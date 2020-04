Regjeringa legger fram langtidsplanen for Forsvaret

Regjeringen ser for seg å trappe opp bemanningen i Forsvaret med 16,5 milliarder kroner over de neste åtte årene. Antallet årsverk skal økes med 500 innen 2024 og ytterligere 2.000 innen 2028.

Fredag legger statsminister Erna Solberg (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) fram regjeringens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret.

– Regjeringen prioriterer Forsvaret. Vi opererer mer og har et høyere aktivitetsnivå enn på mange år. Nå fortsetter vi satsingen, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Hovedpunkter i langstidsplanen:

Styrke Forsvaret til et nivå på 16,5 milliarder over i dag og fortsette effektiviseringsarbeidet

Øke bemanningen og kompetansesamarbeidet med sivil sektor

Styrke Brigade Nord med en bataljon og økt ildkraft, og anskaffe nye stridsvogner

Fortsette oppbyggingen av Finnmark landforsvar

Erstatte Bell-412 helikoptrene med nye helikopter til Forsvarets Spesialstyrker

Starte planleggingen av en ny fartøystruktur for Sjøforsvaret

Erstatte evnen som KNM Helge Ingstad utgjorde i en ny fartøystruktur

Videreføre korvettene av Skjold-klassen for å opprettholde operativ evne til sjøs

Fortsette moderniseringen av Heimevernet

Videreutvikle den militære utdanningen ved å flytte rekruttutdanningen ut av de operative avdelingene.

Planen skal gjelde for årene 2021–2024

Erna Solberg sier at forsvarsevnen blir styrket og beredskapen blir bedre gjennom den nye langtidsplanen.

Gradvis øke bemanning

Regjeringen vil gradvis øke bemanningen med både vernepliktige, reservister og faste ansatte.

– Personellet er Forsvarets viktigste ressurs. Vi må øke bemanningen, men behovet for å styrke Forsvaret kan ikke løses alene med flere fast ansatte. Ny teknologi påvirker Forsvaret og våre fremtidige kompetansebehov, og vi må se hvordan vi kan rigge oss slik at Forsvaret får den kompetansen de trenger i årene fremover, sier Bakke-Jensen

Regjeringen vil videreutvikle Hærens Brigade Nord til å bli en mekanisert brigade med fire bataljoner og tyngdepunkt i indre Troms.

– Hæren skal kunne ivareta sine oppdrag i en stadig mer tilspisset og uoversiktlig sikkerhetspolitisk situasjon. Styrkingen av Brigade Nord øker Hærens evne til å hindre eller sinke en motstander i å ta kontroll over norsk territorium til allierte styrker er på plass. Det vil også gjøre at vi kan øke Norges innsats i NATOs beredskapsinitiativ, sier forsvarsministeren.

– Norge er et fellesskap. Sammen møter vi de utfordringene vi blir stilt overfor. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å bygge et forsvar med styrket forsvarsevne og høyere beredskap. Et bærekraftig forsvar som kan møte sammensatte utfordringer og støtte samfunnet gjennom ulike kriser, sier statsminister Erna Solberg.

Forsvarssjefen anbefaler alternativ A

Egentlig skulle forsvarsministeren Frank Bakke-Jensen legge fram planen før påske, men på grunn av koronautbruddet har det blitt forskjøvet.

I oktober 2019 fikk regjeringa fire ulike forslag fra forsvarssjefen, Haakon Bruun-Hanssen, om hvordan Forsvaret bør se ut i fremtida:

Alternativ A skal sikre en struktur som møter sikkerhetssituasjonen.

Alternativ B gir en struktur som styrker utvalgte områder i Forsvaret.

Alternativ C skal styrke bidraget til Natos kollektive forsvar.

Alternativ D gir en struktur som er tilpasset nasjonal evne.

Forsvarssjefen anbefaler selv alternativ A som er det høyeste ambisjonsnivået. Da vil Norge få et sterkt nok forsvar som kan beskytte Norge i en ustabil og urolig tid. I tillegg vil det overholde de forpliktelsene Norge har overfor Nato.

Alternativ D er det laveste.

Forsvarssjefen Haakon Bruun-Hanssen anbefaler regjeringa å ta i bruk alternativ A av de forslagene han har lagt frem. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Ap-krav til langtidsplanen

Arbeiderpartiet vil ha satsing på mer folk på bakken, særlig i nord, for å vurdere et forsvarsforlik med regjeringen.

– Det viktigste er at det trengs personell i Forsvaret. Det gjelder alle våpengrener, sier Arbeiderpartiets forsvarspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt (Ap) til NTB.

Hun er leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité og skal lede forhandlingene om planen.

– Luftforsvaret har en akutt teknikerkrise som må løses nå. Oppsettingsgraden må møte Natos krav til Norge, og det er behov for personell i Sjøforsvaret, utdyper Huitfeldt.

Nato har vært tydelig overfor sine medlemsstater på at de ønsker at allierte bruker to prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forsvar. Norge bruker om lag 1,7 prosent av BNP på forsvar.

Klausulen som skaper problemer

Forsvaret skal bistå i krise og krig, men klausulen «Force majeure» kan hindre leveranser til Forsvaret under ekstraordinære omstendigheter.

– Så langt har vi registrert leveranseutfordringer for varer som er nødvendige i en pandemisituasjon, samt varer som produseres der pandemien tidlig ble omfattende. For eksempel ble det tidlig leveransesvikt på enkelte varer som produseres i Kina, sier kommunikasjonssjef i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Hans Meisingset, til Forsvarets forum.

Meisingset opplyser at enkelte leverandører har påberopt seg force majeure under koronavirusutbruddet, fordi de ikke får inn eller får produsert varer som Forsvaret har bestilt.