Full SV-splittelse om ny nestleder

I dag legger valgkomiteen fram sin innstilling. Dette er de viktigste konklusjonene:

Fire av valgkomiteens medlemmer vil ha den mangeårige lederen av Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, som ny nestleder.

Men tre medlemmer vil ha Marian Hussein fra Oslo som ny nestleder.

En enstemmig valgkomité går inn for at Kirsti Bergstø skal bli ny SV-leder.

Det er også enstemmighet rundt at Torgeir Knag Fylkesnes skal få fortsette som den andre av to nestledere.

Alle fire sitter i dag på Stortinget for SV.

Dermed blir det opp til landsmøtet 17.–19. mars å avgjøre om det blir Haltbrekken eller Hussein får jobben som ny nestleder.

– Vi har hatt mange gode kandidater til å bli nestleder. Vi står igjen med to svært gode kandidater, som begge vil kunne gjøre en utmerket jobb som nestleder for SV, sier valgkomiteens leder Pål Julius Skogholt.

Han tilhører selv mindretallet som ønsker Hussein som ny nestleder.

SV-leder Audun Lysbakken varslet i november i fjor at han ikke stiller til gjenvalg som partileder på landsmøtet.

DELT: Valgkomiteen i SV er delt i spørsmålet om Lars Haltbrekken eller Marian Hussein bør bli ny nestleder i partiet. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

– Grunnen til at jeg stiller som nestlederkandidat, er at jeg vil være med på å videreutvikle SV som partiet som tar rettferdighet og miljøkamp på alvor, samtidig, sier Haltbrekken til NRK.

Marian Hussein sier hun er overveldet av tilliten fra valgkomiteen.

– Jeg opplever at dette er en mulighet for oss som parti å vise en større bredde om hvem vi er som parti og mulighet til å vise nye velgere og medlemmer at vi tar deres stemmer på alvor, sier hun til NRK.

Begrunnelsen fra flertallet som ønsker Haltbrekken i ledertrioen, er at han har solid organisatorisk kompetanse og kapasitet, og at han er en viktig brobygger mellom naturvern- og klimahensyn.

Mindretallet som ønsker Hussein, sier SV trenger nye stemmer og nye profiler i ledelsen, for å bredde ut partiet og nå nye velgere.

Bergstø er eneste kandidat til å bli partileder.

– Jeg takker for tilliten fra valgkomiteen. Det er med glede og glød, men også et dypt alvor jeg har sagt ja til å ta på meg oppgaven som SVs neste leder, sier hun.

INNSTILLING: Kirsti Bergstø får med seg enten Lars Haltbrekken eller Marian Hussein i SV-ledelsen. Foto: Lisbeth Skei / NRK

Rødt og grønt

En rekke navn har vært nevnt i spørsmålet om hvem som bør bli ny nestleder, ettersom dagens nestleder Kirsti Bergstø altså trolig rykker opp og blir partileder.

– Med en delt innstilling, får vi nå en opprivende nestlederkamp?

– Nei, absolutt ikke. Marian er også en veldig god kandidat, så dette tror jeg partiet skal kunne klare å gjennomføre på en god måte, sier Haltbrekken.

Mange i SV har trukket fram partiets finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski som sin favoritt til å bli ny partileder. Men rett over nyttår varslet Kaski at hun ikke er aktuell for vervet.

– Kaskis støttespillere har vært redd for at klimapolitikken skal bli nedprioritert under Bergstøs ledelse. Er du innstilt for å ivareta den delen av SVs politikk?

– Etter nesten 30 år i miljøbevegelsen er jeg for mange en slags «Miljø-Lars». Miljøkampen er det som har stått mitt hjerte veldig nær. Jeg kommer til å fortsette mitt brennende miljøengasjement, enten det blir som nestleder eller ikke som nestleder, sier Haltbrekken.

– Er du mer «grønn» enn «rød»?

– Jeg har i hvert fall jobbet mer med miljø i mitt liv.

Haltbrekken understreker samtidig at det var nettopp kombinasjon av kampen mot fattigdom og ulikhet og ta vare på natur og kutte utslipp av klimakampen som trakk ham inn i SV.

Og han avviser at leder- og nestlederdiskusjonen har virvlet opp en fløykamp i SV.

Bakgrunn fra Somalia

36 år gamle Marian Hussein er født i Somalia og kom til Norge da hun var ti år gammel. Hun har vokst opp på Stovner i Oslo.

Hussein var vararepresentant på Stortinget i forrige periode, men er nå fast møtende representant og SVs talsperson i helsespørsmål. I årene 2017 til 2021 satt hun dessuten i SVs sentralstyre.

– Hvorfor bør SV velge deg og ikke Lars Haltbrekken?

– Jeg tror SV har et luksusproblem, både i forhold til alle navnene som har vært nevnt og mellom oss to. Jeg kommer til å leve veldig godt med Lars i ledelsen etter landsmøtet.

– Hva skiller dere to politisk?

– Det kan være veldig mange saker hvor vi er uenig om nyanser og hvor raskt ting skal gå, sier Hussein, og legger samtidig til:

– Jeg tror også det er veldig mange saker vi er mest enige om. Ofte karikerer man uenighetene i et politisk parti.

– Er du mest «grønn» eller «rød»?

– Det som førte meg inn i politikken, har vært det røde, men jeg ser også at det henger sammen med det grønne. Vi kan ikke ha en solidaritets- og ulikhetskamp uten å ha en rettferdig miljø- og klimakamp.

– Du har bakgrunn fra Somalia, er det viktig, isolert sett, for SV å få en person med din bakgrunn inn i partiledelsen?

– Jeg har bakgrunn fra Somalia, men jeg har også bakgrunn fra å ha jobbet i velferdsstaten, sier Hussein.

– Jeg opplever at det å ha min erfaring både fra førstelinjetjenesten og som flyktning har vært viktig for mitt politiske engasjement i SV. Å bredde ut partiet slik at folk i Groruddalen også opplever at de har makt og innflytelse i norsk toppolitikk, har vært viktig for meg.

HELSEPOLITIKER: Marian Hussein (36) er stortingsrepresentant for SV. Foto: Javad Parsa / NTB

Ja til våpen og Nato

NRK har også spurt de to kandidatene om tre av de sakene som det har vært mye diskusjon om internt i SV:

Er det riktig av Norge å sende våpen til Ukraina?

Haltbrekken: Ja. Jeg mener vi må støtte Ukraina i deres forsvarskamp mot den brutale invasjonen fra Russland.

Hussein: Jeg har vært tvilende til det. Men i løpet av det året vi har lagt bak oss, når vi har sett hvordan våpenhjelpen har hjulpet det ukrainske folket, har jeg forstått at det var en riktig avgjørelse.

Vil SV med deg i partiledelsen jobbe for å melde Norge ut av Nato?

Haltbrekken: Jeg står på det som er flertallets innstilling, om at vi ikke skal melde Norge ut av Nato.

Hussein: Jeg kommer ikke til å ta til orde for å melde Norge ut av Nato, men jeg kommer til å være sterkt kritisk til Nato.

Bør Norge bygge ut mer vindkraft på land?

Haltbrekken: Ikke i urørt natur. Den typen vindkraftanlegg vi kan ha fremover, er i industrialiserte områder nær kraftkrevende industri.

Hussein: Her er jeg enig med Lars' resonnement.