Fylkesleder om Moxnes: – Vi tåler ikke flere overraskelser

– Han er utvilsomt en god leder for Rødt, men vi tåler ikke flere overraskelser i denne saken, sier fylkesleder Bridget Penny for Rødt i Hordaland til NRK.

Hun sier at hun har forståelse for at alle kan gjøre en feil, og berømmer partilederen for å nå ikke bortforklare saken.

Samtidig reagerer hun på dårlig håndtering fra Moxnes. Det gjelder både i uttalelser til media og innad i partiet.

– Jeg forstår jo at situasjonen er forferdelig skamfull for ham, rent menneskelig, men det er ikke greit at han har holdt tilbake informasjon innad i partiet, sier Penny.

Tatt med stjålne solbriller i bagasjen

Moxnes stilte lørdag opp på et pressetreff i Oslo sentrum. Der redegjorde han for hendelsesforløpet knyttet til saken der han ble tatt for å ha stjålet et par solbriller fra en butikk på Oslo lufthavn i midten av juni.

Partilederen i Rødt innrømmer at han tok Hugo Boss-solbrillene med seg ut av butikken uten å betale for dem. Bjørnar Moxnes har betalt for brillene og vedtatt et forelegg fra politiet for å ha ulovlig tatt solbrillene uten å betale.

Lørdag redegjorde han i detalj om det som skjedde.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes beklager at han ikke har fortalt hele hendelsesforløpet knyttet til solbrilletyveriet. Du trenger javascript for å se video. Rødt-leder Bjørnar Moxnes beklager at han ikke har fortalt hele hendelsesforløpet knyttet til solbrilletyveriet.

Moxnes innrømmet blant annet at han hadde endret forklaring etter de første uttalelsene til media. For etter hvert er det kommet frem at han fjernet prislappen og la brillene ned i sin egen bagasje – i stedet for å gå tilbake til butikken med dem.

– Jeg var redd for at det ville bli en stor offentlig skandale som ville skadet partiet. Så da gjorde jeg det ubeskrivelig dumme og ta av lappen og legge dem i bagasjen. Det er folk skuffa over, og det skjønner jeg veldig godt, sa Moxnes.

Mener at partiet ikke tåler nye runder

Fylkeslederen i Hordaland mener Moxnes må vise i praksis at han er verdig tilliten fra organisasjonen. For hun vil ikke at feil fra partilederen skal skade politikken og partiet.

– Han må selvsagt vise at han er tillitsverdig, men jeg ønsker ikke at dette skal overskygge Rødt sitt politiske arbeid, sier Bridget Penny.

Bjørnar Moxnes ble stoppet av en vekter etter at butikken oppdaget at han hadde tatt med seg solbriller fra en butikk på Oslo lufthavn uten å betale for dem. Her sees han under årets landsmøte i partiet med et annet par solbriller på. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Selv mener hun at partiet kan legge saken bak seg om det ikke kommer opp mer.

Samtidig er hun bekymret om det skulle komme opp nye detaljer som Moxnes ikke har fortalt om.

– Hvis dette ikke er hele historien, så tåler vi nok ikke mer, sier hun til NRK.

Sentrale Rødt-politikere ut med tillitserklæringer

Lørdag morgen gikk flere sentrale Rødt-politikere ut og uttrykte sin tillit til partilederen.

Blant annet publiserte stortingskollegene Sofie Marhaug og Mímir Kristjánsson innlegg på sine Facebook-profiler der de gjorde det klart at handlingene fra partilederen var gale, ulovlige og flaue, men at de fortsatt hadde tillit til ham som leder.

Rødts Sofie Marhaug og Mímir Kristjánsson gikk lørdag morgen ut og uttrykte fortsatt tillit til partileder Bjørnar Moxnes. Foto: Terje Pedersen / NTB

Også partisekretæren sa til NRK lørdag morgen at han har tillit til Moxnes som leder.

– Jeg måtte ha en pute tilgjengelig da jeg leste statusen hans i går kveld. Men jeg er glad han nå har fortalt hele historien, og det er bra han har gjort opp for seg. Vi må ha rom for menneskelige feil, og dette er først og fremst veldig pinlig for hans selv, uttalte partisekretær Reidar Strisland.

Til Dagbladet bekreftet også nestleder Marie Sneve Martinussen at hun mente saken var oppgjort og over siden Moxnes har innrømmet feilen og betalt sitt forelegg til politiet.

NRK har vært i kontakt med flere fylkesledere i partiet lørdag formiddag. Felles for dem alle er at de betegner saken som flau, men at de har full tillit til Moxnes som partileder.

Moxnes selv: – Avhengig av tillit i partiet

Moxnes skyldte selv på at han var flau og skamfull over hele saken og at han derfor ikke informerte verken partifeller eller media om hele sannheten.

På spørsmål om han nå vil vurdere å trekke seg, har Moxnes svart.

– Jeg er avhengig av tillit fra Rødt for å være partileder. Det er opp til partiet og medlemmene å vurdere, ser Moxnes.

– Men jeg klamrer meg ikke til taburetten, men jeg har ikke vurdert å trekke meg.