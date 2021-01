Frykter vaksineskepsis blant innvandrere

Helsebyråd i Oslo Robert Steen (Ap) og SV-politiker Abdi Said møtes på Grønland i Oslo. Bakgrunnen er en bekymring fra Said, om at mange i hans somaliske miljøer uttrykker skepsis til å ta vaksine.

– Jeg ser at en del er skeptiske og redd for at vaksine er skadelig og har bivirkninger. Det spres også en god del desinformasjon på facebook-grupper om skadevirkninger som ikke er riktige, sier Said.

Han er blant annet bekymret for en uhøytidelig avstemning i en facebookgruppe for somaliere. Der er spørsmålet om du vil ta vaksinen når det er din tur. Et flertall svarte nei. Svarprosenten i gruppa er lav.

Abdi Said (SV) er bystyrepolitiker i Oslo. Han er bekymret for vaksineskepsis blant innvandrere. Foto: Tormod Strand / NRK

– Det går nok mye på tillit dette

Robert Steen (Ap) har ledet Oslo i bekjemping av pandemien i 10 måneder. Han sier han er bekymret for alle grupper som ikke ønsker å ta vaksinen, også innvandrergrupper. Steen sier de får tilbakemeldinger fra noen bydeler med mange innvandrere om at det er en del skepsis der ute.

– Det går nok mye på tillit dette. Om det er trygt. Mange kommer fra andre samfunn hvor tillit til myndigheter ikke er like høy som her i Oslo. Så tillit er kanskje et nøkkelord i forhold til de som er mest skeptiske til vaksiner, sier Steen.

Han understreker at vaksinen er veien ut av pandemien. Oslo nå legger opp til en omfattende informasjonskampanje for å få alle grupper til å ta vaksinen.

– For hvis vi får vi en for lav vaksineandel bør det bekymre flere enn meg, sier Steen.

Mer vaksineskepsis blant noen innvandrergrupper

FHI gjennomførte før jul en undersøkelse om vaksinering.

Undersøkelsen viser at personer som er født i Afrika og Øst-Europa i større grad enn personer født i Norge har tenkt å takke nei til koronavaksinasjon. Ifølge Preben Aavitsland ved FHI er det i gruppen født i Afrika og Øst-Europa 25 til 30 prosent som sier nei til vaksinasjon, i samme undersøkelse er det 10 til 15 prosent av de norskfødte som sier nei.

Det var ingen klar sammenheng mellom botid i Norge og holdning til vaksine. Men undersøkelsen avdekker en klart synkende vaksinevillighet, jo mindre kontakt en hadde med nordmenn på fritiden. Forskjellen mellom dem som daglig har kontakt med nordmenn på fritiden, og dem som aldri har det, var på 12 prosentpoeng når det gjelder vilje til å ta vaksinen.

– Men det er for tidlig å vurdere hvordan oppslutningen om koronavaksinasjon blant innvandrere vil bli. Vi ser at oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet for innvandrerforeldre er høy, sier Aavitsland.

Overlege i FHI, Preben Aavitsland: -Hvorfor vaksineskepsisen ser ut til å være større i noen grupper, vet FHI ikke. – Vi regner med at tallene endrer seg betydelig når vi kommer i gang med vaksinasjon av store grupper av befolkningen, sier Aavitsland. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

I en risikorapport fra FHI før jul går det fram at FHI er bekymret.

«Tilbakemeldingene tyder på at mange ikke får med seg mer kompliserte råd og budskap, og at skriftlig informasjon ikke alltid fungerer så godt. Innvandrere har generelt høy tillit til norske myndigheter. Imidlertid tilsier erfaringer og forskning gjort i Norge under pandemien at noen grupper har noe lavere tillit til informasjon fra helsemyndighetene enn befolkningen ellers, og at disse bruker og stoler mer på informasjonskilder fra utlandet og innlegg på sosiale medier».

Innvandrere overrepresentert

Det kan delvis se ut som om skepsisen til å ta koronavaksine er stor i de gruppene der det også er mye smitte i Norge. Av Norsk-somaliere født utenfor Norge som har testet seg de siste ukene fikk 15 prosent av de testede påvist korona.

Blant totalt antall meldte smittede med kjent fødeland siden pandemien startet i mars i fjor, er det 35 prosent som er født utenfor Norge. Blant disse er det flest personer med fødeland Polen, deretter kommer Somalia og Pakistan.

FHI skal nå i gang med et omfattende informasjonsarbeid: