i Forsvarets spesialstyrker og som sjef for HV. I sin korte tid som sjef for Hæren har han sørget for at oppbyggingen Finnmark Landforsvar nå ligger foran plan, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) om den nye forsvarssjefen.

Kristoffersen er en høytdekorert mann. For sitt lederskap under kamp i Afghanistan i 2007-2008 ble han, som en av de første etter andre verdenskrig, tildelt Krigskorset med sverd.

Den utmerkelsen fikk han i 2011.

HAR KRIGSERFARING: Her er Eirik Kristoffersen på oppdrag for de norske spesialstyrkene i Afghanistan. Foto: Forsvaret

Uforutsigbare trusler

Under pressekonferansen på Akershus festning sa Kristoffersen at det er spesielt å bli utnevnt som forsvarssjef nå, kun dager etter at Norge markerte at det er 75 år siden frigjøringen etter andre verdenskrig.

Den nye forsvarssjefen sier til NRK at dagens trussel mot Norge alltid er en uforutsigbar trussel.

– Vi kan ikke si at vi har en konkret trussel som oppstår her og nå. Vi ser at vi får trusler fra cyber-domenet. Vi har stormaktsrivalisering. Den viktigste jobben Forsvaret gjør er nettopp å forhindre krig, sier han.

– Vi må ha et så troverdig og sterkt norsk forsvar at ingen har lyst til å prøve seg på Norge igjen.

Vil styrke kampevnen

Jakten på etterfølgeren til sittende forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, som fyller 60 år i juli og går av i august, har pågått siden januar.

GÅR AV I AUGUST: Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kristoffersen tiltrer som ny forsvarssjef mandag 17. august.

I april la regjeringen fram en langtidsplan for Forsvaret for årene 2021-2024, som Kristoffersen mente var en veldig bra plan for Hæren.

I den ser regjeringen for seg å trappe opp bemanningen i Forsvaret med to milliarder kroner hvert år de neste åtte årene. Antallet årsverk skal økes med 500 innen 2024 og ytterligere 2.000 innen 2028.

Den nye forsvarssjefen mener Forsvaret må sørge for at pengene som brukes på Forsvaret hvert år går tilå sikre mest mulig kampkraft.

– Vi må sikre oss at vi bruker penger på norske soldater på norsk jord, norske skip i norske farvann og norske fly i norsk luftrom, sier Kristofffersen.